Los ultraderechistas que provocaron altercados en un mitin de Pablo Iglesias en Santander comparecen ante la justicia

Varios miembros de un grupo de extrema derecha que provocó altercados durante un mitin de Pablo Iglesias en el Palacio de Festivales de Santander en el mes de octubre de 2017, la misma jornada en la que se aprobaba la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) en Cataluña, comparecerán este lunes 17 de diciembre ante la justicia acusados de "agredir e insultar" a los asistentes al acto del líder de Podemos y a varios de los periodistas que cubrían el evento.

La Fiscalía determinó poco después que no existía delito de odio en aquellos incidentes, a pesar de que los acusados f ueron convocados a aquella protesta no autorizada a través de un grupo de WhatsApp con mensajes que instaban a "llevar bates y abrir la cabeza" a Iglesias y con comentarios como "¡Que parezca un accidente!", "tortas al coletas" o "todos los rojos de uno en uno al paredón".

En semana, sin embargo, el Juzgado de Instrucción número 5 de Santander verá, en la Sala de Vistas número 5, la causa por agresiones y amenazas leves que denunció Óscar Allende, periodista y director de EL FARADIO, uno de los afectados por aquellos ataques a la prensa en el exterior del recinto en el que se celebró el mitin.

Según su querella, al finalizar el acto de Podemos Cantabria que había acudido a cubrir, fue "rodeado y zarandeado" por un grupo de personas, entre los que se encontraban los denunciados que participaban en una protesta no comunicada a Delegación de Gobierno.

Como recoge su denuncia, no fueron los únicos incidentes de ese día: entre otras acciones antes y después del acto, se insultó a una menor de edad, de padre cántabro y madre sudamericana; y se insultó y acosó a un grupo de señoras asistentes al acto por personas que se encuentran entre los denunciados.

Además, una reportera de Europa Press Televisión desplazada desde Bilbao fue atacada con el palo de una bandera, por la espalda, por otro de los participantes en la protesta. De hecho, ya consta una condena firme por ese ataque por parte del Juzgado de Instrucción número 2 de Santander por un delito de agresión que implicó multa e indemnización tras considerar probado cómo el condenado golpeó a la periodista.

Delegación de Gobierno impuso sanciones a los responsables de la convocatoria -entre ellos, uno de los acusados este lunes-, que se hizo a través de WhatsApp, al no haber sido comunicada convenientemente. Previamente, Podemos había presentado una queja formal ante este órgano por la "inacción policial" ante aquellos incidentes violentos. La formación morada criticó que la Policía no impidiese que "30 fanáticos bloqueasen" las puertas del Palacio de Festivales, lo que provocó que "numerosos" simpatizantes del partido no pudiesen entrar al mitin.

La Audiencia Provincial de Cantabria ya ha considerado, tras ver los vídeos y las pruebas aportadas, que se aprecia entre los participantes una actitud "claramente incitadora y desafiante en un vano intento de provocar una respuesta violenta que en modo alguno consiguen".

En los trámites previos, este órgano judicial ha señalado que si ese día no hubo más problemas fue por "el sentimiento cívico y el concepto democrático" de los asistentes al acto, frente a los otros, a quienes ve "incapaces de conjugar la crítica colectiva, como forma de libertad de expresión y la libertad ideológica".