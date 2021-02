Begoña Alfaro: "Aspiro a recuperar a esas personas que en el comienzo estuvieron y, ahora, por el motivo que sea, ya no están"

Begoña Alfaro, que ha anunciado que se presenta como candidata a las primarias de Podemos en Navarra, siempre ha estado en contacto con los movimientos sociales. Abogada de profesión, afronta este nuevo camino como un "nuevo escenario" al que trasladar la "sensibilidad" de la calle. Tal y como ha contado a elDiario.es/Navarra en una entrevista telefónica, cree que la política se está alejando "cada vez más" de la sociedad, y es objetivo de su proyecto trabajar por evitar ese problema. Para ello, busca un equipo con perfiles sociales, porque defiende que "desde lo local se puede cambiar lo global".

Ha asesorado al partido en varias ocasiones, ¿qué le ha llevado a dar el salto de querer liderar el proyecto ahora?

Llevo muchos años ocupando el espacio de la izquierda. Siempre he estado, sigo estando y siempre lo estaré. Porque estoy convencida de que sólo a través de políticas de izquierdas se puede llegar a solucionar los problemas de las personas. Y dentro de ese espacio llevo muchos años militando en distintos movimientos sociales. Estoy convencida de que es desde los movimientos sociales desde donde se pone solución a los problemas diarios inmediatos de las personas. Pero también soy consciente de que los movimientos sociales tienen unos límites, porque, al final, es en las instituciones y en los espacios políticos donde se deciden esas soluciones, donde se aprueban las leyes. Y siendo conscientes de ello, y sin renunciar al activismo, que voy a seguir prestando, he decidido cambiar el escenario, o compatibilizarlo, y además con la idea de poder trasladar a los espacios políticos, en este caso al partido político de Podemos esa especial sensibilidad que existe en los movimientos sociales.

Cuando presentó la candidatura mencionó un deseo de “reiniciar” la formación. ¿Qué ha pasado para tener que buscar ese cambio?

Aquí en Navarra hemos asistido a una realidad estos últimos años un tanto convulsa. Se ha hecho una gestión razonablemente buena, pero ha habido también una entrada en instituciones, una entrada en el Gobierno, y es necesario que el partido mantenga el pie en la calle. Es lo que le hizo nacer hace unos años, es un partido que nace de la indignación, que nace de la ilusión. Después de estos últimos años quizá ha perdido ese enganche con la calle. Por eso, la idea de reiniciar es volver a recuperar ese espacio, volver a ser la voz en las instituciones y en la política de la calle.

¿Cómo cree que puede apoyar a esa recuperación de la esencia del partido?

Creo que un perfil como el mío puede ayudar, porque, como digo, llevo años trabajando junto con otros muchos compañeros y compañeras en la calle. Además, al trabajar en esos espacios mantienes ese pulso y ese contacto diario con la realidad de los problemas de nuestros vecinos y vecinas. Entonces creo que puede ser un perfil que ayude a recuperar esa esencia, esos inicios del partido, esa ilusión. Sobre todo recuperar la ilusión.

El actual secretario general, Eduardo Santos, mencionó la necesidad de un cambio de dirección en el partido para “fortalecer su voz propia” y su “conexión con la sociedad”. ¿Su candidatura representa ese nuevo ciclo político del que habla?

No sé si represento exactamente las palabras o qué inspiró a Eduardo a hacer esas esas declaraciones. No sé si lo puedo representar exactamente. Lo que sí sé es que represento la idea de proyecto que entiendo que tiene que gobernar en Podemos, el proyecto que veo necesario para que Podemos recupere la ilusión, crezca después de unos años complicados y retome ese pulso con la calle y con el trabajo en los espacios, los locales, municipales y demás.

¿Se ve ganando las primarias teniendo en cuenta que no es la candidata con el apoyo de la actual dirección del partido?

Me veo ganando las primarias. No sé hasta qué punto es un deseo, pero sí que estoy firmemente convencida de que el proyecto que represento es el proyecto que tiene que ganar, porque creo que es el necesario para el partido en estos momentos en los que se encuentra.

