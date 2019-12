La moda de los juegos de azar atrapa ya a un 10% de adolescentes en la Región de Murcia, líder en casas de apuestas en España y Europa

La Región de Murcia -donde han proliferado a un ritmo incansable las casas de apuestas en los últimos años- va camino de convertirse en uno de los grandes casinos de España y Europa. Cuenta con 370 locales de juego reconocidos oficialmente, además de otras 1.283 terminales de apuestas. En 2019, se prevé una recaudación de más de 37 millones de euros.

La Comunidad está a la cabeza, junto con Albania, en este negocio y es en España la que abandera el dato de más casas de apuestas por habitante: hay 22,8 por cada 100 mil murcianos. Le siguen Valencia, con 6,76 salones o Madrid, con 5,92 locales, mientras en Cataluña hay solo 1,7 o en Castilla León, 2,1.

Profesionales de la salud mental y de la lucha contra las adicciones, asociaciones de defensa de la salud pública y la comunidad educativa lanzan una señal de alarma: Cada vez son más los jóvenes que caen en esta adicción en la Comunidad, y cada vez lo hacen a una edad más temprana. Hay un 10% de adolescentes atrapados por la moda del juego en la Región, según una encuesta realizada por el proyecto Adictlescentes, que ha llevado a cabo un grupo de alumnos de Murcia del IES José Planes coordinados por una de sus profesoras, Mercedes Escavy.

“Sabemos que son muchos más, las diferencias entre realidad y datos es abismal, hay muchas cosas que se ocultan”, dice a este periódico Pablo Contreras, parte del proyecto, que a sus 16 años se muestra “muy preocupado" ante esta problemática. Las casas de apuestas “se han convertido en un punto de encuentro, sabemos que en algunos casos no se pide DNI, y se permite el consumo de alcohol y tabaco así como las apuestas deportivas a menores de edad”, cuenta.

La ludopatía es una enfermedad reconocida por la Organización Mundial de la Salud (OMS); incapacita al que la padece para controlar los impulsos ante el juego y puede destrozar familias y vidas. Sin embargo, en los locales donde se forja a golpe de billetero esta adicción hay muy pocas inspecciones y -como relatan desde Adictlescentes- las horas se convierten en minutos, sin relojes, sin ventanas, en ambientes oscuros donde se pierde la noción del tiempo y donde toda estrategia de marketing es poca: "Hay cafeterías muy baratas con menús de hasta tres euros, para invitarte a quedarte todavía más tiempo".

Mercedes Escavy, coordinadora del proyecto, pone el acento en la distancia de estas casas de apuesta con los centros educativos. "Hay algunas incluso a uno o tres minutos de los institutos o colegios, a 98, 220 metros...", a pesar de que hace algo más de un año una modificación del Reglamento de Apuestas de la Comunidad elevaba de 200 a 500 metros esa distancia.

También señala directamente a la publicidad: "Rafa Nadal o Cristiano Ronaldo han participado en este negocio prestando su imagen; personajes famosos que son referente de los chavales y que están colaborando en blanquearlo". La Real Sociedad es el único equipo que no está patrocinado por casas de apuestas, destaca. "Es una mezcla perversa e inmoral del deporte y la vida saludable, lo mejor que podemos dar a nuestros jóvenes, con los juegos de azar".

La creencia de Escavy de que la misión docente no se limita a impartir una asignatura (la de inglés, en su caso) le ha llevado a "meterse hasta en los charcos" con este tema. "Es una realidad insultante en nuestra Región, no hay que buscar las casas de apuestas para encontrarlas, están a cada paso, forman parte del paisaje urbano". Además, denuncia, "somos la única Comunidad autónoma donde no hay horarios de apertura; cierran a las dos de la mañana pero pueden abrir a la hora que quieran, con lo que pueden tener las puertas abiertas prácticamente las 24 horas".

Es un negocio que se nutre de una enfermedad. "En la misma casa de apuestas ofrecen prestamos rápidos que pueden terminar arruinándote".

Desde septiembre de 2018, remarca Escavy, no se pueden dar más licencias. "Se acordó en junio de ese año, pero de junio a septiembre se debieron dar muchísimas porque siguen abriendo locales".

En noviembre, PP, Ciudadanos y Vox votaron en contra en la Asamblea Regional de Murcia una proposición de ley del PSOE para modificar las normativas reguladoras sobre juegos y apuestas en la Región y separar los colegios y las casas de apuestas al menos con 800 metros. Desde el PP argumentaron que prevén elaborar su propia ley en el primer semestre de 2020.

