Neniques Roldán: "Con un consejero de trece en una cartera que no tiene competencias es muy complicado sacar adelante proyectos"

Neniques Roldán anunció su candidatura a las primarias de Podemos Navarra el pasado 7 de marzo. Es la tercera candidata a la coordinación autonómica de la formación morada y la única que se posiciona en contra de haber entrado a formar parte del actual Gobierno de Navarra con el PSN y Geroa Bai (PNV y Geroa Socialverdes). Considera que tener una única consejería de las 13 y que sea "una cartera que no tiene competencias" limita mucho el papel de Podemos dentro de Ejecutivo y por ello hubiera apostado por quedarse fuera. Roldán, que en la anterior legislatura fue jefa de gabinete de otra de las candidatas, Ainhoa Aznárez, cuando era presidenta del Parlamento foral, asegura que le ofreció a Aznárez presentarse a las primarias en una lista conjunta y que todavía no ha recibido respuesta. De la otra candidata, Begoña Alfaro, critica que no haya sido del partido hasta ahora y tacha su lema de campaña, 'Reinicia Podemos, de "equivocación porque significa que se ha apagado".

¿Qué le ha llevado a presentar su candidatura a las primarias de Podemos Navarra?

Es una es una consecuencia lógica de mi militancia y activismo en el partido, también una consecuencia lógica de mi activismo personal. Siempre he sido una persona muy implicada políticamente, aunque nunca he pertenecido un partido, pero con el surgimiento de Podemos me sentí muy identificada con la formación como herramienta muy válida para la ciudadanía, para para defender sus luchas. Después de 7 años de pertenencia a este partido, de haber participado en dos consejos ciudadanos, pienso que cuento con los conocimientos para hacer una propuesta de coordinación autonómica y me siento muy acompañada también del equipo que me acompaña.

¿Qué cree que puede tener a su favor?

No soy una persona que me haya desgastado. Por un lado, que conozco el partido. Siempre he hablado muy claro de lo que pienso que es Podemos y lo que debe ser. Y así lo he manifestado en los dos consejos ciudadanos en los que he participado y creo que mi manera de pensar es bastante coherente con las ideas del partido. Eso es algo que se supone, porque si estás en un partido tienes que ser coherente con él, pero hemos visto que no siempre meterte en un partido te hace automáticamente defender sus ideas. Por otro lado, mi determinación a la hora de afrontar un proyecto. Cuando creo en algo lucho y lo defiendo. Y sobre todo que conozco bastante el partido, conozco mucho Navarra. He sido secretaria de comunicación en los dos consejos ciudadanos de Navarra y me he relacionado bastante con los círculos y territorios.

¿Te ves ganando las primarias?

Sí que me gustaría ganarlas porque creo que puedo aportar, no la solución, pero sí cosas muy positivas al partido para mejorarlo. Ganar las primarias es difícil porque no sabemos exactamente qué censo hay. No podemos dirigirnos directamente a las 1.400 personas que hay inscritas. Tampoco sabemos si todas están activas, qué tipo de activismo tienen. Encima, en estas circunstancias en las que no puedes acercarte a ellas. Recuerdo que hace cuatro años, cuando hicimos unas primarias y hace siete cuando hicimos las anteriores, yo iba con mis compañeras y mis compañeros a distintos pueblos de Navarra para explicarles nuestra propuesta. Ahora no podemos hacerlo, tenemos que hacerlo online o por teléfono. Online sí que se siente cierta cercanía, pero por teléfono es más frío, porque no te miras a la cara. Entonces, ¿me veo ganadora? Ojalá, pero es difícil saberlo.

Begoña Alfaro ha sido la candidata que más avales ha presentado. ¿Significa eso que es la favorita?

Significa que quizá ha sido un poco más ambiciosa, pero no creo que sea la favorita de entrada. Yo soy una persona que no cree en el capitalismo. Vivimos en él, pero no me gusta la voracidad del capitalismo que nos ha enseñado a estar en una competición y querer lo mejor. No, yo creo en lo suficiente. A mí me dijeron que las reglas decían que necesitas una cantidad de avales para poder presentarte. En el momento que los conseguí dejé de pedirlos. No sé si es falta de ambición o falta de voracidad.

Fue la jefa de gabinete de Ainhoa Aznárez en la anterior legislatura cuando era presidenta del Parlamento de Navarra. ¿Por qué decide ahora presentar su candidatura en lugar de ir con ella en la misma?

Por muchas razones. Primero, por mi libertad de tener una propuesta diferente. Se puede trabajar con alguien en el ámbito profesional y otra cosa es en el lado político. Yo pertenecía al Consejo Ciudadano de Navarra antes que Ainhoa perteneciera al partido. Ella se presentó a unas elecciones y salió presidenta. Yo no me presenté a ningunas elecciones. Desde el punto profesional trabajé con ella, pero desde el punto de vista político tengo mi propio criterio y trabajar con una persona no te hace un tándem inseparable. La verdad es que tampoco me ha pedido que vaya con ella. Sin embargo, nosotras sí le propusimos ir juntas, pero no nos ha contestado.