¿Aceptaría integrarse en una lista única con el candidato que proponga la dirección o mantendrá la suya propia hasta el final?

La idea que tengo es la de presentarme con un equipo de personas con un perfil similar y coincidente con el mío. Y creo que esa es la línea que tiene que seguir el partido para funcionar y para mejorar su situación actual. Dicho esto, no valoro integraciones porque creo que voy con la apuesta, con el proyecto ganador y no entendería ese proyecto desarrollado por personas distintas a las que me van a acompañar.

¿Qué tipo de perfiles busca?

Nuevos perfiles que para mi equipo son de tipo variado. Aunamos perfiles sociales, gente con enganche, con trabajo en la calle, junto con personas que tienen una trayectoria y un trabajo reconocido y demostrado en el ámbito municipal. En nuestro proyecto estamos convencidos que es desde lo local desde donde se cambia lo global y esa es la línea que vamos a seguir. Gente joven, gente nueva, gente con un pie en la calle, con enganche en los territorios y en las distintas zonas de Navarra.

¿Podría adelantar algún nombre?

Prefiero no hacerlo porque en unos días presentaremos el equipo. Bueno, me gustaría que fuese allí cuando pueda hacer una presentación informal y colectiva de todos los compañeros que me acompañan.

Entiendo que su mensaje encaja más con el antiguo sector crítico de Laura Pérez que con el oficial del partido.

No, no es así tampoco. Quiero decir, durante esa época en la que se vivió ese enfrentamiento yo no estaba en el partido, y no voy a juzgar ni las pretensiones o motivaciones de una de las partes ni de la otra. Sería pretencioso y cobarde. Además, creo que es fácil hablar 'a posteriori'. No considero representar ninguna de esas facciones. Voy con un proyecto propio que no viene de ninguno de los anteriores.

Santos forma parte del actual Gobierno. ¿Cómo ve su labor?

Hago una valoración razonablemente positiva de lo que está haciendo Podemos en el Gobierno. Las tareas de las que se encarga el partido dentro del Gobierno están centradas en defender a colectivos desprotegidos como son las mujeres, las personas migrantes o usuarios y usuarias de la justicia. Y creo que se está trabajando mucho. También creo que queda mucho por hacer. En todo caso, estoy contenta de que al frente de estas tareas haya gente de Podemos. La opinión que tengo es que, clarísimamente, considero que Podemos tendría que tener una representatividad mayor. Tendría que tener una fuerza de arrastre e una presencia mayor en el Gobierno. Eso pasa por un partido más fuerte, y precisamente es con esa idea con la que se presentó este proyecto. Creo además que eso es necesario para que el actual Gobierno gire más a la izquierda de lo que pueda hacer actualmente.

Podemos tiene una de las trece consejerías y en el proyecto de presupuestos de 2021 la partida para su consejería solamente representa el 0,8% del total, ¿su pequeño peso en el Ejecutivo puede perjudicar la visibilidad del partido?

Creo que teniendo una representatividad que es cierto que es baja, creo que se está haciendo una labor buena en áreas que hasta ahora no eran visibles dentro del Gobierno de Navarra. Y hablo de justicia y hablo de políticas migratorias. ¿Perjudicar? No lo creo. Creo que se está haciendo un trabajo bueno y eso es bueno, pues eso es público y notorio. No, no creo que pueda perjudicar al proyecto de partido, ni el trabajo que se está haciendo en el Gobierno, ni el trabajo que se está haciendo en el Parlamento. Se están haciendo muy buenos trabajos partiendo de lo difícil que es llevar a cabo determinadas medidas con una representatividad baja.

Podemos ha recibido críticas desde EH Bildu por no atender las necesidades reales de la población migrante en tiempos de pandemia, ¿comparte esas críticas?

