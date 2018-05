El equipo de Gobierno lamenta que Movellán "se alegre" de que no se haya accedido aún a las ayudas Edusi

El concejal de Industria y Desarrollo Local de Camargo, Eugenio Gómez, ha lamentado que el portavoz municipal del PP, Diego Movellán, "se alegre" de que el municipio no haya accedido todavía a los Fondos Europeos FEDER dirigidos a las Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI) al no alcanzar la puntuación suficiente, si bien "la actitud de Movellán no es algo que nos sorprenda a estas alturas porque nos tiene acostumbrados a utilizar cualquier argumento para a atacar a este equipo de gobierno".

Así lo ha señalado el edil del área en un comunicado con el que responde a otro del 'popular', en el que ha denunciado que el Ayuntamiento "ha perdido" 3 millones de euros en ayudas europeas que se han concedido finalmente a Torrelavega al no reunir el proyecto presentado por Camargo el interés suficiente para recibir el apoyo de los Fondos FEDER.

Para Gómez, con sus manifestaciones Movellán "demuestra de nuevo una absoluta falta de respeto hacia los técnicos municipales e instrumentaliza el trabajo de éstos para hacer política".

En este sentido, ha considerado que las declaraciones del concejal del PP y exalcalde del municipio implican, "más allá de un ataque al equipo de gobierno (PRC-PSOE), un ataque al trabajo de los técnicos municipales y del equipo encargado de la redacción del proyecto", quienes "han realizado una gran labor a pesar de que haya habido otra propuesta que ha sido considerada mejor".

Gómez también ha censurado que el PP "confunda los términos de manera consciente" para, ha dicho, "tratar de engañar a los vecinos", ya que el Ayuntamiento "no ha perdido una ayuda, sino que no ha alcanzado la suficiente puntuación para poder acceder a ella todavía, que son dos cosas distintas".

"No será un proyecto tan malo como Movellán pretende hacer creer cuando no ha sido desechado sino que ha quedado en la reserva", ha considerado el responsable de Industria.

Igualmente, ha censurado la "mala memoria" del portavoz conservador, ya que en 2015, al inicio de la presente legislatura, el gobierno local tuvo que presentar un proyecto que los 'populares' "habían dejado prácticamente cerrado", y que tampoco obtuvo la subvención de los Fondos FEDER. "Pero claro, de eso entonces no dijeron nada ni salieron a los medios diciendo que la falta de trabajo de ellos había provocado esa pérdida", ha comprado.

Por eso cree que Movellán, que también es diputado del PP en el Congreso por Cantabria, es "la persona menos adecuada para dar lecciones de trabajar", "Sorprende ver a todo un diputado nacional que cobra 70.000 euros al año paseando por Maliaño mientras en Madrid se están celebrando sesiones en el Congreso de los Diputados", ha indicado Gómez, para añadir que "debe ser que sólo madruga cuando se despierta sobresaltado por su mala conciencia".

Finalmente, ha considerado que el PP ha demostrado una "total falta de interés" por colaborar para que el proyecto saliera adelante, y la subvención ha sido asignada a Torrelavega, el otro municipio que pugnaba por ella en Cantabria, y que "era un competidor difícil", pues es la segunda ciudad de Cantabria, "con todo el peso que ello implica".

Pero "el que no hayamos conseguido esta ayuda no quiere decir que no podamos concurrir a otras o aprovechar el proyecto realizado para otras convocatorias", ha aclarado para concluir.