¿Cree que puede dividir el voto?

Evidentemente. Pero eso está muy bien porque hay distintas propuestas sobre un fondo común que es Podemos y que tiene un ideario político muy común. Puedes tener una perspectiva un poco diferente de lo organizativo, pero el objetivo político está en nuestro programa y en nuestro ideario, y eso no puede cambiar.

¿Cree que esta división puede favorecer a Begoña Alfaro?

Yo no creo que las personas que vayan a votar a Ainhoa me fueran a votar a mí. Yo pienso que hay mucha gente en Podemos Navarra que a lo mejor no se sentía identificada con ninguna de las dos y que yo me presente les hace movilizarse. También pienso que hay mucha gente que sabe quiénes estamos en mi candidatura, que hemos peleado mucho desde el principio. Se nos ha visto en las calles desde jóvenes con muchas peleas en nuestros pueblos, defendiendo políticas como las que defendemos ahora. Saben quiénes somos. Creo que a lo mejor se ven incluso más reflejadas en la propuesta de nuestra candidatura que en las otras dos. Una no ha sido de Podemos y la otra, la verdad es que ha hecho buen trabajo en el Parlamento, pero igual es un exceso de trabajo tener que coordinar Navarra, que tiene mucha tarea por delante.

"No se puede decir que somos ecologistas y que no nos importe que se aprueben presupuestos que no favorezcan la lucha contra el cambio climático"

Ainhoa Aznárez ha dicho que en cuanto acaben las primarias será momento de sumar. ¿Piensa igual?

Yo pienso que ya estamos sumando ahora. El momento de sumar fue en 2014 cuando surgió Podemos, porque fue un llamamiento y una apelación a toda la gente que se sentía de izquierdas y que se sentía sin referente. Ahí es donde sumamos todas, en ese Podemos. A mí no hace falta que me llamen a la suma, yo ya estoy sumada.

Ha presentado su candidatura como ‘ecofeminista’, ¿por qué ese matiz?

Yo creo que el feminismo por supuesto que es político, pero hace referencia también a cómo nos organizamos. Hay una manera de organizarse en este capitalismo muy voraz y muy patriarcal que no ha funcionado. La visión feminista habla más de poner a las personas en el centro, de poner los cuidados en el centro. Es ecofeminista porque tenemos que abordar el deterioro de nuestro sistema desde esa visión feminista, no podemos seguir con la voracidad que estamos teniendo con nuestro planeta. Tenemos que abordar la crisis climática sin excusas, de inmediato. No se pueda atajar porque la tenemos encima. Hay que hacerlo ya, y vamos 35 años tarde. Llevamos en manos de negacionistas de la crisis climática 35 años. Si hubiera pasado con la COVID-19, si el poder hubiera estado en manos de negacionistas, no tendríamos una vacuna en un año. A los negacionistas del cambio climático no les interesa frenar este consumo voraz.

¿Cree que ese ecofeminismo es lo que le faltaba a la formación?

Le faltaba determinación en en ambas cosas. No podemos decir que estamos a favor de luchar contra el cambio climático y no plantarnos, frente al TAV o al crecimiento de Yesa, al Canal de Navarra, a tantas y tantas infraestructuras. No podemos decir que luchamos contra el cambio climático y no plantarnos contra el empuje de crecimiento del aeropuerto de Pamplona. No podemos hacer esas cosas. No podemos decir que somos ecologistas pero a la vez no nos importa que se aprueben presupuestos que favorezcan eso. Eso es determinación. Es determinación lo que nos que nos falta.

¿Por qué ‘Horizonte Podemos-Batean Podemos’?

Porque lo queremos es en el horizonte. A futuro, pero también en el presente trabajando, viéndolo a Podemos no como lejano. Podemos era y debe ser la herramienta de la ciudadanía. Es una herramienta que no podemos olvidar que es de la gente y nació para que la gente llevase sus reivindicaciones a los lugares de toma de decisión. Y ‘Batean’ porque tiene que ser unido, porque si no estamos unidas, está claro que no vamos a llegar a eso.

En la presentación menciono que convocaría en una mesa confederal con todas las fuerzas de izquierda si su candidatura lleva a ganar, ¿cuál es el objetivo?

El objetivo es que el Gobierno de Navarra sea un gobierno de izquierdas, social. Eso no lo vamos a poder hacer solas. Somos conscientes de la fuerza que tenemos, por eso nuestro objetivo es hacerlo junto con todas las fuerzas de izquierda en Navarra que tenemos representación y que queremos ese tipo de gobierno. Por eso propondremos la creación de esa mesa confederal que tenga una una periodicidad en el tiempo para que no haya que convocarla un mes antes de las elecciones, sino que se vayan tejiendo trabajos en común y objetivos en común para llevarlos a ese 2023.

Entonces, ¿defiende que Podemos, Izquierda Unida, Batzarre y otras fuerzas de izquierda deben ir juntos en las elecciones?