A mí me consta que el trabajo que se está haciendo desde el departamento es ingente. Además en un momento en el que se está poniendo mucho el foco en las personas migrantes, tanto por la realidad social en la que vivimos como por las necesidades que se están planteando hoy día. No comparto para nada esas declaraciones. No lo calificaría de problema, creo que es una situación compleja. Creo que es una situación que requiere de mucho esfuerzo y de recursos y entiendo que se está haciendo todo lo posible por solventarlo.

Viendo el Gobierno actual, ¿apostaría por formar parte de él o preferiría estar fuera como hizo Izquierda-Ezkerra, que firmó el acuerdo programático pero que no forma parte del Gobierno como también defendía Laura Pérez?

En estos momentos tengo que respetar lo decidido porque no puede ser de otra forma. La decisión que adoptó Podemos en su día de entrar en el Gobierno fue respaldada por la mayoría del partido. Si de aquí a dos años se vuelve a plantear esta disyuntiva veremos, valoraremos, debatiremos todo el partido una vez más. Y habrá que ver también en ese momento la correlación de fuerzas, con qué representatividad contamos y una serie de factores que ahora mismo no me atrevo a aventurar.

Podemos pasó de lograr siete parlamentarios en las elecciones de 2015 a tan solo dos en 2019. ¿Cree que las tensiones internas han podido pasar factura?

Estoy convencida de que las tensiones internas pasaron factura. Creo, además, que es un partido que a nivel general en muy poco tiempo, en muy pocos años, pasó de hacer a estar integrado tanto en el Gobierno central como en diversos Gobiernos autonómicos. Y en ese sentido creo que se ha hecho una gestión razonablemente buena teniendo en cuenta esas circunstancias. Y aquí en concreto, en Navarra, creo que se ha gestionado como buenamente se ha podido una situación de conflicto y seguramente todo eso haya tenido que ver en el descalabro electoral que supuso una reducción en el número de parlamentarios. Dicho esto, aspiro a mantener a todas esas personas que están, que siguen trabajando por el partido, y a recuperar a esas personas que en el comienzo estuvieron, pelearon, debatieron y ayudaron en lo que pudieron y ahora, por el motivo que sea, ya no están. Ese es el gran reto: recuperar a todas esas personas. Conseguir que recuperen la ilusión.

En las elecciones autonómicas de Galicia y Euskadi, también en las catalanas de hace unos días, la formación perdió muchos votos, ¿a qué cree que se deben los malos resultados?

En Cataluña yo creo que el resultado es para estar contentos. Se ha mantenido el número de escaños y es un punto para felicitarse. En cuanto a la pérdida de votos que se produjo tanto en Galicia como en el País Vasco, yo creo que puede venir determinada por esta idea que no me canso de repetir de que no podemos dejar de tener el pie en la calle. Creo que con la entrada en las instituciones, no lo juzgo de forma negativa, seguramente por la incapacidad de poder abarcar todos los espacios se ha dejado la calle. Por lo menos no se ha trabajado la calle y los territorios con la intensidad que es necesaria. Creo que ese puede ser uno de los motivos que le han llevado a esos resultados.

¿Cree que la sociedad ha podido perder la confianza en Podemos?

No, creo que la sociedad ha perdido la confianza en la política en general. La política se está distanciando y alejando de la ciudadanía cada vez más. Creo que es un problema que comparten todos los partidos políticos. Es un problema en el que absolutamente todos tienen que hacer autocrítica. Es un problema que este proyecto de partido que yo represento pretende trabajar y evitar.

La militancia de Batzarre decidió no seguir con la coalición que formaba con Izquierda Unida y el partido mostró la intención de hablar con Podemos para crear una “confluencia lo más amplia posible” de cara a las siguientes elecciones, ¿ve factible la propuesta?

No sólo la veo factible, sino que me parece que esa es la fórmula necesaria para la participación de la izquierda. No concibo que partidos como Podemos, Izquierda Unida o Batzarre no se encuentren en Navarra cuando lo están haciendo a nivel estatal y lo están haciendo en diversos municipios navarros. Me parece que es la fórmula acertada y voy a trabajar por ella.