"La Ley que regula el juego en la Comunidad es de 1995, hay que adaptarse a la nueva realidad; tienen que mirar a la sociedad, ver lo que está pasando y actuar en consecuencia", reflexiona Clara Sáenz de Tejada, representante de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de la Región de Murcia.

Adicción sin rastro

"Muchos chicos salen a la calle durante el recreo y acuden a estos centros; si con uno o dos euros consiguen 15, para ellos eso ya es manejar dinero", dice Sáenz de Tejada, para quien hay que estar muy atentos porque "esta adicción no deja rastro y no te das cuenta hasta que los chicos están muy metidos".

Hasta sus oídos han llegado ya casos graves de adolescentes que están vendiendo sus pertenencias en el mercado de segunda mano e incluso robando dinero en casa. "Desde la Federación estamos ofreciendo charlas de información para adolescentes y también para padres de alumnos en Primaria, como medida de prevención ante los problemas de las nuevas generaciones".

Delia Topham, presidenta de la Federación de Salud Mental de Región de Murcia, recoge algunas cifras estatales. En 2018 se jugaron en España más de 17.000 millones de euros en apuestas online y los jugadores activos han sido 833.525 personas, el triple que hace cinco años, enumera. "El promedio de personas incluida hasta marzo de 2019 iba ya por 909.513 personas; este incremento supone crear máquinas de ludópatas", denuncia.

En su opinión, el mercantilismo de este sector no tiene ningún remordimiento en crear salas de apuestas en los barrios pobres. "Es una vergüenza lo que está pasando; hay gente que se está enriqueciendo gracias a personas vulnerables y hay poca sensibilidad en este tema por parte de los responsables políticos".

Desde la Asociación de Usuarios de la Sanidad de Murcia consideran que lo más importante es que haya transversalidad y "se trabaje con un mismo objetivo para sensibilizar, prevenir y tratar, y rebajar el número de casas de apuestas". En estos momentos, señalan, ya está en marcha el anteproyecto de ley de salud pública de la Región y una de las cosas que tiene que contener son las medidas de impacto en la salud de las casas de apuestas para impedir que sigan proliferando como lo están haciendo.

En la Región de Murcia hay 370 casas de juego, 22,8 por cada 100.000 murcianos Pixabay

Asunción Santos, directora de Proyecto Hombre Murcia, que se integra dentro de la Unión de Entidades Murcianas de Atención a las Adicciones (UMAD), acota entre los 18 y los 25 años la franja de edad del nuevo público de las casas de apuestas, "aunque sabemos que también hay menores que buscan sus mañas para entrar o apostar a través de chicos más mayores".

Desde UMAD instan al Gobierno a pongan en marcha políticas que garanticen planes educativos y de prevención "y que doten de más recursos de financiación a las entidades que trabajamos con esta problemática para dar un servicio efectivo y estable".

Según Asunción Santos, "está llegando gente muy joven con esta adicción, sobre todo hace un par de años, y de 2018 a 2019 hemos experimentado también un aumento; es lo que más nos alerta".

En la lucha contra la ludopatía, confirma, es fundamental la familia, que sepa qué hacen los chicos, a qué dedican su tiempo de ocio, que haya un control del dinero, si hay bajo rendimiento o absentismo escolar ver qué esta pasando o si han cambiado el carácter y están más agresivos.

"Nosotros -Pablo Contreras y sus compañeros de investigación de Adictlescentes- nos hemos dado cuenta de los peligros de este problema, por eso estamos ayudando en la difusión y tengo amigos a los que he conseguido convencer para que abandonen el juego; quizás esta sea para nosotros una de las consecuencias más positivas del proyecto".

Pablo sabe que queda mucho camino por hacer, y por eso van a seguir hablando de las casas de apuesta y la ludopatía en la Región. La próxima cita será la mesa de debate "Juego, ¿un problema de salud pública?" el jueves 12 de octubre ¿en el edificio Moneo de la capital murciana, donde se reunirán Adictlescentes, la UMAD, la Federación de Salud Mental y de Asociaciones de Padres y Madres de la Región y la Asociación de Usuarios de la Sanidad de Murcia para reclamar un cambio de rumbo en el sector del juego en la Región.