Golem organiza el ciclo 'El cine que viene' con películas premiadas en Berlín, Venecia, Toronto y San Sebastián

PAMPLONA, 22 (EUROPA PRESS)

Los cines Golem Baiona de Pamplona acogerán, del 23 al 29 de noviembre, el ciclo 'El cine que viene', en el que proyectará en exclusiva siete de las mejores películas que se van a estrenar a lo largo de los próximos meses y que han sido premiadas en festivales como Berlín, Venecia, Toronto y San Sebastián. Además, cada película será presentada por un experto en cine.

El ciclo comenzará este lunes 23, a las 19.00 horas, con la película 'Perfumes', de Grégory Magne. El tituló será introducido por Gerardo Sánchez, director del programa 'Días de cine' de TVE.

El martes 24, a las 19 horas, será el turno de 'The Father', de Florian Zeller, Premio del Público en el Festival de San Sebastián. La introducción correrá a cargo de Jose Fernández, jefe adjunto del área de cultura de los informativos de TVE.

El miércoles 25, a las 19 horas, se proyectará la ganadora del Oso de Plata del Festival de Berlín, 'Borrar el historial', de Benoît Delépine & Gustave Kervern. Será presentada por Jose Luis Cienfuegos, director del Festival de Cine Europeo de Sevilla.

El jueves 26, a las 19 horas, se podrá ver 'Druk (Another Round)', de Thomas Vinterberg. El filme ha recibido los galardones al mejor actor y el Premio Feroz de la crítica del Festival de San Sebastián, y el premio a Mejor película del BFI London Film Festival. También estuvo nominada a mejor film, dirección, actor y guión en los Premios del Cine Europeo. Se encargará de su introducción Andrea Bermejo, redactora jefe de la revista de cine Cinemanía.

El viernes 27, a las 19 horas, se proyectará 'Charlatán', de Agnieszka Holland, nominada a mejor dirección en los Premios del Cine Europeo. La presentará Pepa Blanes, redactora jefe de cultura de la Cadena Ser y codirectora del programa 'La Script' de Movistar +.

El sábado 28, a las 18.30 horas, se exhibirá 'Crock of Gold: A Few Rounds with Shane Mac Gowan', de Julien Temple y ganadora del Premio Especial del Jurado del Festival de San Sebastián. La introducción correrá a cargo de Begoña Piña, periodista de cine del diario Público y directora de comunicación de CIMA, Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales.

Finalmente, el domingo 29, a las 18.30 horas, se verá 'Martin Eden', de Pietro Marcello. Premio al mejor guión adaptado en los Premios David di Donatello, premio al mejor actor en el Festival de Venecia (Luca Marinelli), Giraldillo de Oro a la Mejor película en el Festival de Sevilla, y nominada a mejor film, dirección, actor y guión en los Premios del Cine Europeo. La película será presentada por Gregorio Belinchón, periodista de cine del diario El País.

Las entradas pueden adquirirse en el siguiente enlace: https://www.golem.es/elcinequeviene-baiona/.