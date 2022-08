Ocho meses para sacar adelante los presupuestos del Ayuntamiento de Murcia: “Hay un socio distorsionador”

Viernes 23 de julio a las tres de la tarde. En una Junta de Gobierno extraordinaria y urgente. PSOE y Ciudadanos aprueban en el Ayuntamiento de Murcia unos presupuestos municipales que llevaban posponiendo ocho meses. Ni el alcalde, José Antonio Serrano (PSOE), ni el vicealcalde Mario Gómez (Cs) comparecen públicamente. Los rumores de dificultades en el seno del gobierno capitalino no hacen más que acrecentarse. “Me da la sensación de que los socialistas se están encontrando con las mismas dificultades para sacar adelante las negociaciones que tuvimos nosotros”, apunta el edil popular Eduardo Martínez Oliva refiriéndose a la formación naranja.

La dificultad “histórica” del PP para sacar adelante los presupuestos del Ayuntamiento de Murcia fue uno de los argumentos que sacaron a relucir los portavoces de Ciudadanos y PSOE en el pleno de la moción de censura que derrocó al exalcalde popular, José Ballesta, en marzo de 2021; amén de las denuncias por presuntos casos de corrupción y “las redes clientelares del PP” que pusieron de manifiesto. “¿Todavía se pregunta por qué es necesaria esta moción? Por dignidad, decencia y justicia no podemos quedarnos sentados mientras abocan a Murcia a un precipicio. Cuanto más conocemos, mayor es el olor a podrido que desprende este Ayuntamiento”, criticaba entonces el portavoz socialista, Enrique Lorca.

“Se comprometieron en su toma de posesión a sacar los presupuestos de 2021 en dos meses, pero no los tuvieron listos hasta diciembre, estuvieron en vigor menos de un mes”, ironiza el concejal del PP Eduardo Martínez Oliva: “Lo justificaron en que sus verdaderos presupuestos serían los del presente ejercicio y que estarían aprobados en tiempo y forma pero cada mes han dicho que se aprobarían el mes siguiente hasta que hemos llegado casi a agosto”.

Alegaciones en agosto

Martínez Oliva habla de “nocturnidad y alevosía” porque el pleno extraordinario de presupuestos será hoy lunes y el plazo de exposición será en agosto, “por eso hemos pedido que amplíen al menos hasta los primeros 15 días de septiembre porque agosto es un período en el que casi todos los ciudadanos están de vacaciones y no se les puede robar la posibilidad de analizar las cuentas municipales”. En cualquier caso, señala, las cuentas no van a estar aprobadas hasta septiembre, solo tres meses y medio, “¿era este el nuevo equipo de Gobierno que iba a revitalizar el Ayuntamiento, es que no saben que la base de su funcionamiento son los presupuestos?”.

El motivo que se esconde tras el retraso “son las discrepancias que hay en el equipo de Gobierno, hay un elemento pertubador, que es el mismo socio que tuvimos nosotros en su momento; las peticiones de Ciudadanos eran inasumibles y desmesuradas y eso era parte de nuestro problema y supongo que ahora también, del PSOE”, vaticina el popular Eduardo Martínez Oliva. Fuentes cercanas a los populares que prefieren no identificarse apuntan, además de a las dificultades que pueda haber entre ambos socios de gobierno, las que se suman en el propio seno de Ciudadanos: “siendo Pedro García Rex [concejal de Cultura, Turismo y Deportes de Cs] el secretario de Organización en la Región y, por lo tanto, máxima autoridad en el partido, y, por otro lado, Mario Gómez, el vicealcalde y máxima autoridad en el Ayuntamiento, no tienen en estos momentos un gran entendimiento entre ellos”.

Herencia de un remanente negativo de 29 millones

Ginés Ruiz Maciá, portavoz de Podemos en el Ayuntamiento de Murcia, por su parte, pone sobre la mesa que en el pleno anterior se aprobó un plan de saneamiento por “el remanente negativo de 29 millones de euros para gastos generales”. El portavoz socialista, Enrique Lorca, coincide en señalar esta dificultad sobrevenida: “No voy a negar que hubiéramos preferido haber traído a pleno el presupuesto antes. No ha sido fácil corregir el remanente negativo de Tesorería, derivado de la nefasta gestión realizada por Ballesta y los suyos, hacer frente a la subida de precios en diversos contratos o asumir nuevos gastos como la asunción de las competencias de transporte a pedanías”. La Comunidad Autónoma cedió esa competencia al consistorio capitalino sin hacerse cargo del coste de ocho millones euros.

