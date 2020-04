Juan María Guergué: “Siendo médico es difícil estar en casa tranquilo sin prestarte a echar una mano”

Juan María Guergué es médico de profesión y lleva dos años jubilado después de muchos al frente del servicio de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Complejo Hospitalario de Navarra (CHN). Ahora ha vuelto a coger la bata para ayudar en la gestión del área de los hospitales navarros que más ha sufrido presión con la crisis del coronavirus. Asegura que en sus más de 30 años de carrera nunca ha visto "nada semejante" y tras dos semanas como voluntario en el CHN, atiende a este periódico por teléfono para contar cómo está siendo la experiencia. Dice que le salió de dentro ofrecerse voluntario porque "estaba nervioso en casa viendo las noticias", aunque nunca se imaginó que volvería a trabajar después de haber colgado la bata hace dos años.

¿Cómo surgió el presentarse voluntario para ayudar en la crisis del coronavirus?

Estaba en casa y me ponía nervioso al ver todos los días las noticias, viendo como las UCIs de los distintos hospitales de España estaba teniendo tanta presión asistencial y sentí que no podía hacer otra cosa que no fuera presentarme como voluntario para ayudar en lo que hiciera falta. Me ofrecía a través del Colegio de Médicos de Navarra y al actual jefe de servicio de la UCI del Complejo Hospitalario de Navarra, que fue residente mío. Enseguida me llamaron para incorporarme. Para mí es un orgullo, aunque sé el papel que me toca hacer, lo último que quiero es ser un estorbo.

¿Y cuál es ese papel?

Los que somos jubilados somos ya de por sí personas de riesgo, entonces yo sé que por mucho que haya sido jefe de servicio de la UCI ahora no puedo estar en primera línea porque causaría más problemas que ayuda. Eso lo sé yo y también nos lo han dicho desde el departamento de Salud, que han sido quienes nos han pedido ayuda, pero en otras áreas. Yo por ejemplo las veces que me han llamado he estado echando una mano en labores de coordinación, asesoría o comisiones, más labores por detrás, no directamente con el paciente. Aunque queramos ayudar en todo lo posible, tenemos que estar ahí para lo que nos digan. Por ejemplo, a mí también me han pedido estar en el comité asesor de decisiones éticas que se creó por Orden Foral expresamente para la gestión de esta crisis. Pero si hiciera falta estar en primera línea en la UCI, adelante, pero por ahora no se ha dado el caso.

Siendo parte del comité de decisiones éticas, ¿cómo le sentó una noticia que publicó un medio de comunicación que luego se desmintió en la que se decía que no se estaba dando plaza en la UCI a personas mayores de 79 años?

Te puedes imaginar, muy mal, y no solo a mí, sino a todo el personal médico. Fue una noticia que afectó mucho, porque es mentira y porque se da una mala imagen de los médicos. Los profesionales que están trabajando en la UCI tienen una gran sobrecarga física y psicológica porque están trabajando muy por encima de los ritmos habituales en cuanto a pacientes. Para que te hagas una idea, habitualmente en el CHN hay entre 35-38 pacientes en la UCI y ahora están con 70 y todos con ventilación mecánica, es decir, una gran necesidad de recursos. Y si después de todo eso, te llega una noticia así, te puedes imaginar. Sé que para muchos profesionales supuso moralmente un palo bastante fuerte y hubo gente que lo sobrellevó mal porque se interpretó que era especular con el trabajo que hacían, porque no es verdad. Esta enfermedad se ceba especialmente con la gente mayor, que en la gran mayoría de los casos ya tienen otras patologías. En personas con cáncer, diabetes, neumonías, etc. Este virus arrasa, y por tanto hay gente que no es subsidiaria de UCI, pero por el pronóstico, no por la edad. Usar recursos técnicos por el hecho de tenerlos no es ético. Hay gente mayor que nunca será subsidiaria de ingreso UCI, ni ahora con el coronavirus ni en otras circunstancias, y no por que no haya recursos o sea gente mayor, sino porque no está indicado porque no se trata de poner un respirador a alguien que tiene muy pocas posibilidades de salir adelante y para alargar su agonía.

¿Y cómo ve la situación, especialmente en las UCIs en las que usted ha estado tantos años?

Nunca había visto una situación semejante, esta necesidad de recursos UCI no la hemos vivido nunca antes en Navarra. Pero ni yo ni nadie. Hemos vivido situaciones algo similares, pero ni de lejos de esta dimensión. Se vivió en el año 2009 con la Gripe A, cuando se llegó a tener a 18 pacientes con ventilación mecánica, pero no fue esto. Ahora son muchos más pacientes y más prolongado en el tiempo. Pero el trabajo que se está haciendo es muy bueno y en gran parte gracias a la colaboración entre equipos, que ha sido un éxito. Solo con los intensivistas no llegaríamos, ha sido fundamental la colaboración con los equipos de anestesia, urgencias, etc.

¿Cuándo se jubiló en algún momento pensó que le tocaría volver a trabajar?

No. Me jubilé con 65 años y, aunque seré médico e intensivista toda la vida, uno nunca se imagina volver. Los primeros días de jubilado me costaron, han sido muchos años y muy intensos y me ha gustado mucho mi profesión, la cual siempre la he ejercido con pasión. Ahora ha tocado echar una mano dadas las circunstancias, que son excepcionales.

¿Y cómo ha sido la vuelta? ¿Le ha costado?

La práctica del día a día se va perdiendo con el paso de los años, pero a nivel de formación es muy difícil quitarse el hábito de seguir leyendo las revistas de referencia en el ámbito de la especialidad. Al final es una pasión más e intentas estar siempre al día. La vuelta no ha sido difícil, además sentía que tenía que hacerlo, en casa estaba nervioso viendo las noticias que hay y la demanda de médicos que había. Y la situación la hemos vivido con mucha incertidumbre respecto a las necesidades que podía haber de camas de críticos, sobre todo al principio. Inicialmente teníamos unas cifras escandalosas y unas previsiones muy malas, que finalmente hemos conseguido solventar.

¿Cómo ha visto todo el apoyo que se ha dado a los sanitarios por parte de la ciudadanía?

Ha sido impresionante. Que toda una sociedad haya tenido la disciplina de obedecer a una pérdida de libertad, que es quedarte en tu casa y que además se rompa únicamente a las 8 de la tarde para aplaudir a los sanitarios, es algo que no se paga con dinero. De hecho, he visto a varios sanitarios que con la emoción han soltado las lágrimas.