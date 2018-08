El PP de Torrelavega dice que todo indica que esta legislatura no se iniciará la obra del parque de Las Excavadas

El portavoz del Partido Popular de Torrelavega, Ildefonso Calderón, ha advertido de que todo indica que esta legislatura no se iniciará la obra del parque empresarial y tecnológico de Las Excavadas, y ha afirmado que "este proyecto no se verá realizado hasta que haya un cambio de gobierno, en la autonomía y el municipio".

Calderón ha dicho no poder comprender cómo socialistas y regionalistas están dejando pasar la legislatura sin atender algo que es "vital" para el municipio y su reindustrialización, como es la construcción de este parque empresarial junto a la Autovía de la Meseta, que -según ha recordado- el Partido Popular llevó en su programa electoral municipal de 2015, y que en julio de 2015 el Gobierno regional, con su vicepresidenta, varios consejeros y el alcalde, "se comprometieron a ejecutar".

El portavoz del PP ha expuesto en rueda de prensa que, posteriormente, "gracias al compromiso alcanzado por el Partido Popular con socialistas y regionalistas", el pleno del Ayuntamiento de Torrelavega solicitó en enero de 2016 la declaración de interés regional para el Parque Tecnológico de las Excavadas. "Hasta julio, PSOE y PRC no firmaron un convenio Ayuntamiento-SICAN para declarar el interés regional de esta iniciativa", ha añadido. Además, según Calderón, "tardaron otro año más en consultar con la Dirección General de Ordenación del Territorio la evaluación ambiental y han dejado pasar todavía otro año más sin noticias sobre este proyecto".

"Otra legislatura más que el señor Revilla coge los votos de Torrelavega y se dedica a hacer pajaritas de papel con ellos", ha criticado Calderón recordando, además, la negativa de PRC y PSOE a adquirir un compromiso de ejecución en el último Debate del Estado de la Región, "donde rechazaron la propuesta del Grupo Popular de instar al Gobierno de Cantabria a comenzar este otoño la obra de Las Excavadas".

Ildefonso Calderón ha afirmado que "para Torrelavega, Revilla es como una pesadilla". "Con los 30 millones de déficit que el Gobierno de Cantabria dejó de gastar en 2017, y que estaban autorizados a gastar, bien se podría haber hecho el Parque Empresarial y Tecnológico si hubieran tenido los papeles a tiempo, si se dedicasen a trabajar y no a andar de fiesta y por las televisiones", ha dicho.

Igualmente, Ildefonso Calderón ha considerado que "está claro" que el consejero de Industria, Francisco Martín, no ha puesto "ningún interés" en el PSIR de Las Excavadas, "como no ha puesto ningún interés en construir la estación de autobuses, y que el regionalismo local no ha puesto ni el más mínimo interés en estos proyectos fundamentales".

Para el portavoz del PP de Torrelavega, que pasen tres años sin noticias del inicio de ejecución de un parque empresarial y que se estén todavía realizando tramites y la obra sin licitar "es una vergüenza, es mala gestión, es dejadez, es que los que viven en el poder están encantados de conocerse a sí mismos y se sienten seguros en sus sillones, y no temen que los ciudadanos les metan un buen meneo en las urnas".

Por eso, ha dicho que el Partido Popular presentará una batería de iniciativas para que regionalistas y socialistas den cuenta de lo que está sucediendo con el PSIR de Las Excavadas. "¿Por qué en agosto de 2018 no está ya terminada la tramitación y licitada la obra? y ¿por qué va a pasar toda una legislatura sin que entre ni una máquina para empezar las obras, cuando el alcalde dijo en febrero de 2016 que las máquinas estarían trabajando sobre el terreno en agosto de 2017?", ha preguntado Calderón.