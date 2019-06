La plataforma cívica 'Para la regeneración en la Región de Murcia' presenta su manifiesto públicamente

La plataforma cívica ‘Pacto por la regeneración en la Región de Murcia’ presentó ante más de 400 personas en el paraninfo de la Universidad de Murcia (Campus de La Merced) su manifiesto por la regeneración política de la Comunidad Autónoma.

El acto contó con las intervenciones del profesor José Belmonte, Sofía González López, Experta en Gestión de Riesgos de Desastres. Técnico de Protección Civil de la Administración General del Estado y Jerónimo Tristante, escritor.

Durante las intervenciones se dejó clara la intención de la plataforma de exigir el cumplimiento de las promesas que el partido Ciudadanos declaró durante la campaña electoral y que garantizaban que, si estuviera en su mano, el Partido Popular no volvería a gobernar en la Región de Murcia. Pasadas las elecciones se ha dado la aritmética, no solo de no apoyar al Partido Popular, sino de sumar con la fuerza más votada por todos los electores de la Región.

En el acto se ha dado a conocer a los asistentes que la plataforma no descarta realizar movilizaciones en la calle para recordar al partido Ciudadanos las promesas que hizo, y que por dignidad y honestidad debe cumplir.

Además se anunció que el portavoz de la plataforma, Jerónimo Tristante, entregará una copia del manifiesto en la sede del partido Ciudadanos en Madrid “Albert Rivera o al guardia de seguridad” de la sede del partido naranja.