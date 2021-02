Diputados murcianos aseguran que altos cargos del PP se han vacunado fuera de protocolo tras consultar la lista de inyectados en busca de irregularidades

Cinco diputados del PSOE, Vox y Podemos de la Región de Murcia han consultado la lista de los 80.000 vacunados después de que se creara una comisión para investigar desde el parlamento autonómico las inyecciones fuera de protocolo, entre los que se encontraba el exconsejero de Salud Manuel Villegas. Los representantes de los grupos parlamentarios han tenido tres horas y medias -de 09:30 a 13:00- para revisar los documentos, elaborados desde la cartera de Salud. Los datos apuntan a que unas 600 personas se vacunaron indebidamente, la mayoría de ellas de la propia consejería y el Servicio Murciano de Salud -SMS-. Los parlamentarios no han podido hacer copias ni fotos de la lista, solo tomar notas a mano de unos nombres que no podrán hacer públicos para respetar la Ley Orgánica de Protección de Datos.

Los diputados de las tres formaciones han coincidido en que figuran altos cargos del PP en la Comunidad, algo que “ya se sabía”, ha recordado Alfonso Martínez Baños, viceportavoz socialista en el Parlamento murciano. En cuanto a los altos cargos que habrían recibido la vacuna, “lo que tiene que hacer el presidente López Miras, que sabe muy bien quiénes son, es echarlos”. Para el diputado la lista de vacunados era un “caos indescriptible, una cortina de humo que solo ha servido para confirmar la vacunación indebida de cargos públicos”. Según el socialista, el Gobierno regional “había vendido” la idea de que podrían comprobar el listado de vacunados completo de la Consejería de Salud, “pero no ha sido así”.

Mientras que la portavoz de Podemos, María Marín, ha adelantado que este fin de semana analizará al detalle la información de la que dispone y en caso de encontrar algún detalle relevante, comunicarlo a Fiscalía. En lo que también han ido al unísono los diputados ha sido en el “paripé” de los listados que se han puesto a disposición de los diputados. En palabras de María Marín, que ha denunciado que la sala en la que se les ha metido no cumplía el protocolo COVID, ha sido “una auténtica gymkana informática”.

La diputada de Vox Mabel Campuzano ha tachado la experiencia de "surrealista”. Campuzano ha admitido que pese a que no tenían grandes expectativas, “podría haber sido un poco más esclarecedor”. Cada diputado ha accedido a un ordenador con la información particular que había solicitado: “Algunos habían primado el criterio de los cargos públicos, otros el centro en el que se habían administrado las dosis y nosotros no habíamos concretado, por lo que hemos accedido a un listado más general”. La diputada de Vox ha valorado que “si hubiéramos podido juntar todas esas piezas habríamos podido extraer una mejor información”. Sin embargo, “nos hemos encontrado con listados de nombres y datos sin poder analizarlos, que es lo que arrojaría un poco de luz en la gestión de la pandemia”.