El PP no alcanza la mayoría absoluta y precisará de Vox para gobernar en la Región de Murcia

El Partido Popular ganaría las siguientes elecciones autonómicas murcianas, pero el precio para gobernar sería pactar con Vox. El PP del presidente de la Región, Fernando López Miras, lo tiene cada vez más complicado para replicar las mayorías absolutas que durante 24 años gobernaron la Comunidad holgadamente. El vaticinio de un futuro acuerdo con el partido de extrema derecha lo arroja la entrega de invierno del barómetro del Centro de Estudios Murcianos de Opinión Pública (CEMOP): los de Abascal continúan creciendo en el territorio, y doblan el número de escaños respecto a las autonómicas de 2019.

El PSOE, que fue la fuerza más votada en los últimos comicios autonómicos con 17 escaños y el 32,5 por ciento de los votos, no consigue subir del segundo puesto con el 30,5 por ciento de los apoyos y 15 escaños. Remontan con respecto a una encuesta similar en otoño de 2021, que les brindaban solo 14 escaños casi medio año después de la moción de censura fallida que presentaron junto a Ciudadanos: tres tránsfugas de la formación naranja -Isabel Franco, Vallle Miguélez y Francisco Álvarez- pactaron salvaguardar la presidencia de López Miras en contra de la disciplina de su partido. Podemos, por su parte, se mantiene con tres escaños desde los barómetros de intención de voto desde 2021.

De la moción, los populares salieron reforzados en la encuesta de otoño de 2021, con el 39'4 por ciento de los votos y a solo tres escaños de la mayoría absoluta. Actualmente, vencerían con el 36'6 por ciento de apoyos y 19 diputados. Con todos los partidos en descenso o estancados, el único que ha ganado votantes es Vox hasta alcanzar los ocho escaños.

El partido de extrema derecha continúa su ascenso pese a las sucesivas crisis que han tambaleado sus siglas en la Región. Tres de sus diputados fueron expulsados del partido en 2020, después de que quitaran de las cuentas bancarias del grupo parlamentario a dirigentes nacionales como Ortega Smith. Hace escaso meses, la justicia ha ordenado a la formación política readmitirlos. En la moción de censura fallida del PSOE y Ciudadanos, se posicionaron a favor del Gobierno del PP y a cambio uno de ellos, Mabel Campuzano, se convirtió en consejera de Educación y Cultura. Tras varias desavenencias internas con sus compañeros y cargos de su cartera, dividieron su Consejería y se quedó solo como titular de Educación.

Destaca en el barómetro de invierno al otro gran damnificado de la moción: Ciudadanos ha desaparecido de las gráficas tras la crisis de transfuguismo que sufrió entre sus filas. En las elecciones de mayo de 2019 sumaron seis escaños con el 12 por ciento de los votos, y en la encuesta de otoño de 2021, casi medio año después de la moción, el CEMOP les aventuraba dos escaños y el 4'7 por ciento de los apoyos.

El trabajo de campo de la encuesta se realizó entre los días 15 de febrero y 2 de marzo de 2022, es decir, en mitad de la crisis del Partido Popular nacional, que acabó con la salida del ciezano Teodoro García Egea de la secretaría general y el final del liderazgo de Pablo Casado.

La crisis política regional sobrepasa a la COVID-19

La situación política en la Región de Murcia, se posiciona como la principal preocupación de los murcianos, inquietando al 17'8 por ciento de la población murciana. Un tema que, a pesar de ser recurrente en encuestas anteriores, nunca había preocupado tanto, subiendo casi 10 puntos con respecto a la encuesta de 2021. De hecho, supera al desempleo -17 por ciento- y a la economía -9'3 por ciento- “pese a estar inmersos en una difícil situación económica y un incierto futuro laboral”, incide el CEMOP. Tras tres años de pandemia, la COVID-19 ha pasado de ocupar los primeros puestos de preocupación entre los murcianos en el barómetro de otoño a caer al quinto puesto, con un 5'4 por ciento.

El Mar Menor, el mayor reto de la Región

Destaca la falta de respuesta que ha habido de los encuestados sobre cuáles son los mayores retos del Gobierno Regional: un 21'1 por ciento de los encuestados no saben o no contestan al respecto. De acuerdo con el barómetro, esto podría ser un síntoma de que el Gobierno Regional no se enfrenta a un reto que se resuelva con recursos económicos o tecnológicos, sino que debe trabajarse “en otros niveles”.

Donde sí hay consenso entre la ciudadanía es que el mayor problema del Ejecutivo murciano es el Mar Menor, común en más del 10 por ciento de las respuestas, con independencia del signo político al que dependen los encuestados: “Se trata de un tema que preocupa, que se percibe sin resolver y al que se sugiere que se deben dedicar todos los recursos humanos técnicos y económicos que sean necesarios para remediar la grave situación en la que se encuentran”, analiza el informe. Los votantes de Vox son los únicos que no se muestran preocupados por la laguna salada, con solo un 2'2 por ciento de sus votantes que mencionan esta cuestión.

El PSOE, “única alternativa contra la ultraderecha”

Desde el Partido Popular han presumido de “sumar más escaños que toda la izquierda junta” y han valorado positivamente la encuesta. “Si ahora con 16 diputados el PP ha sido capaz de formar gobierno, con los 19 que pronostica esta encuesta, más aún”, ha subrayado el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado. No ha mencionado, sin embargo, la colaboración necesaria de Vox para formar gobierno con los resultados actuales.

Desde PSOE, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Francisco Lucas, ha posicionado a los socialistas como “la única alternativa seria y fiable ante la ultraderecha y el populismo de Vox y el Partido Popular”. El diputado ha asegurado que el PSOE del nuevo secretario general, Pepe Vélez “sigue creciendo y avanzando, porque está centrado en trabajar para dar solución a los problemas reales de la ciudadanía de la Región de Murcia.

El secretario de comunicación de Podemos en la Región de Murcia, Víctor Egío, ha indicado que desde su formación valoran los datos con la “cautela” que “merecen” las encuestas. “Apenas hay transferencias entre bloques, en todo caso un mayor radicalización del bloque de la derecha que cada vez se escora más hacia posiciones que se alejan del sentido común de la gente”. Egío ha defendido que Podemos está “atendiendo los problemas de la gente”, y ha citado el apoyo mayoritario de los encuestados a regular las macrogranjas, y a su preocupación por el Mar Menor, considera el principal reto al que se ha de enfrentar el Gobierno murciano.