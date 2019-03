IU achaca a la "falta de madurez política" de Podemos la ruptura de la confluencia

Según ha explicado Ruiz Salmón a preguntas de la prensa sobre la ruptura de la confluencia de izquierdas en Cantabria, cuando la propuesta electoral ya estaba definida "a falta de flecos", Podemos ha pedido, en la última reunión, "volver a la casilla de salida", cuando "ya no hay tiempo".

Un hecho que, en su opinión, muestra una "falta de madurez política" del partido morado, que "debería haber sido más generoso", y que es reflejo de su situación interna.

El candidato de IU ha explicado que su formación "siempre" ha apostado por una candidatura plural, que "visibilizase" ese acuerdo, y que se tradujo en una propuesta en la que la lista al Congreso fuese encabezada por un representante de Podemos, al Senado de Equo y a las elecciones autonómicas, de Izquierda Unida.

Un planteamiento que se ha mantenido durante "semanas", pero que en Podemos "no creían conveniente llevar a cabo". IU, no obstante, ha abogado por un acuerdo que pasaba "por la visiblización de todas las partes" de cara a la movilización de sus bases.

En este sentido, Ruiz Salmón cree que la situación interna de Podemos "ha sido uno de los factores que ha determinado que finalmente no haya acuerdo" por las tres partes.

"Había un acuerdo que había que rematar y la semana pasada decidieron que ese acuerdo, que ya habían asumido ellos, no querían llevarlo a cabo, y que había que volver a la casilla de salida", ha relatado, apostillando que para IU "ya no hay plazos".

Al respecto, ha considerado que las "demoras constantes" en los acuerdos de la confluencia son consecuencia de "sus cuestiones internas (de Podemos), cuando acuden a los juicios". "Tienen un modo de proceder bastante similar en diversos ámbitos y creemos que ha faltado una madurez política por su parte, que en el caso de IU valoramos negativamente".

Preguntado específicamente por la línea seguida por la diputada no adscrita Verónica Ordóñez (Podemos), Ruiz Salmón no ha querido entrar en "cuestiones internas" de este partido, pero sí ha recordado que ya en marzo de 2018, al comenzar a conformar "un espacio conjunto", se apostó porque éste "respetase a todas las partes y que las cuestiones internas de cada partido que pudiesen perjudicar a la candidatura deberían quedarse apartadas".

Sin embargo, Podemos ha trasladado a los encuentros de entre las tres formaciones sus "demoras continuas, presentes en otros ámbitos de sus cuestiones internas".

"Esta última semana han querido volver a empezar y ya dijimos en su día que no podíamos estar esperando, que el tren estaba en marcha, y que si querían construir con los demás, tenían que acomodarse a la marcha que ya teníamos, ser generosos y que todas las partes fueran visibilizadas", ha señalado.

Al respecto, ha indicado que el último acuerdo sobre la mesa pasaba porque Podemos no encabezara la lista. "Pero en la última semana han vuelto a la casilla de salida, han dicho que ese acuerdo ya no vale, y esa falta de madurez política, esas continuas demoras, esos cambios de posiciones no son de recibo y más en vísperas de elecciones, cuando es necesario cerrar candidaturas", ha valorado Ruiz Salmón.

En este contexto, IU seguirá conformado una candidatura de izquierda en Cantabria con Equo y con la intención de ampliarla a otros agentes sociales y políticos.