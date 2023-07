Varias vallas publicitarias en Murcia piden el voto para la izquierda el 23J: “¡Acho, no le des más vueltas!”

Al igual que los tradicionales carteles de las distintas formaciones políticas, desde el arranque de la campaña electoral del 23J se pueden ver en la ciudad de Murcia dos anuncios en vallas publicitarias, sin vinculación a ningún partido, que han llamado la atención por su llamativa forma de dirigirse al votante.

Una de ellas, situada en la zona norte de la ciudad, en la Avenida Juan de Borbón (entre los centros comerciales Thader y Nueva Condomina) muestra el texto “Tú lo que no quieres es volver a vivir en blanco y negro”; en otra valla, localizada en la zona sur, en la Avenida de los Dolores, muy próxima al Puente de la Fica, utilizando la misma forma de dirigirse a la ciudadanía, se puede leer: “Tú lo que quieres es dormir del tirón”. Ambos anuncios comparten la parte final del texto: “¡Acho, no le des más vueltas! Vota a la izquierda”.

El grupo que ha promovido esta acción pretende, a través de esta iniciativa, “llamar la atención de la ciudadanía y movilizar el voto progresista de la Región de Murcia”, señalan en una nota de prensa. Por un lado, lo hacen “preocupados/as por el retroceso de derechos y avances sociales y económicos que podrían estar observándose tras la conformación de los gobiernos autonómicos y municipales tras las elecciones de mayo y que podría agravarse”, señalan, “tras los comicios del 23 de julio”. “No podemos retroceder en derechos ni perder bienestar, ni apostar por políticas que dejen a parte de la población atrás”, manifiestan, “y quién nos gobierne a partir del 24 de julio va a ser clave para ello”, afirman.

“Sabemos que una parte de la ciudadanía tiene dudas, seguramente todos y todas las tenemos, no todo en la acción de gobierno o en la forma de legislar y comunicar de los distintos partidos nos ha convencido o satisfecho, pero debemos dejar a un lado esas dudas y apostar por avanzar en derechos y libertades, en política social, económica y ambiental de progreso y en profundizar en el compromiso democrático con las instituciones”, señalan. Y añaden: “por eso decimos, a la murciana, con ese ”¡acho!“ delante, que no lo pensemos más, que no le demos más vueltas, y apostemos por avanzar”.

De esta forma, Murcia se suma también a las últimas iniciativas de vallas y lonas publicitarias que, durante las últimas campañas electorales, están convirtiéndose en un espacio de disputa política. Sin embargo, como señalan las promotoras de la iniciativa, “nuestra intención, a diferencia de otros anuncios que promueven el odio o proponen una regresión en derechos y en progreso, e incluso la discriminación o rechazo de grupos sociales y colectivos, quiere lanzar un mensaje positivo de avance y esperanza, también desde el humor, en un contexto político excesivamente permeado de violencia y polarización”.