Educación colaborará en la investigación sobre el cártel del transporte aunque se mantendrá "a la espera" de resultados

La Consejería de Educación colaborará en la investigación que está llevando la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en torno a la supuesta formación de un cártel que habría tenido incidencia en el transporte escolar de Cantabria, aunque se mantendrá "a la espera" de los resultados.

Así ha respondido este miércoles la consejera de Educación, Cultura y Deporte, Marina Lombó, a preguntas de la prensa sobre esta investigación que, a su juicio, es un proceso que "hay que esperar a que concluya" y en el que "nunca hay que empezar por lo negativo".

Lombó ha manifestado que a la Consejería "lo único que le toca en este tiempo que dure la investigación es colaborar, como lo estamos haciendo". Además, ha asegurado que desde Educación se mostrarán "respetuosos, como no podía ser de otra manera" con el proceso.

También ha explicado que la administración "no adjudica directamente y sin más" los contratos a las empresas", sino que lo hace a través de un proceso "muy complejo" y avalado por una ley de contratos "muy garantista" que fue el que la Consejería llevó a cabo cuando sacó a licitación el servicio de transporte escolar para este curso atendiendo a esos principios.

En relación a ese concurso, ha recordado que fue recurrido por una de las asociaciones --en referencia a la Federación Cántabra del Taxi, que en su momento lo consideró "discriminatorio" para su sector--, pero "por otros motivos", ha precisado.

Precisamente la CNMC ha iniciado la investigación del supuesto cártel, en la que ha abierto un expediente sancionador a 25 empresas y dos asociaciones del sector del transporte de viajeros por carretera de la región, a raíz de una denuncia de la Federación Cántabra del Taxi y de la información que el 'superregulador' recabó durante los registros realizados el pasado mes de febrero en varias de ellas.

En concreto, la CNMC investiga la participación de estas empresas en posibles prácticas anticompetitivas, como la fijación de precios y el reparto de clientes o líneas de transporte público de la región.

No obstante, la consejera ha insistido en que Educación se mantendrán "a la espera" porque la investigación "no ha hecho más que empezar" y "no se sabe en qué términos acabará". "Esperemos que todo favorable", ha concluido.

Lombó ha hecho estas declaraciones a los medios durante su visita al colegio El Salvador de Barreda, donde ha asistido a un acto que pone fin a la estancia del alumnado procedente de Bucarest a través del programa 'Erasmus+'.