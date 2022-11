Familias y profesionales denuncian una falta de personal de apoyo para los alumnos con necesidades educativas especiales y anuncian una manifestación

Nuevamente este miércoles 9 de noviembre las familias y profesionales de los centros educativos no universitarios se han concentrado en las puertas de sus centros educativos para reivindicar que todo el alumnado que necesite un auxiliar técnico educativo (ATE) lo tenga. En esta ocasión han leído una carta enviada al presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras.

En ella, la Plataforma 'Ningún niñ@ sin ATE' denuncia la ausencia de estos auxiliares en los centros educativos. Aseguran que, en ocasiones, cuando no existe la figura de ATE en los colegios y la familia no quiere que su hijo acuda a un centro alejado del domicilio o de otra localidad, la Administración educativa “hace firmar a la familia un documento por el que renuncia al ATE y se compromete a acudir al centro cada vez que se le llame para atenderlo, así como a acompañar en las excursiones o salidas a su hijo”. También ocurre que el equipo de atención a la diversidad del centro descubre que un menor necesita auxiliar técnico educativo o surge que lo necesita por un accidente, enfermedad no se le concede al centro. En otras ocasiones esta figura está compartida entre dos centros o tiene un número muy elevado de alumnado a su cargo deteriorando gravemente la atención que estos reciben.

Lamentan la nula creación de plazas en RPT y el abuso de contratos por programas de solo 10 meses. No solo estos contratos están siendo más precarios, sino que además de menos horas para mayores necesidades y más alumnado, lo que provoca una atención “cada vez más insuficiente, que no atiende todo el horario escolar, impide cualquier tipo de reunión, planificación o coordinación, así como cualquier actividad extraescolar o complementaria como el resto del alumnado”. Según la Plataforma, estos contratos, de 25 o 30 horas de nivel profesional C2, suponen salarios tan bajos que está provocando una sangría entre los profesionales del sector, que buscan otras salidas laborales.

Para 'Ningún niñ@ sin ATE', las funciones de los ATE son difusas y ambiguas, lo que en ocasiones “se convierte en un punto conflictivo en los centros educativos”. El alumnado requiere de diversas atenciones, explican, como pueden ser atenciones sanitarias, que a pesar de no contemplarse ni siquiera en el temario de oposiciones y que corresponderían a un enfermero escolar, se pretende que las lleven a cabo los ATE, con el consiguiente riesgo para la salud de estos; o bien atenciones fuera del horario lectivo, como excursiones o viaje de estudios, no existiendo una normativa que regule estas situaciones, mientras que la Consejería de Educación si tiene reguladas las del personal docente. Motivado todo ello por no tener funciones claras ni actualizadas (no se han renovado desde 2003).

Observan una “falta de coordinación” con el equipo de atención a la diversidad del centro educativo. Tampoco hay reuniones de coordinación, seguimiento o comunicación con la familia, ni siquiera en muchos casos para conocer con antelación al comienzo de las clases al alumnado, el centro o el horario, haciendo aún más difícil la adaptación de los menores al centro por falta de tiempo al no ampliar horas en sus contratos para este tipo de actuaciones.

Denuncian unos lentos procesos de sustitución para cubrir las bajas, lo que acaba recayendo en el personal encargado de las itinerancias, que se encuentran en los centros de educación especial, con dos problemas importantes: estas personas tiene que atender la demanda de una zona enorme, toda la zona de influencia de ese centro de recursos, lo que es totalmente imposible y además, impide la sustitución puntual del personal que debe faltar de forma programada por cuestiones médicas u otras cuestiones personales, que fue para lo que verdaderamente se creó esa figura.

Por último, acusan de una falta de personal en las listas de espera que hacen que en muchas ocasiones los ATE sean buscado en las oficinas de empleo, y que ofrezcan el empleo a personas que desconocen completamente las necesidades y el trabajo que tienen que realizar con estos menores, pues para la administración regional es un puesto de trabajo que sólo requiere tener la enseñanza básica.

La Plataforma ha anunciado que persistirá en las concentraciones cada miércoles hasta conseguir que todo el alumnado que necesite un ATE lo tenga y se cubran todas las bajas por enfermedad de manera inmediata cuando surjan. Además, hay convocada una Manifestación para este sábado 12 de noviembre en Murcia. Saldrá de la Glorieta de Murcia y finalizará en el Palacio de San Esteban.

Las familias del alumnado con necesidades educativas especiales (ACNEE) llevamos muchos años luchando individualmente por la figura del ATE en los centros educativos, pero se acabó. ¡BASTA YA!