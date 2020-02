Miren Gorrotxategi, la nueva candidata a Lehendakaritza por Podemos Euskadi que disputará las primarias a Rosa Martínez

'Zubia' (puente, en euskera). Ese es el nombre de la candidatura a Lehendakaritza de la que fuera diputada de Unidas Podemos, Miren Gorrotxategi, quien disputará dentro del proceso de primarias de Podemos Euskadi con Rosa Martínez, la otra candidata de la formación. Una candidatura que, según Gorrotxategi, tiene el objetivo de "tender puentes" -de ahí el nombre- y "apelar a la unidad y a la integración" tanto dentro como fuera del partido.

Durante la presentación de su candidatura este miércoles en Bilbao, Gorrotxategi, a la que se le enmarca dentro del sector crítico de la actual Ejecutiva de Podemos en Euskadi y está considerada más cercana al líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha afirmado que cuenta con el respaldo de su secretario general y que se trata de "una de las primeras personas" con las que habló antes de comenzar el proceso.

"Es una candidatura que pretende apelar a la unidad dentro de Podemos. No está bien presentar una candidatura que no refleje un intento por integrar las distintas sensibilidades de Podemos. Además, quiere ser una candidatura integradora, porque como la experiencia nos dice, la capacidad que tenga Podemos para integrar a otras fuerzas políticas y movimientos sociales que tienen el mismo objetivo o la dirección, si no se produce esa integración, es muy difícil hacer efectivo el proyecto político al que queremos llegar", ha señalado Gorrotxategi, quien durante su presentación ha estado acompañada de los diputados en el Congreso.

"U n error no plantear la candidatura desde la unidad"

Gorrotxategi ha considerado "un error no haber planteado la candidatura desde la unidad" y ha señalado que su trayectoria política es la que "le da sentido" a su candidatura. Aún así, ha asegurado que está "abierta a cualquier posibilidad de hablar".

Por su parte, Rosa Martínez, procedente de Equo y quien fuera diputada por Bizkaia y que actualmente ejerce como coordinadora política de Podemos en el Parlamento vasco, ha sido propuesta por la dirección de Podemos en la Comunidad Autónoma Vasca y cuenta con el apoyo incondicional de su secretario general, Lander Martínez.

El proceso interno de Podemos comenzó el pasado 2 de febrero y concluirá el próximo 4 de marzo. Las bases no sólo votarán a las candidatas, sino al conjunto de personas que integrarán las listas para las autonómicas por Álava, Bizkaia y Gipuzkoa. Después habrán de ratificarse los acuerdos con IU-Ezker Anitza y Equo-Berdeak, extremo que se da por supuesto a pesar de que la federación vasca de IU se desmarcó de los recientes pactos presupuestarios con el Ejecutivo de Urkullu.