El campo toma Pamplona ahogado por la subida de los precios: “Producimos lo mismo y pagamos el triple”

Más de 200 tractores y 1.500 agricultores y ganaderos -según cálculos de la Policía municipal- se han manifestado este jueves en Pamplona como protesta por la situación crítica que atraviesa el sector, y que se ha visto agravada por la subida de los precios de los insumos, como el gasoil, la luz o los abonos, en medio de la pandemia y con la irrupción reciente de la guerra de Ucrania. La movilización, que ha unido a las tres organizaciones agrarias con mayor representación en Navarra, ENHE, UCAN y UAGN, ha finalizado a las puertas de la Delegación de Gobierno donde han exigido a las administraciones un plan de choque y el cumplimiento de la ley de la cadena alimentaria para evitar la producción a pérdida, así como el fomento del relevo generacional, entre otras medidas.

“La situación de Ucrania nos debería preocupar a todos. En primer lugar, por las víctimas, pero nos debería preocupar porque al final dependemos alimentariamente de países con una inestabilidad política manifiesta. Eso puede afectar a la carencia de alimentos y, sobre todo, de los precios”, ha manifestado a la cabeza de la marcha el presidente de UAGN, Félix Bariain, quien ha advertido que se trata esta de una situación de la que llevan décadas alertando. “Hasta que no hay una pandemia o un ataque militar a un país europeo parece que la gente y la administración no se da cuenta de la importancia de la soberanía alimentaria”, ha señalado.

Los representantes de las tres organizaciones agrarias han entregado en la sede la Delegación de Gobierno un escrito con sus reivindicaciones. Además de un plan de choque para paliar el incremento de los costes de producción, así como la aplicación de la ley de la cadena alimentaria, han exigido la existencia de un organismo que vele por unos “precios justos” de manera oficial para los productos agrarios. También una vinculación entre las convocatorias de ayudas y beneficiarios del PERTE agroalimentario al cumplimiento de la mencionada ley, que las importaciones cumplan la normativa europea, una Política Agraria Común (PAC) y un Plan de Desarrollo Rural (PDR) que garanticen unas rentas justas, un impulso al cooperativismo y a las explotaciones familiares, así como el fomento del relevo generacional.

Precisamente en este último punto, el presidente de UAGN ha manifestado la preocupación del sector por el envejecimiento de los trabajadores del campo, al señalar que tan solo existen 78 agricultores menores de 30 años en Navarra, lo que supone el 1,4% en el caso de los perceptores de la PAC en este tramo de edad. “No es una cifra preocupante, es dramática”, ha expresado, para añadir además que el sector volverá a “reclamar políticas activas que defiendan y pongan en primer lugar a hombres y mujeres del campo, y no políticas medioambientales de otro tipo”.

Respecto a los avances logrados tras las movilizaciones de principios de 2020, antes de que estallara la pandemia, ha reconocido las modificaciones logradas en la ley “que ahora se tiene que aplicar con toda contundencia”. Estos cambios, que pretenden evitar la producción a pérdida, “no significa que deba ser más caro para el consumidor”, ha señalado. Pero en caso contrario, ha insistido, se trata de “céntimos”, ante lo cual ha apelado “a la solidaridad y responsabilidad ciudadana” en el apoyo a una reivindicación que busca “tener comida, la mejor salud alimentaria del mundo y no depender de terceros países”.

Por su parte, Patxiku Irisarri, secretario general de ENHE, ha pedido también “respeto” para el sector y ha advertido de la velocidad de la subida del precio de los insumos, que en el caso del pienso se ha disparado un 50%. “La guerra de Ucrania empezó hace una semana y en el precio del maíz ya se nota un incremento del 10%”, ha lamentado, para recordar que el sector lleva 30 años exigiendo unos “precios dignos”. “En los próximos meses nuestra lucha será por que se cumpla la ley de la cadena alimentaria”, ha insistido.

“Juntos por el campo” ha sido el lema de la marcha que ha partido a las 10:30 horas de las inmediaciones del estadio de fútbol El Sadar con una ‘tractorada’, para continuar posteriormente a pie desde el Departamento de Desarrollo Rural hasta las puertas de la Delegación del Gobierno en el centro de la capital navarra, con pancartas y mensajes como “sin agricultores ni ganaderos, ¿quién te dará de comer mañana?”.

Estamos produciendo lo mismo y pagando el triple

Entre los manifestantes se encontraban algunos de los pocos menores de 30 años que pretender tomar el relevo a sus padres en la gestión de sus explotaciones. Tal es el caso de Alejandro Egea, un joven agricultor de 22 años procedente de Ayesa, municipio navarro de la comarca de Sangüesa de apenas 38 habitantes. De familia dedicada tradicionalmente a las laborales agrícolas, asegura que decidió hace un año lanzarse a esta actividad. Se encarga del cultivo de trigo, cereal, cebada en terrenos que alcanzan las casi 100 hectáreas.

“Menos el precio de la cebada nos ha subido todo, el precio del gasoil, la luz y el metal. Estamos produciendo lo mismo y pagando el triple”, se queja, para indicar como ejemplo los precios de los abonos: “Lo que antes no costaba 100 euros ahora nos cuesta 400 para sacar la misma producción del año pasado”. “Nosotros no vamos a parar de trabajar, la gente tiene que comer y vamos a seguir haciéndolo. Pero llegará un momento en el que no nos salga rentable y tengamos que ir a la fábrica. Y ahí todo el mundo dejará de comer, no solo nosotros”, advierte.

También pretende tomar el relevo a la explotación de su padre Saúl Lorga, de 16 años, natural Orísoain, municipio navarro de apenas 85 habitantes ubicado en la comarca de Tafalla. Su padre, Moisés Lorga, trabaja secano y algunos olivos y frutales en una superficie cercana a las 100 hectáreas. “Protestamos por la subida de los precios de la gasolina, los abonos y herbicidas. Está todo muy caro. A este paso va a salir mejor salir con la azada que con el tractor”, advierte, para reconocer que en ocasiones producen a pérdida en un sector al que se suma que cada vez menos personas se quieren dedicar a él. “Con la guerra de Ucraina ha subido más el gasoil, por lo que iremos a peor”, augura.

A este paso va a salir mejor salir con la azada que con el tractor

Pedro Echaide, agricultor de 62 años y natural de Barasoain –municipio navarro de 600 habitantes de la comarca de Tafalla-, cultiva cereales, trigo, cebada, avena y girasoles en un terreno de 120 hectáreas. “Estamos en una situación muy difícil con la subida de los precios y no tenemos relevo generacional. En los pueblos cada vez se vive peor. Desde el Departamento de Desarrollo Rural se nos trata fatal y no estamos contentos con las políticas que se están haciendo para el campo”, lamenta, para pedir “más sensibilidad con los pueblos, el campo y los agricultores”.

Mira con preocupación un futuro incierto con motivo de la guerra de Ucrania, antes de la cual, asegura, ya existían “muchas dificultades para conseguir determinados productos”. “La guerra aún no sabemos cómo afectará, seguramente con la subida de precios y de combustibles. Nosotros utilizamos muchas cosas que dependen de la energía, como son algunos abonos. A estos precios va a ser insostenible”, lamenta.