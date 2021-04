Cristina Eseverri: “Hay que visibilizar más la figura de la mujer policía para conseguir una mayor presencia femenina en los cuerpos de seguridad”

Hasta hace poco más de dos meses era necesario recurrir a la ficción para encontrar a una mujer inspectora en la Policía Foral. En concreto, a la trilogía de la escritora Dolores Redondo en la que la inspectora de homicidios Amaia Salazar es la protagonista. Dolores Redondo imaginó a una mujer al frente de una unidad de la policía autonómica navarra cuando no había ninguna a los mandos de una brigada en este cuerpo. Eso hasta febrero de este año, cuando Cristina Eseverri se ha convertido en la primera mujer inspectora de la Policía Foral. Está al frente de la brigada asistencial, la unidad que investiga los delitos de violencia de género y sexual. Cristina le resta importancia al hecho de ser la primera mujer en llegar al cargo aunque sí lamenta la poca presencia femenina en el cuerpo y espera que con cargos como el suyo, con una mayor visibilidad, más mujeres se animen a dar el paso de entrar en la Policía y más niñas quieran desde pequeñas formar parte de los cuerpos de seguridad.

¿No le resulta sorprendente que haya llegado antes en la ficción que en la realidad?

Yo creo que en este caso ha sido así porque la Policía Foral es un cuerpo más pequeño que otros en los que sí ya hay varias y grandes inspectoras.

Dolores Redondo celebró en las redes sociales que lo que ella en su día imaginó ahora sucediese de verdad en el cuerpo. ¿Cómo sienta eso?

Para mí fue un honor y una gran sorpresa. Además me llamó por teléfono y me hizo muchísima ilusión porque soy fiel seguidora suya, me he leído los libros y también he visto las películas. Fue encantadora conmigo y hemos quedado en conocernos cuando todo esto se pase un poco.

Yo me atreví a imaginar una Policía Foral con una inspectora, Salazar.

Enhorabuena Cristina Eseverri, tú haces mis sueños realidad.

¡Gracias lectores! https://t.co/an14wsOvyf — Dolores Redondo (@DoloresRedondoM) 8 de marzo de 2021

¿Siente una mayor responsabilidad por ser la primera en llegar a ese puesto?

Siento una gran responsabilidad, pero no por el hecho de ser la primera mujer, sino por ser inspectora y lo que supone este cargo, tener que dirigir a un gran equipo y estar a la altura del puesto.

Está, además, al frente de una de las brigadas esenciales del cuerpo, la encargada de investigar delitos de violencia de género y sexual.

Sí, es un grupo que siempre ha sido referente en Navarra en materia de violencia de género y delitos sexuales y por eso me motiva y emociona especialmente estar al mando de esta unidad.

¿Es importante que una mujer esté al frente de esta brigada en concreto?

Es verdad que al ser mujer se empatiza algo más con las víctimas en este tipo de delitos, pero he de decir que la gran mayoría de mis compañeros son hombres y tienen una empatía y una sensibilidad excepcional, y de hecho estoy admirada por el trato que tienen con las víctimas.

¿Por qué cree que hay tan pocas mujeres en la Policía Foral?

Es algo que me da mucha pena. Creo que es porque no hay atractivo hacia la función de policía por parte de las mujeres o no ha habido hasta ahora, porque me consta que cada vez más mujeres quieren ser policía. Tenemos que visibilizar más la función policial y la figura de la mujer policía. A veces la única imagen que se da de la Policía es la de las patrullas en la calle, cuando hay otras muchas especialidades que son muy interesantes. En mi caso por ejemplo, el cómo mujer tratar con otras mujeres que son víctimas de violencia de género y que vean que empatizas con ellas y que ellas vean en ti un apoyo, a nivel personal es muy gratificante.

¿Qué balance hace de estos dos meses que llevas como inspectora?

Me ha sorprendido la cantidad de trabajo que hay. Sabía que era un grupo referente y que trabajaba mucho, pero desgraciadamente hay muchos casos de malos tratos y de delitos contra las mujeres. Me ha sorprendido mucho el número de casos de delitos sexuales que se están dando y es algo que me preocupa mucho.