“Da la sensación de que lo que pretende el PP es desviar la atención sobre la situación económica de este Ayuntamiento tras 26 años de gobiernos del PP que nos ha abocado a tener que elaborar ese plan de saneamiento. A la nefasta administración de los convenios de la zona norte, que pueden suponer un quebranto para las arcas municipales de alrededor de 125 millones de euros, hay que sumar decenas de grandes facturas millonarias impagadas”, subraya el portavoz socialista. Lorca añade al monto de deudas los once millones que supondrán “una pérdida para los ciudadanos de Murcia” por las concesiones a la empresa Intersa de las obras del Cuartel de Artillería y el complejo deportivo de La Flota, cuya causa sigue coleando en los tribunales.

“Muchos intereses en contra”

“Murcia es un municipio bastante grande, con casi 500.000 personas, y complejo de gestionar. Nosotros hemos hecho propuestas bastante visibles con medidas de urbanismo práctico que son baratas y se pueden ir adaptando, pero cuesta mucho cambiar la inercia”, señala, en referencia a los 26 de gobierno del PP en la capital murciana y, por otro lado se encuentran “las formas de trabajar que no cambian de un día para otro”, reflexiona Ruiz Maciá.

“Se juega contra muchos intereses: el empresariado y una estructura que está habituada a trabajar con el PP y ahora están esperando estos dos años a ver qué pasa: si el PSOE ganara, pues ahí sí que entrarían a trabajar porque, en general, al actual equipo de gobierno se le ve como algo interino”, apunta Ruiz Maciá, cuyo grupo ha conseguido aumentos significativos para servicios sociales y la ejecución de reivindicaciones históricas como la restauración de la Torre Falcón y la construcción del pabellón cubierto de Ronda Sur. “El PP ha jugado a que Ballesta sigue siendo alcalde; en los últimos meses ha estado inaugurando empresas y todo. Eso dice mucho de cómo funciona este municipio”

El portavoz de Podemos echa en falta haber tenido desde el primer día “un modelo claro de gobierno encima de la mesa”. “Si a cuatro años me hubiera gustado hacer estas diez cosas, para estos dos que tengo voy a priorizar estas tres”, considera Ruiz Maciá, quien también cree que el equipo de gobierno no ha sabido comunicar sus logros. “Es evidente que hay cosas que se hacen bien y no llegan”, añade.

Apuesta por las pedanías

El presupuesto consolidado presentado asciende a 451.252.695 euros “suponiendo una apuesta más que decidida de este equipo de gobierno por corregir las diferencias entre nuestros barrios y pedanías, protegiendo a los murcianos y murcianas desfavorecidos, fomentando a la igualdad entre hombres y mujeres, haciendo una Murcia más abierta y comprometida. Creando, en definitiva, un municipio más cohesionado y vertebrado”, ha explicado el concejal de Gestión Económica y Seguridad Ciudadana, Enrique Lorca.

En términos globales, presenta un incremento del 5,70% con respecto al ejercicio anterior, cuando las cuentas municipales ascendieron a 426.918.996 euros, lo que supone un incremento de más de 24 millones de euros en términos absolutos. Asimismo, Enrique Lorca ha destacado que el presupuesto de 2022 se encuentra perfectamente equilibrado entre ingresos y gastos. Dato destacable también es el del gasto por habitante en estos presupuestos, que asciende 980,24 euros, por los 929 euros de gasto por habitante del año 2021.

Sin duda, ha señalado Enrique Lorca, “se trata de la mayor apuesta por las pedanías de nuestro municipio que se ha realizado en la historia, ya que la inversión alcanza casi el 70% del total de inversiones. En total, los presupuestos de este año que hoy se han aprobado en Junta de Gobierno prevén una inversión de 26,84 millones de euros en pedanías”. “Miramos a Europa para acogernos a la gran oportunidad que supone los fondos Next Generation para acometer la transformación que necesitamos. Pero si de algo podemos destacar de este presupuesto es su apuesta clara y decidida por lo público”, concluye Lorca.