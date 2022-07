Los Sanfermines registran ocho denuncias por 'pinchazos' para una posible sumisión química

En lo que va de Sanfermines ocho personas han denunciado haber sufrido pinchazos para una posible sumisión química. Según ha confirmado este martes el vicepresidente y consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, Javier Remírez, la Policía Foral está investigando los casos, originados en distintos puntos de la ciudad de Pamplona. Por su parte, los servicios sanitarios han informado que en los análisis realizados a las personas denunciantes, entre las que se encuentra al menos un hombre, no se han encontrado sustancias vinculadas a la sumisión química.

Según ha señalado Remírez, las fuerzas de seguridad ya estaban alertadas de estas situaciones de riesgo de agresión sexual desde antes del comienzo de las fiestas, cuando en la primera reunión de la junta de Seguridad, en la que están presentes representantes de los distintos cuerpos policiales que operan en la comunidad foral así como de las instituciones, se les informó de esta práctica de sumisión ya registrada anteriormente en Francia.

Así, en el momento en el que se produjo la primera denuncia de un posible pinchazo se activó el protocolo de una situación de posible agresión sexual. Según se ha explicado, en este caso se obtiene una muestra de sangre de la persona que ha denunciado para comprobar si hay restos de sustancias vinculadas con la sumisión. En las muestras analizadas de las ocho personas que han denunciado en Pamplona no se han encontrado ninguna sustancia química.

Con todo, el vicepresidente del Ejecutivo foral ha indicado que a las autoridades sanitarias les “preocupa” que de esos pinchazos se pueda derivar también algún tipo de enfermedad infecciosa no relacionada con la sumisión química. Según ha añadido, la Policía Foral continúa investigando, con ayuda de otros cuerpos policiales, todos los casos. “Esta broma no va a salir gratis si se pilla al autor o autora. Esas actitudes no son en absoluto admisibles, y si se atrapa a la persona, acarreará con las consecuencias que supongan derivadas de la investigación”, ha aseverado.

Por otros lado, según ha podido saber este periódico, tampoco hay avances en la investigación sobre la violación denunciada por una mujer en la noche del sábado en el barrio pamplonés de Mendillorri. El cuerpo policial trabaja para encontrar al autor de la agresión sexual, que ya ha sido confirmada.