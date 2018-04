Las mujeres que interrumpen su embarazo en Murcia tienen que pagar por la anestesia

La Asociación de Usuarios de Sanidad de la Región de Murcia denuncia que el Servicio Murciano de Salud (SMS) no sufraga la anestesia a las mujeres que antes de las 12 semanas de gestación deciden interrumpir voluntariamente el embarazo.

En una carta remitida a la Consejería de Salud, en la que se hacen eco de la opinión de varias mujeres, asociaciones e incluso de profesionales sanitarios, esta asociación exige que se apliquen los protocolos pertinentes de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) fijados por la Ley Orgánica 2/2010 y ruegan que esta situación se “subsane por esta Consejería”. La presidenta de la asociación, María Teresa Martín, solicita en dicha misiva que el gobierno explique “los criterios clínicos establecidos por el SMS para no afrontar ese gasto”, mientras especifica que la sedación/anestesia que ofrecen los centros vinculados al SMS tiene un coste que oscila “entre los 90 y 100€” y “muchas de ellas tienen problemas para hacerlo por carecer de recursos económicos”, destaca Martín.

La Consejería de Salud respondió a la Asociación de Usuarios de Sanidad de la Región de Murcia alegando que son conscientes de que las intervenciones de las que se hace cargo el SMS no contemplan la cobertura de la sedación. En este sentido, la Consejería considera que estas interrupciones del embarazo “suelen ser poco traumáticas, procedimientos sencillos en los que no se abona la sedación porque no se precisa” y continúan afirmando que “El SMS no se hace cargo del coste de esta parte de la intervención”, según recoge La Opinión de Murcia.

Las IVE en Murcia sólo en clínicas privadas acreditadas por el SMS

La asociación afirma que en la Región de Murcia sólo hay 5 clínicas acreditadas por la Consejería para atender las IVE pero “no tenemos constancia de que sean centros vinculados a la red sanitaria pública”. Por tanto, desde la asociación piden información sobre los conciertos o acuerdos establecidos con esos centros médicos y que se especifique “el protocolo establecido para garantizar una atención de calidad asistencial tal y como especifica la normativa, tanto en plantilla de profesionales, como en protección de datos y que incluya si se contempla el uso de la sedación/anestesia en las intervenciones realizadas o la revisión después de la intervención”, señala la Asociación de Usuarios de Sanidad de la Región de Murcia.

La interrupción del embarazo por criterios médicos se deriva a hospitales de Madrid

María Teresa Martín recoge en la carta que tiene constancia de que estos casos son derivados a centros de Madrid y “afecta gravemente a las mujeres que en ese momento se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad (entiéndase, por ejemplo, con un feto con malformaciones incompatibles con la vida) y necesitan de un apoyo especial y de la cercanía de los suyos”. Esta situación sólo se contempla para casos de “excepcionalidad y no de normalidad”, al mismo tiempo que señalan que “no todos los profesionales de ginecología de los hospitales de la Región de Murcia se han declarado objetores de conciencia y por tanto hay profesionales sanitarios que podrían realizarlos en tiempo y forma en los hospitales públicos del SMS”. Asimismo, la asociación reclama que “se informe de las causas de esta situación y que además se tomen las medidas oportunas para que todas las mujeres que decidan interrumpir su embarazo puedan hacerlo en los hospitales públicos de la Región de Murcia y no tengan que desplazarse fuera de la Región”.

La Asociación de Usuarios de Sanidad de la Región de Murcia también plantea que el SMS informe sobre los protocolos que se llevan a cabo respecto a la información obligatoria que se presta a la mujer, mientras recuerda que “la Ley dispone un plazo de reflexión de al menos tres días e impone condiciones para que ésta se ofrezca en un ámbito y de un modo exento de presión para la mujer”. Continúa la asociación mostrando su interés en que se haga público el Programa Integral de Atención a la Mujer (PIAM) y en saber si éste se “está revisando en la actualidad tal y como se anunció en diciembre de 2016”.

Críticas de la oposición

La diputada por Podemos en la Asamblea María Ángeles García Navarro ha calificado de muy graves e intolerables las prácticas adoptadas por el SMS en relación a la interrupción voluntaria del embarazo: “la Consejería de Salud establece un criterio absolutamente subjetivo e ideológico, cuando asegura que las interrupciones del embarazo antes de la semana 12 son poco traumáticas por lo que no se precisa sedación”, afirma García Navarro.

Desde Podemos “exigiremos al Consejero de Salud que explique por qué en el caso de las interrupciones indicadas bajo criterio medico, tampoco se realizan en los Hospitales Regionales Públicos, sino que son derivados a clínicas privadas, algunas de ellas fuera de la Región de Murcia”. También manifiesta García Navarro que “exigirá al Consejero de Salud que explique cómo se está aplicando la Ley de reproducción en la Región de Murcia”.