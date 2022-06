Antitaurinos en San Fermín: protestas contra las corridas pero sin debate sobre los encierros

Los antitaurinos de Pamplona volverán a recorrer las calles de la capital de Navarra en contra de las corridas de toros. Al igual que las fiestas, esta protesta recupera la normalidad previa a la pandemia, y el siete de julio a las 19:00 horas empezará la 'kalejira' (desfile) antitaurina organizada por la plataforma 'Iruña Antitaurina'. En el manifiesto que han leído en la presentación, sin embargo, no hay ninguna referencia a los encierros que protagonizan los toros todas las mañanas del 7 al 14 de julio. A preguntas de este periódico, desde la plataforma sostienen que pese a que hay personas que si están en contra de esta practica la organización no se pronuncia de manera oficial porque “no existe una mayoría social en Pamplona que así lo exija”.

“A las mejores fiestas del mundo todavía les queda mucho por hacer”, afirma la portavoz de la plataforma, Luisa Vallejo. “Es hora de abordar el debate de los toros y el tránsito a los Sanfermines del futuro, unos Sanfermines sin maltrato animal, sin corridas de toros”, aseguran desde la organización.

Este 2022 la Plaza de Toros de Pamplona celebra su centenario pero, desde 'Iruña Antitaurina aseguran que no serán participes de esa celebración: “Un aniversario que no celebramos por el cruel y bárbaro espectáculo que en pleno siglo XXI se sigue desarrollando en su interior”. Vallejo añade que “lo que si sería de celebrar es que por fin se utilizará solamente para eventos ajenos a la tortura animal”.

Vallejo, además, acusa al Ayuntamiento de “mirar hacia otro lado”, ya que las propuestas ciudadanas recogidas en el buzón abierto son contrarias a las corridas de toros y a favor de un debate. “Estas propuestas fueron derivadas a la papelera”, indica Vallejo. Un estudio realizado por la fundación BBVA afirma que el 80% de la ciudadanía está en contra de las corridas de toros, “encuesta tras encuesta se confirma el rechazo a la tauromaquia”, reflexiona la portavoz. En la última encuesta realizada a los socias y socios de las peñas de Pamplona, un 26,4% se muestra a favor de debatir sobre las corridas de toros, cifra que crea optimismo entre la plataforma antitaurina.

“No se puede seguir con los ojos cerrados”, insiste Vallejo. Recalca, a su vez, que “el maltrato animal no es cuestión de gustos, no es cuestión de libertad”, y apuesta por unos Sanfermines que “evolucionen conforme evoluciona la sociedad”. Desde la organización tienen claro que “para sentirse orgullosas y orgullosos de los Sanfermines”, el maltrato animal no tiene cabida.