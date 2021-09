Podemos pide al comisario europeo de Medio Ambiente que "haga cumplir" la directiva de nitratos de la Unión Europea

Ante la visita a la Región de Murcia del comisario europeo de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, el coordinador autonómico de Podemos, Javier Sánchez Serna ha exigido a la Comisión Europea que "haga cumplir" la directiva de nitratos de la UE en la Región de Murcia.

Sánchez Serna ha denunciado que en la Región de Murcia “se incumple sistemáticamente” esta directiva, que tiene por objeto proteger la calidad de las aguas superficiales y subterráneas de los nitratos de la agroindustria. En concreto, Europa fija como límite 50 miligramos por litro de nitratos, mientras que en el acuífero cuaternario del campo de Cartagena se han detectado concentraciones de 148 g/l.

En algunas zonas las concentraciones superan incluso los 700 g/l., lo que para el coordinador de Podemos supone “una auténtica bomba para el Mar Menor y para la salud humana”, por lo que asegura no entender por qué la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) "ha esperado hasta el año 2020" para declarar el acuífero Cuaternario como masa de agua en riesgo químico.

Sánchez Serna ha denunciado que desde el agravamiento del estado del Mar Menor en 2016 “no se ha hecho nada para controlar los nitratos y eliminar regadíos ilegales”, por lo que reclama congelar todos los fondos europeos hasta que hagan cumplir la ley en el Mar Menor como “única manera de obligar al Gobierno regional a actuar”. El diputado de Unidas Podmeos ha advertido además que, aunque estos días López Miras “hace el paripé ante la presión de la opinión pública, en cuanto pase el verano, volverá a intentar enterrar este tema” y ha asegurado que “la Región de Murcia es una Región fallida en materia de Medio Ambiente”.

Por todo ello, el coordinador autonómico de Podemos se ha dirigido al comisario en inglés para pedirle que “ayude a nuestro Mar Menor y pare al presidente de Murcia”, al que considera un “sirviente del agronegocio” (“Míster Sinkevicius, help our Mar Menor and stop the president of Murcia. He is a servant of the agrobusiness”).

Por otra parte, Sánchez Serna ha lamentado que Sinkevicius no haya visitado también la comarca del Guadalentín y el Noroeste, para conocer de primera mano los efectos sobre el medio ambiente de las macrogranjas que se multiplican por la Región. El coordinador autonómico de Podemos ha denunciado que se trata de “un modelo depredador del territorio, altamente contaminante y que causa enormes molestias a vecinos y comercios de las zonas colindantes, máxime cuando además pretenden situar este tipo de explotaciones en parajes naturales y culturales como el Monte Arabí de Yecla”. Sánchez Serna ha pedido a la Unión Europea que valore “el tremendo impacto de estas instalaciones en nuestro medio” y condicione “cualquier ayuda europea a la ganadería a un cambio de modelo más sostenible”.