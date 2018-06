Martín asegura que no se puede saber qué parte de visitantes de Cabárceno atrajó la telecabina

El consejero de Turismo, Francisco Martín, ha asegurado que "no se puede saber qué parte" de los 636.701 visitantes que el Parque de la Naturaleza de Cabárceno recibió en 2017 fueron atraídos por la telecabina, una infraestructura que "casi arruina" al parque y a Cantur por lo que el Gobierno tuvo que subir los precios de las entradas, que es con lo que se ha conseguido que el balance económico sea positivo.

Así se ha expresado este jueves el consejero ante las manifestaciones del portavoz de Turismo del grupo parlamentario Popular, Santiago Recio, considerando que el incremento de un 11% de los visitantes a Cabárceno en 2017 se debía a los buenos resultados de la telecabina.

"La telecabina casi arruina Cabárceno y tuvimos que subir el precio de entrada al parque y aún así hemos conseguido que el balance sea casi neutro", con "cerca de 90.000 euros" de saldo positivo que, a su juicio, demuestra que con la medida de subida de tarifas "hemos acertado bastante" a pesar del riesgo de que se hubiese retraído la demanda.

Además, Martín ha considerado "estéril" que el PP traer de abrir de nuevo del debate sobre quién impulsó el proyecto de la telecabina y quiénes no lo querían porque "ya está ahí" y lo que "hay que hacer es sacarle partido". "Es como si discutieramos ahora sobre la conveniencia o no del teleférico de Fuente Dé", ha apostillado.

Así, ha enfatizado que, aunque a PRC-PSOE cuando llegó al Gobierno "no nos gustase" el proyecto, la telecabina está ya en marcha y como un recurso turístico más de Cantur "vamos a defenderlo a muerte" y a "cuidarlo, mimarlo y darlo a conocer".

"Todo lo que tiene Cabárceno lo defenderemos a muerte porque es la fachada turística de Cantabria fuera y, aunque todo suma, nunca sabremos que porcentaje de visitantes corresponde a cada uno de los elementos", ha insistido el consejero.

Ha recordado que Cantabria experimentó en 2017 un "incremento notable de turistas", principalmente en Liébana por la celebración del Año Jubilar pero también en Cabácerno, aunque "no se puede saber qué parte de los turistas tiene que ver con la telecabina".

En cualquier caso, Martín cree que "hay que intentar sacarle más punta al telecabina" y, por ello, ha avanzado que en las próximas semanas el Gobierno presentará un "producto turístico de esos con impacto y que tiene como base la telecabina para ver si conseguimos que se convierta en un atractivo de verdad".

"Las cosas hay que hacerlas con cabeza y midiendo su trascendencia económica porque el telecabina de Cabárceno no se si habrá atraído más visitantes o no pero no estaba previsto su cobro y hubo que subir entradas para tamponar los casi tres millones de euros que se pagan al año a la concesionaria", ha concluido.