Otros 13 fallecidos con COVID-19 en Euskadi, que supera la barrera de los 18.000 positivos

Dientes de sierra. La pandemia de COVID-19 ofrece este miércoles en Euskadi un incremento de los contagios (38 frente a 11) y de los fallecidos (13 para un total de 1.442). El denominado R0 -el indicador que marca cuántos casos se derivan de cada positivo- lleva varios días creciendo y ya está en 0,82 según Osakidetza (0,80 según el Ministerio de Sanidad, ya que las cifras nunca coinciden sin que haya una explicación clara al respecto), aunque por el momento sin estar por encima de 1, que es cuando se considera que existe un rebrote. A principios de marzo rozó el 5.

Son ya más de 18.000 los casos conocidos de coronavirus, en concreto 18.095. Son 255 más que en la última medición, de los que 38 son considerados como nuevos contagios al haber sido detectados con una prueba PCR. Son 30 en Bizkaia, 4 en Álava y 4 en Gipuzkoa. Estos territorios acumulan 10.218, 4.766 y 3.111 casos acumulados durante la pandemia, respectivamente. En cuanto a los fallecidos, son ya 1.442 tras la muerte de nueve vizcaínos, tres guipuzcoanos y un alavés.

Hay 420 personas que permanecen hospitalizadas. 26 de ellas ingresaron ayer. Solamente una entró en la UCI, cuando en el pico de la crisis se llegó a 40 diarias. Los pacientes graves que quedan en 60. Ya solamente quedan 6 pacientes en clínicas privadas. 14.986 personas o están recuperadas o han recibido el alta médica. Son el 82,8% de los casos totales conocidos. 1.664 son los casos que tienen la consideración de activos. Puedes consultar aquí todos los datos de la evolución de la pandemia en Euskadi y aquí sobre las actuaciones policiales y militares durante el estado de alarma.

En cuanto a la situación de las residencias, las diputaciones de Álava y Gipuzkoa van informando ya de centros que ya no tienen casos activos de COVID-19, aunque en la mayoría de ellos no sólo porque los enfermos se hayan recuperado sino porque ha habido fallecimientos. Son 11 centros alaveses y cinco guipuzcoanos. A falta de datos actualizados de Bizkaia, son 572 como mínimo las defunciones en estos centros. No obstante, en los tres territorios la tendencia es a muy pocos nuevos casos conocidos, a cada vez más recuperaciones y a que la letalidad va a menos después de unas semanas muy dramáticas. Puedes consultar aquí un mapa interactivo con el detalle de cada territorio y con datos -siempre que estén disponibles- residencia por residencia.