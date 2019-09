Ciudadanos lleva al Congreso la situación económica de la Fundación Comillas, "el gran fracaso de la política de Revilla"

El diputado nacional de Ciudadanos, Rubén Gómez, ha presentado una iniciativa en el Congreso acerca de la situación económica de la Fundación Comillas, una institución que, en su opinión, "no tiene sentido" mantener puesto que "no tiene alumnos".

Para Gómez, se trata de un proyecto "melagomaníaco" del presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, que solo genera un gasto anual de seis millones de euros a los cántabros, y para que no ha reclamado la financiación que adeuda el Estado, 16,3 millones, en el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez.

En rueda de prensa, Gómez ha denunciado que pese al "bloqueo de todas las iniciativas de la oposición" por parte del PSOE en el Congreso, Cs ha seguido trabajando y una de las cuestiones que ha planteado se refiere a la Fundación Comillas, que es "gran fracaso de la política de Revilla", quien, ha recordado, lleva 20 años en el Gobierno y por tanto, es responsable de que esta comunidad esté "a la cola" del país en cuanto a indicadores económicos.

El diputado de Cs ha afirmado que, en la pasada legislatura, el Ejecutivo regional "reconoció que no tenía proyecto para Comillas" diez años después de su creación, "lo que debería llenarles de vergüenza", pero "insistió" en culpar de ello al Gobierno de España porque había dejado de aportar dinero.

En este sentido ha recordado que el anterior consejero de Economía, el socialista Juan José Sota, anunció en el Parlamento que reclamaría al Estado 16,3 millones de euros correspondientes al convenio firmado de los años 2010 a 2018.

También se ha referido a un informe de la Intervención General afirmando que la Fundación Comillas "no era viable" y necesitaba "un 110%" de financiación de la comunidad autónoma porque "hay más profesores que alumnos". Un número de estudiantes que, según Gómez, no se ha facilitado en el Parlamento, si bien ha dicho que "no llega a una docena y nos cuesta seis millones de euros anuales".

Igualmente ha recordado que a principios de este año, el Gobierno de España anunció que reclamaría los importes abonados de 2010 a 2012 alegando que el dinero no se destinaba al objetivo fundacional. El Ejecutivo regional dijo que reclamaría las cantidades adeudadas vía judicial y los tribunales le dieron "parcialmente la razón, y por tanto, también parcialmente al Gobierno de España".

En este contexto, Cs quiere conocer si el Gobierno de Cantabria ha reclamado los 16,3 millones de euros porque desde el anuncio de Sota, "Revilla no quiere volver a hablar de ella", solo hay "silencio", y en el acuerdo de investidura entre el PSOE de Sánchez y el PRC "ese dinero no aparece".

"Queremos saber en qué situación está el asunto, si el Ministerio se va a involucrar en la Fundación Comillas, si el Gobierno ha hecho algo para que el Ministerio vuelva al patronato y nos deje de costar seis millones a los cántabros", ha señalado Gómez, para quien, lo más importante es saber si la Fundación Comillas ha justificado que el dinero que le reclama el Estado se dirigía al objeto fundacional y se ha invertido correctamente, o hay que devolver las cantidades.

Para Ciudadanos, se trata de "uno de los casos paradigmáticos del mal gobierno y la gestión de Revilla a lo largo de todos estos años: propuestas megalomaníacas que no sirven para nada y que lo único que hacen es costar dinero a todos los cántabros".

El diputado de Cs ha insistido en que Revilla se ha "olvidado del asunto" y el diputado nacional del PRC, José María Mazón, "ha regalado gratis su voto a Pedro Sánchez". "Lo que ha hecho es firmar un papeluco con infraestructuras ya acordadas, que lo único que ha hecho Sánchez es retrasarlas; con una financiación de Valdecilla que ya viene en los presupuestos gracias a Ciudadanos" y sin reclamar financiación autonómica. "Eso ha sido lo que ha firmado Revilla y Sánchez, absolutamente nada a cambio de un apoyo que no sirve para nada en Madrid".

Gómez ha insistido en que en este acuerdo no aparece la Fundación Comillas ni los 16,3 millones que se iban a reclamar. "No están porque ese dinero no iba destinado al objeto fundacional porque no hay proyecto en Comillas, porque es otro proyecto melagomaníaco de Revilla que lo único que ha hecho es otro agujero en las arcas de la comunidad autónoma y porque no tiene proyecto de futuro, como reconoció Revilla en la pasada legislatura", ha sostenido.

Por todo ello, Ciudadanos quiere que el Ministerio de Cultura conteste y diga cómo está la situación "porque cada día que pasa nos sigue costando dinero una Fundación Comillas que no aporta ningún valor a esta región".

Por otra parte, el diputado ha recordado que en el último presupuesto que apoyó Cs "conseguimos un cambio legislativo para que el edificio, que es patrimonio regional, pudiese dedicarse a otras cuestiones que nos den valor patrimonial". Por lo tanto, para Gómez, la pelota está ahora en el tejado del Gobierno de Cantabria.

"Está claro que la Fundación Comillas no tiene sentido porque no tiene alumnos. Y un centro de estudios que no tiene alumnos no tiene mayor utilidad. Pero cuando te cuesta seis millones de euros, habrá que buscar otros usos. Y yo no veo que el Gobierno de Cantabria haya movido un dedo en esta cuestión", ha denunciado.

Porque, ha subrayado, "cuando puedes tener la sartén por el mango en una negociación --tampoco Revilla se ha caracterizado por ser un gran negociador-- no se ha puesto encima de la mesa esta cuestión", ha censurado.

Y ha extendido esta crítica a la financiación autonómica. "Todas las comunidades están preocupadas por la financiación autonómica, hay otros diputados que ponen como condición la financiación autonómica para apoyar a Pedro Sánchez, y Revilla no. Hace lo que hace siempre: dar voces por las esquinas, pero cuando llega la hora de la verdad, es el más dócil, el más sumiso y al único que le importa la foto, porque el contenido nunca le ha preocupado y así desgraciadamente nos ha ido en esta comunidad autónoma".