¿Han aumentado en los últimos meses?

Todavía no tenemos los datos suficientes como para llegar a conclusiones, pero sí que es cierto que desde que he llegado ha habido varios casos delicados y es algo que me preocupa. Sobre todo porque muchos son entre gente joven, es algo en lo que quiero indagar bien.

¿Puede influir en eso las nuevas tecnologías, el hecho de que el acoso ahora se puede iniciar por el móvil y las redes?

Sí, las nuevas tecnologías están potenciando este tipo de violencias sobre todo en ciertas edades, lo que es preocupante. Por ello, hay que incidir a nivel educacional en este tema para que no vaya a más.

¿Le afecta personalmente el tratar con víctimas de violencia machista?

No es fácil, te enfrentas a casos muy delicados de personas que han sufrido un proceso de victimización muy doloroso y es muy difícil no llevarte eso a casa.

¿Cómo es su trabajo?

Depende del caso. Si una mujer viene a denunciar, se le toma la denuncia y se le atiende porque es un proceso largo y complejo. La media de una denuncia de violencia contra la mujer son 3/4 horas de declaración. Es un proceso muy difícil para ellas tener que volver a revivir esos momentos y muchas veces se vienen abajo. Ahí, nuestro trabajo no solo consiste en recepcionar la denuncia, sino también empatizar con la víctima y hacerle ver que la entiendes y la acompañas. A partir de ahí, ya se haría la investigación y la instrucción del caso. Además entra el tema de la protección. En el momento en el que tenemos conocimiento que una mujer es víctima de violencia de género se hace una valoración de riesgo, para ver cuál es el riesgo de que vuelva a sufrir un nuevo episodio de violencia. En base al nivel que determine esa valoración, se le da una protección u otro. Hay riesgo bajo, en caso de que se aprecie que ha sido un hecho puntual, medio, alto y extremo. Si es extremo, a la víctima se le asigna una escolta diaria y también se controla al agresor.

¿Y cuando no es a raíz de una denuncia?

Muchas veces las mujeres llaman pidiendo información porque todavía no están decididas a denunciar. En ese caso lo que hacemos es orientarles y explicarles el procedimiento y las derivamos a los recursos que hay en Navarra de atención a víctimas de violencia de género para que ahí las empoderen y les convenzan de lo que tienen que hacer y de que no tienen por qué aguantar esos episodios. Otro caso distinto es en los delitos sexuales, ahí la investigación es más complicada porque depende de si hay autor conocido o no.

¿Cuándo decidió que quería ser policía?

Siempre me atrajo, incluso antes de estudiar la carrera, pero después por mi vinculación con el deporte decidí estudiar Nutrición. Al acabar la carrera me quedé dando clases en la Universidad, pero tenía la espinita de que quería ser policía. Un día me animé a dar el salto y sin decirle nada a nadie me presenté a las oposiciones.

¿En qué unidad entró?

El primer año estuve en Seguridad Ciudadana, pero a los pocos meses se creó la unidad de Información y me animé a ir allí, donde he estado hasta ahora. La verdad es que ahí estaba encantada porque me daba la oportunidad de desempeñar distintas funciones policiales a la vez muy especializadas. Durante varios años estuve encargada de investigar el fenómeno de las bandas latinas en Navarra, un trabajo completamente diferente al que hago ahora. Aquello era más trabajo preventivo y de protección para elaborar planes preventivos de posibles delitos. Ahora estoy en otro ámbito, en el de asistir a la víctima.

¿Cómo se decidió a promocionar?

Al principio no quería, como te decía estaba muy contenta con lo que hacía y veía que todavía era joven para ascender, que ya tendría tiempo más adelante. Pero cuando surgió esta posibilidad lo vi claro y vi que era el momento. Yo me presenté a las plazas de inspector, no sabía que acabaría en esta unidad, eso fue elección de la jefatura de la Policía Foral, y la verdad es que estoy encantada.