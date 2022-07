La familia de Germán Rodríguez, tiroteado en San Fermín de 1978, no se acogerá a la ley de víctimas policiales

Fermín Rodríguez, hermano de Germán, asesinado por Policía Armada heredada del franquismo en los Sanfermines de 1978, ha asegurado que la familia no solicitará al Gobierno de Navarra el reconocimiento de victima de violencia policial tras la modificación de ley aprobada por el Parlamento de Foral la semana pasada. El legislativo aprobó una modificación de la ley foral de reconocimiento y reparación de las víctimas de la violencia policial o de grupos de extrema derecha, originaria de 2019, por la que se equipararán las indemnizaciones que recibirán las víctimas reconocidas por esta norma con las que perciben las víctimas del terrorismo. Fermín Rodríguez ha definido la modificación como “ridícula e insuficiente”, ya que no va más allá de la indemnización. “La modificación de ley tiene muchas carencias, no es suficiente”, afirma a este periódico.

En declaraciones anteriores a elDiario.es, Rodríguez priorizaba la verdad y reparación: “El reconocimiento y la reparación van después, primero tenemos que conocer la verdad y que se haga justicia sobre esa verdad”. “El reconocimiento es una de las patas de un banco que requiere verdad, justicia, reconocimiento y reparación”, apostillaba Fermín Rodríguez.

El texto consensuado entre los tres partidos del Gobierno modifica el artículo 12 de la ley y fija las indemnizaciones que tendrán derecho a percibir aquellas personas que sean reconocidas como víctimas de la violencia policial o de extrema derecha, así como sus familias. En concreto, se fija un máximo de 250.000 euros en caso de fallecimiento, de 500.000 euros por gran invalidez y 180.000 euros por incapacidad permanente absoluta, además del derecho a la asistencia sanitaria y psicológica.

El texto recoge, además, que estas indemnizaciones “son compatibles con las cantidades que se hubieran percibido o se tuviera derecho a percibir por los mismos hechos de otros organismos, siempre que sean inferiores a las compensaciones económicas reconocidas al amparo” de la ley foral. De esta forma, la familia de Mikel Zabalza, navarro que fue torturado y asesinado por la Guardia Civil en el cuartel de Intxaurrondo, podría complementar la indemnización que le ha sido reconocida por el Gobierno vasco fijada en 135.000 euros hasta los 250.000 que contempla la ley navarra.

Este año, por primera vez y por “cuestiones de interés social”, ambas plataformas han organizado conjuntamente todas las actividades relacionadas con el día 8, día en el que se cumplen 44 años del asesinato de Germán. Han hecho un llamamiento para ese día, “toda la ciudad” participe en la concentración junto a la estatua de Germán a las 13:00 horas. Como de costumbre, también se realizará un minuto de silencio en la corrida de toros, y una vez finalizada está, las Peñas, con las pancartas recogidas, se dirigirán en silencio hasta la estela “a rendir homenaje a Germán y a todas las victimas de los sanfermines de 1978”.