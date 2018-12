Ordóñez solicita el voto telemático para no acudir al pleno de presupuestos tras el regreso de Blanco

La portavoz de Podemos en el Parlamento de Cantabria, Verónica Ordóñez, ha solicitado este miércoles el voto telemático para no acudir este jueves al Pleno de presupuestos tras el regreso de su compañero de escaño José Ramón Blanco, al que ha acusado a nivel interno de acoso laboral y ha anunciado que llevará también a los tribunales.

La Mesa del Parlamento se va a reunir de urgencia a las dos de la tarde para estudiar la petición de Ordóñez, según han confirmado a Europa Press fuentes parlamentarias.

Mientras tanto, Podemos Cantabria estudia reunir a su consejo de coordinación -integrado por los mismos miembros que el Ciudadano o de dirección- para abordar la situación de José Ramón Blanco y analizar la posibilidad de suspenderle de militancia si no entrega su acta de diputado.

Pero, por el momento, no hay ninguna convocatoria oficial o formal, aunque sí se está barajando celebrar la reunión el sábado o domingo, según ha indicado a esta agencia el secretario de Acción Institucional, Pablo Susinos, que ha recordado que la decisión será en cualquier caso "colectiva", ya que deberá aprobarse en el seno de ese órgano.

El también responsable de Comunicación de los morados ha admitido que el hecho de que Blanco -que fue el primer secretario general del partido en Cantabria- no abandone su escaño, tal y como le ha pedido la dirección regional, puede tener consecuencias disciplinarias, como la suspensión de militancia.

En este sentido, Susinos ha recordado que Podemos no puede "forzar" al parlamentario a que entregue su acta, pues es personal, pero puede adoptar otras medidas como expulsarle del partido.

Por otro lado, el responsable autonómico de Acción Institucional se ha vuelto a quejar de la "falta de comunicación" con la dirección nacional de Podemos pese a los intentos realizados desde la Comunidad.

Ha asegurado al respecto que solo existe un contacto de "acuse de recibo", en el sentido de que Cantabria informa y envía documentación a Madrid, que lo recibe pero no da una respuesta "satisfactoria" pues no toma decisiones ni adopta medidas para solucionar el conflicto interno.

Por otro lado, respecto a la ayuda solicitada por la diputada Verónica Ordóñez, que denunció por acoso laboral a Blanco y que no está "dispuesta a sentarse al lado de un maltratador" en el Parlamento, Susinos ha considerado que el partido no puede tomar cartas en el asunto porque hasta ahora solo se trata de una "opinión personal", que no es "suficiente" para actuar.

Ha explicado así que no hay ninguna resolución -de los órganos del partido o judicial- que determine ese extremo, por lo que ha llamado a la prudencia y ha censurado declaraciones "extremadamente imprudentes" como las que hizo Ordóñez el lunes en el Pleno.

"Hace falta algo más que decirlo para establecer que una persona es un maltratador", ha abundado, a la par que ha pedido respetar los derechos "de todo el mundo", también de José Ramón Blanco.