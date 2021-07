Lesaka sigue la estela de Pamplona y tampoco celebra San Fermín para "evitar aglomeraciones"

Pamplona no es la única localidad navarra que celebraría sus fiestas en una situación sanitaria normal durante estos días: aunque con menos decibelios, Lesaka también se echaría a la calle para conmemorar San Fermín. Por segundo año consecutivo, el Ayuntamiento de la localidad, situada al norte de la comunidad foral, decidió cancelar las celebraciones. "A pesar de que la situación ha mejorado notablemente, y empezamos a ver la luz, una de las tareas más importantes sigue siendo evitar aglomeraciones", señalaron desde la entidad en una nota de prensa en la que se dirigieron "a toda la ciudadanía". El alcalde, Ladis Satrustegi (EH Bildu), sin embargo, se muestra "preocupado" por las situaciones que se han visto en otras localidades.

Lesaka ha sufrido en las últimas semanas una incidencia de la COVID-19 baja. De hecho, el último caso registrado en su zona básica de salud se detectó el 1 de julio y desde el 15 de junio han sido cuatro los positivos. Por ello, tiene una incidencia acumulada de 63,35 casos por cada 1.000 habitantes. No obstante, la localidad ha solido ser escenario habitual de aglomeraciones y fiestas multitudinarias en los veranos previos a la pandemia. Por esa razón, la "buena" situación pandémica en la que se encuentra no ha sido suficiente para calmar las preocupaciones del alcalde, quien en una entrevista concedida a ETB1 ha admitido estar "preocupado".

"Hemos tomado las medidas que estaban en nuestras manos. Hemos hablado con los sectores implicados", comenta Satrustegi. "Este es un pueblo pequeño, no tenemos los recursos con los que puede contar Pamplona, pero con los que contamos hemos hecho lo que hemos podido. Ahora está en manos de cada uno que las fiestas salgan como deben", indica. En la nota con la que anunciaron la suspensión de las fiestas se detalla que "no se celebrará ningún acto oficial". Asimismo, instan a la ciudadanía a "actuar con la máxima responsabilidad, siguiendo los consejos de los expertos de salud" y piden que no se organicen eventos que puedan conllevar aglomeraciones porque el Ayuntamiento no los va a apoyar.

Tras los acontecimientos de las últimas semanas, en las que no han parado de surgir brotes de COVID-19 entre los jóvenes, Satrustegi se muestra alertado, en concreto por las aglomeraciones que se han vivido en las fiestas de San Juan de Hernani (Gipuzkoa), celebradas entre el 23 y 27 de junio, que acumula ya 419 casos en toda la comarca. "Sí, estoy preocupado. Con lo que se ha visto en los últimos fines de semana en Hernani o lo que se está dando en otros pueblos, claro que estamos preocupados, no vivimos en otro mundo", responde. Además, el macrobrote entre los estudiantes que viajaron a Salou para celebrar el fin de sus estudios y la subida de la incidencia entre los jóvenes condujeron al Gobierno de Navarra a adelantar el horario de cierre de las discotecas hasta la 1 de la madrugada, mismo horario que mantiene el resto de la hostelería.

Los cuatro días en los que Lesaka se inunda de ambiente festivo además de ser "importantes" para el pueblo, lo son también para personas de toda Navarra e incluso Euskadi, ya que "todos los años se acerca mucha gente" y es habitual que jóvenes de otras localidades acampen para pasar allí las fiestas. En estas circunstancias, el Ayuntamiento ha insistido en que "estará totalmente prohibida la instalación de campings en zona urbana". "Hay mucha gente que viene a visitarnos en estos días señalados, y los recibimos gustosamente en nuestro pueblo. Pero, como hemos dicho, este año también nos toca vivir las cosas de manera diferente", termina el comunicado. Así, el alcalde ha rogado a los ciudadanos que "actúen con cuidado" y a los que quieran acercarse, les ha recordado que "no hay fiestas" y si van a acudir al pueblo que lo hagan "con compromiso". "Esperamos poder recibir a la gente con los brazos abiertos el año que viene", ha señalado con esperanza.