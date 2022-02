El Ayuntamiento de Lorca y los ganaderos vuelven al diálogo después del asalto al Pleno

El alcalde de Lorca, el socialista Diego José Mateos Molina, se volverá a reunir este miércoles a las 12.00 horas con los representantes de los ganaderos del municipio para abordar la situación de los cebaderos porcinos del municipio después de que una treintena de ganaderos rompiese el cordón policial el pasado lunes y obligase a suspender el Pleno en el que se iba a votar una moción para regular la distancia de las granjas con el núcleo urbano y las pedanías de Lorca.

La reunión tendrá lugar en la sede de la Concejalía de Urbanismo, a la que también acudirá el vicealcalde, Francisco Morales, así como los concejales de Urbanismo y de Agricultura y Ganadería, José Luis Ruiz Guillén y Antonio Navarro. El alcalde Diego José Mateos ha señalado que se han dado un tiempo "para que se calmaran los ánimos tras los graves altercados de este pasado lunes, cuando un grupo de manifestantes irrumpieron por la fuerza el Centro de Desarrollo Local (CDL)”.

Mateos Molina ha explicado que “en este encuentro, desde el Ayuntamiento volveremos a mostrar cual es nuestra postura sobre la moción que tendría que haber debatido este pasado lunes, que recoge los nuevos requisitos en cuanto a distancias para la instalación de nuevas granjas de porcino o la ampliación de las ya existentes”.

A la reunión asistirá como interlocutor del sector porcino el socialista Manuel Soler, exdiputado regional y concejal del municipio murciano, ya retirado pero con una amplia experiencia al frente de sindicatos agrícolas y ganaderos, y cuya presencia habría sido solicitada por los propios ganaderos. Soler fue presidente de la Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (FECOAM) y vicepresidente de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Lorca.

Período de alegación posterior a la moción

"Hay un período de alegación y exposición pública posterior a la moción. Los ganaderos tienen todo el derecho de alegar y los técnicos tenemos la obligación de estudiar esas alegaciones y responder a cada una de ellas", ha señalado por teléfono a elDiario.es Ruiz Guillén.

El concejal lorquino de Urbanismo se ha mostrado abierto al diálogo y dispuesto a "escuchar las inquietudes" del sector y aclarar "aquello que no se haya entendido". "Pero no se puede modificar una moción que está ya en el orden del día; eso no quita el margen que hay margen de alegaciones, tanto por parte del sector como de los expedientes individuales. Eso sí, la comunidad autónoma debería manifestarse respecto a seis de los nueve expedientes que están sin resolver, de los que ellos tienen la última palabra y sobre los que no tenemos respuesta desde el pasado mes de julio".

"En la mesa del próximo miércoles acudirán todos los actores del sector ganadero que estuvieron en la reunión del pleno y quienes consideren que deban invitar. Nosotros estamos cumpliendo la hoja de ruta, como siempre hemos hecho", ha subrayado el concejal de Urbanismo, quien "dentro de la imagen que se ha proyectado de Lorca" entiende que "lo positivo es que ahora la gente tiene las cosas muchísimo más claras y sabe a quiénes hemos ido informando nosotros y lo que ellos han explicado, a su vez". "No queremos que estos sucesos empañen la imagen de un sector tan importante para Lorca ya que no se puede generalizar para todo el sector lo que hicieron unos pocos", ha añadido.

El alcalde de Lorca también ha confiado en "poder llegar a un acuerdo que contente a todas las partes implicadas en esta negociación, siguiendo con la línea del consenso y el diálogo, que nunca se debió perder, y por lo que siempre hemos abogado desde el Consistorio lorquino para todos los temas que afectan a nuestros vecinos y vecinas”.

Hoy me he reunido con el alcalde de Lorca, @DiegoJMateos. Lo sucedido en el Ayuntamiento del municipio la pasada semana es algo absolutamente intolerable y no tiene cabida en nuestra democracia. Preservemos la política como espacio para el diálogo, la convivencia y el acuerdo pic.twitter.com/O50GLEXqT9 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 7 de febrero de 2022

El alcalde de Lorca se ha reunido este lunes, una semana después del asalto, con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en la sala de autoridades del aeropuerto de Almería. "El presidente se ha interesado por la situación del ayuntamiento y hemos coincidido en la importancia de defender los valores democraticos y hacer pública nuestra repulsa al uso de la violencia", ha comunicado el alcalde de Lorca, quien ha añadido que "los plenos recogen la soberanía popular de todos los habitantes del municipio y son espacios de discusión y acuerdo".

Tras el asalto del pasado lunes, se ha procedido a la detención de siete de los participantes en el asalto que se encuentran en libertad con cargos. Algunos de los presuntos asaltantes se entregaron a la Policía, mientras que el resto de arrestos se produjeron gracias al visionado de las cámaras de seguridad que permitieron la identificación de los individuos. El delegado del Gobierno, José Vélez, anunció el pasado jueves que va a imputar un expediente sancionador al organizador de la manifestación de Lorca.