Asociaciones contra la violencia machista en Molina de Segura: “Cambiar la Concejalía de Igualdad por la de Familia pone aún en más en peligro a las víctimas”

La portavoz de la asociación Mujeres Con Nombre, Raquel Esteve, en representación también de las asociaciones Mujeres Horizonte y Movimiento Feminista Molinense, ha ofrecido este viernes una rueda de prensa con motivo del revuelo generado el pasado 31 de julio en el pleno del Ayuntamiento de Molina de Segura, cuando Maruja Vera, una militante de 74 años de la Asociación Horizontes, fue zarandeada por dos agentes de seguridad tras la orden de identificación por parte del alcalde de la ciudad, Jose Ángel Alfonso Hernández (PP).

La presencia de estas asociaciones estaba motivada en apoyo a una moción presentada por el PSOE para reivindicar la recuperación de la Concejalía de Igualdad, que ha sido sustituida por la denominada Concejalía de Familia a raíz del nuevo gobierno de PP y Vox tras las municipales del 28M.

Esteve ha denunciado que en tan solo cuatro semanas el nuevo equipo de gobierno ha dificultado las tareas del Centro de Atención Especializada para Mujeres Víctimas de Violencia (CAVI) de Molina de Segura, retirando toda la información referente a teléfonos de emergencia, talleres, asociaciones o pasos a seguir en caso de agresión machista, e incluso “quitando el nombre CAVI de la puerta”. Acusa al Ayuntamiento de vulnerar de esta forma el derecho a la información recogido en la ley sobre Protección Integral contra la Violencia de Género.

Fuentes municipales niegan con rotundidad la supresión de cualquier tipo de información ofrecida por el CAVI, alegando que debido a su reciente investidura no han tenido tiempo de “hacer o deshacer nada” relativo a estas cuestiones, y remarcan que “no se ha suprimido la Concejalía de Igualdad, únicamente se ha transformado en la Concejalía de Familia porque entendemos la violencia de género como algo transversal y no solamente adscrita a un único aspecto”.

Por otro lado, la portavoz de Mujeres con Nombre ha recurrido al lenguaje utilizado habitualmente por Vox para denunciar que la formación de extrema derecha “ha manifestado que va a eliminar los chiringuitos que 'chupan' el dinero público, suprimiendo charlas de adoctrinamiento”, para recordar que lejos de la voluntad de adoctrinar, estas charlas impartidas en los centros educativos son parte de una educación integral, y que no funcionan a demanda sino que se ofrecen para la posterior solicitud de los Centro educativos, solicitudes que desaparecieron desde del pasado mes de mayo.

“Retroceso social”

Raquel Esteve ha subrayado la importancia de la Concejalía de Igualdad aludiendo a las 32 muertes por violencia de género en lo que va de año en el país, y ha asegurado que “cambiar el nombre de Concejalía de Igualdad por el de Familia conlleva un retroceso social que impide la identificación de la violencia de género y pone aún en más en peligro a las víctimas”.

Ha subrayado también que la intervención de Mujeres con Nombre y el resto de compañeras en el pleno del pasado 31 de julio derivó de una solicitud presentada “en tiempo y forma”, y no de un movimiento dirigido con la voluntad de interrumpir el Consejo, tal y como se ha difundido. Añade que no fue hasta la intervención de la concejala de Vox, asegurando que habían llegado al Ayuntamiento de Molina para “traer la libertad”, cuando empezaron a caldearse los ánimos.

Según Esteve, el pleno fue interrumpido tras la petición del alcalde de que Maruja se identificara, lo que confundió a los asistentes porque “se puede comprobar en la grabación que no hubo ninguna voz llamativa por parte de Maruja para considerarla como causante de revuelo”. De acuerdo a las declaraciones de la portavoz, tras la petición por parte de la policía a Maruja de mostrar el DNI, esta aseguró que no lo portaba pero que facilitaría sus datos sin problema, a lo que los agentes procedieron a intentar levantarla de los brazos para que abandonara la sala, lo que desató el revuelo que condujo a la interrupción y posterior suspensión del pleno.

Ha finalizado su intervención asegurando que “lo que no se ve no existe, no se puede defender que nos van a proteger más negando que nos está matando” y agradeciendo a los medios de comunicación su labor de difusión.