Por supuesto. Lo defiendo ahora y lo defendía en las últimas elecciones, en 2019, y lo he defendido siempre.

Begoña Alfaro recalca la necesidad de “reiniciar” la formación. Sin embargo, Ainhoa Aznárez cree que lo que de verdad se necesita es “seguir engarzando”. ¿Dónde se sitúa su candidatura?

Coincido más con Ainhoa. Se nota que Ainhoa lleva más tiempo y ha tenido más contacto con la gente que Begoña. Yo entiendo a Begoña por buscar frases o palabras que identifican nuestra idea, pero a veces nos equivocamos. Yo creo que esa palabra es una equivocación, porque reiniciar algo quiere decir que se ha apagado. Una tiene que hacer también su propia autorreflexión y autocrítica y saber en qué has participado o no para apagarlo. Yo no creo que Podemos esté apagado. Creo que tenemos muchas ganas de que venga una propuesta asamblearia como la que era Podemos. Que se vuelva a debatir, que se vuelvan a convocar a las Asambleas, que se vuelvan a convocar encuentros como como los de Lecároz, los de Estella o los de Beire, en los que debatíamos varios días, volver a convocar asambleas en la calle. Eso era una cosa que hacía muy bien Laura Pérez, porque hay que reconocer también a la gente que ha hecho las cosas bien. Tenemos que volver a reconectar, más que reiniciar. Reconectar a la gente con el partido y eso se hace a través de asambleas, de debate y de contrastar ideas.

¿Cree que Podemos se ha olvidado de su origen?

No, para nada. No, porque Podemos no es nada sin la gente. Podemos es la gente y a la gente no se le olvida su origen, lo llevamos todos metido dentro. La gente que cree en Podemos es la gente que siempre sufre todas las consecuencias de las crisis sobre sus hombros. Ahora estamos de lleno otra vez en una crisis que va a tener unas consecuencias que de momento están siendo frenadas con las ayudas que, gracias a al gobierno central, están llegando. Pero se avecinan tiempos difíciles y siempre caen encima de las mismas personas.

¿Cómo ve la labor de Eduardo Santos en el Gobierno de Navarra?

Muchas de las que formamos mi candidatura no apoyábamos la entrada en este gobierno por la minoría que representaba. Una persona de trece con una cartera que no tiene competencias es muy complicado sacar adelante proyectos. Entiendo que la Asamblea de Navarra, que es la que ahora nos va a votar, apoyó esa entrada en el gobierno, y hay que respetarla. Creo que algunas cosas se han podido hacer mejor, pero creo que hay margen de maniobra para mejorar.

¿Cree que Podemos debería tener más peso en el Gobierno?

Hay que ser realistas con lo que somos: tenemos dos parlamentarios. Es cierto que es muy cómodo estar en la oposición. Es muy cómodo estar fuera del gobierno porque porque no te tienes que avergonzar por algunas de las cosas que hace. Pero también es cierto que los y las votantes nos pusieron en un sitio, que era de dos parlamentarios. Eso tiene difícil cabida en un gobierno tan social liberal que llaman.

En el futuro veo a Podemos en el gobierno, pero con más peso. Nosotras queremos estar en el gobierno, porque creemos que desde el gobierno se puedan hacer políticas sociales, políticas ecologistas. Ahí es donde se hace el futuro, donde se hacen los proyectos que están en consonancia con tu ideario. En la oposición no puedes hacer nada.

¿Cómo cree que puede recuperar Podemos la representación que obtuvo en 2015?

Conectando con la gente y demostrando que lo que decimos es lo que hacemos, que tenemos una hoja de ruta y la cumplimos. Creo que el trabajo que, por ejemplo, está haciendo Podemos en el gobierno estatal está siendo muy duro porque se está desgastando muchísimo, porque tiene a todos los medios de comunicación, prácticamente, en contra. Todos los días intentan sacarle algo negativo, pero aún así, gracias a que Podemos está en el gobierno, están saliendo muchas cosas adelante que no se dicen tanto como otras cosas que se inventan también muchas veces.

¿Cree que la crisis interna que se vivió en la anterior legislatura pasó factura la formación?

Sí, no me cabe ninguna duda.

¿A qué cree que se deben los malos resultados que ha obtenido Podemos en otras comunidades?

Tampoco creo que haya que haya sido un gran batacazo, no creo que haya habido malísimos resultados. Se ha estabilizado un poco. El primer empujón nos llevó a estar en unos puestos muy buenos, con unos resultados muy buenos. Entiendo que a las empresas que sostienen los medios de comunicación no les conviene que en el Gobierno esté Podemos, porque no nos casamos con nadie, no tenemos deudas con nadie, ni con bancos, ni con empresas. Es muy difícil llegar a la ciudadanía sin tener medios de comunicación afines que te lleven a ella cuando el conjunto de la población sabemos que se informa de política a través de los medios, que no lo digo yo, lo dicen los sociólogos y las estadísticas.