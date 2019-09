La esclavización laboral de los prisioneros bajo el franquismo: los Batallones de Trabajadores

Constituyó lo que se ha dado en llamar utilitarismo punitivo: el aprovechamiento militar y la rentabilidad económica y política de los recluidos C asi un 90% de las personas clasificadas en los campos de concentración lo fueron en grupos destinados o al frente bélico o a los Batallones de Trabajadores Su situación era extrapenal: no habían sido juzgados ni sentenciados judicialmente, por lo que no es posible hablar estrictamente de redención de condena