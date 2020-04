El incremento de nuevos positivos en Navarra alcanza su cifra más baja desde que comenzó la crisis del coronavirus

Navarra ha registrado el último día 58 nuevos casos positivos de COVID-19. Supone un incremento del 1,4% sobre el total de casos acumulado hasta ayer, y es el porcentaje de crecimiento más bajo desde que se iniciara la epidemia en Navarra. La cifra total de contagiados en la Comunidad Foral de Navarra se sitúa en 4.150. De ellos, 3.171 son casos activos, es decir, tienen la enfermedad actualmente.

Además en las últimas 24 horas han fallecido 10 personas, tres más que en el último día. El ritmo de fallecidos se mantiene estable y no baja como el de positivos porque, según la consejera de Salud, Santos Induráin, existe "un decalaje entre la infección, el inicio de los síntomas y el diagnóstico, la presencia de complicaciones y, finalmente, el fallecimiento". El numero total de fallecidos con coronavirus desde que comenzó la pandemia se eleva a 239, una cifra que podría ser mayor, ya que solo entran en la estadística aquellas personas que fallecieron siendo casos confirmados de Covid-19 con prueba PRC. Aquellos que hayan fallecido con síntomas compatibles con el coronavirus, pero sin prueba que confirme la enfermedad, no son contados como fallecidos con coronavirus.

De los 4.092 casos positivos, un total de 1.705 han necesitado hospitalización, pese a que actualmente solamente 409 están ingresados en planta. Incluyendo la modalidad asistencial de hospitalización domiciliaria, un total de 523 personas se encuentran actualmente hospitalizadas por Covid-19. De ellas, 62 en Unidades de Cuidados Intensivos (UCIs). Mientras, un total de 730 personas han superado la enfermedad.

"El sistema sanitario navarro ha resistido al mayor pico de la crisis, ya no estamos en el escenario de tensión asistencial en el que estuvimos las semanas anteriores", ha afirmado la consejera, que ha advertido que "no hay que relajarse ya que nos jugamos continuar en esta situación y no sufrir un posible rebrote".

629 profesionales sanitarios contagiados

En cuanto a los profesionales del Sistema Sanitario de Navarra son 629 los positivos por coronavirus, entre los que se encuentra personal sanitario (médicos, enfermeras o auxiliares de enfermería) y socio-sanitario, entre los que se incluye el personal de las residencias de ancianos, celadores, y también personal de administración y de mantenimiento. Las pruebas se realizan en un circuito instalado en las instalaciones de Refena, en Pamplona, a todo aquel miembro del personal antes señalado que presente síntomas. Son 629 personas de unas 15.000 que trabajan en el sistema sanitario de Navarra, público y privado, lo que supone el 4,1% del total de la plantilla.

La cifra de positivos entre el personal sanitario ha aumentado considerablemente en el último día, en parte porque se han reforzado los test de diagnóstico entre los profesionales del Sistema Navarro de Salud.