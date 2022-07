El PP mantendría una mayoría simple en las elecciones pero dependería de Vox para gobernar en la Región de Murcia

Los directores del Centro de Estudios Murcianos de Opinión Pública -CEMOP-, Ismael Crespo y Juan José García Escribano, han presentado los resultado del barómetro de primavera, una demoscópica que analiza la actualidad política murciana de cara a las elecciones autonómicas de 2022. Los datos varían levemente respecto a los arrojados por el barómetro de invierno: el Partido Popular continúa a la cabeza en las encuestas, con el 38,1 por ciento de los votos, es decir, 19 escaños en la Asamblea Regional frente a los 16 que hay en la actualidad.

La segunda fuerza política sigue siendo el PSOE, aunque ha disminuido en 3,7 puntos desde las elecciones de mayo de 2019, con un 28,8 por ciento estimado y 14 escaños, tres menos de los que posee ahora. En relación con la última encuesta del barómetro de invierno, los socialistas demuestran una tendencia descendente al perder un diputado.

El sondeo se realizó tras el ascenso de Alberto Núñez Feijóo como nuevo líder del PP tras la caída de Pablo Casado. Es una destitución que no parece haber frenado el ascenso de Vox, que obtiene el 18,5 por ciento de los votantes -casi doblando su peso desde 2019-, con nueve diputados, cinco más que en las últimas elecciones. Los números obtenidos hacen del partido de extrema derecha un punto clave para el futuro gobierno de la Región. En contraste, Podemos baja un diputado, quedándose en dos escaños.

La encuesta, realizada entre el 31 de mayo y el 8 de junio -a 820 personas-, no recoge posibles influencias de los resultados de las elecciones andaluzas en la opinión pública. La escasa variación en la intención del voto murciano dejaría en las próximas elecciones autonómicas dos posibles escenarios: Un gobierno de coalición de PP y Vox, lo que les permitiría una mayoría absoluta holgada con 28 escaños, o lograr la mayoría simple de los populares en la segunda vuelta con la abstención del partido de Abascal, lo que permitiría un gobierno en solitario del PP. El partido de extrema derecha dejó clara su posición en los comicios andaluces con respecto a su participación en la formación de un nuevo Gobierno

Macarena Olona, la diputada de Vox que se presentó como candidata en las elecciones andaluzas, aseguró a los populares que “si tan sólo necesitan un escaño o la abstención de Vox para formar gobierno, no lo van a hacer si Vox no está dentro del Gobierno, y no es una cuestión de cargos públicos, sino de que o estamos dentro o no cumple lo firmado”.