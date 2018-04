El PP justifica su ausencia en la mesa redonda sobre el Metro TUS: "No nos escuchan"

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha dicho que el equipo de Gobierno del PP no acudió ayer a la mesa redonda sobre el Metro TUS convocada por la Plataforma Transporte de Santander porque este colectivo no quiere escuchar sus explicaciones.

A preguntas de la prensa al respecto, la alcaldesa ha dicho que la plataforma sí invitó a todos los grupos políticos del Ayuntamiento pero el PP no asistió porque "en privado no nos ha escuchado" y "cuando hay gente no te quiere escuchar".

Tras manifestar que no encuentra el calificativo de sus sentimientos --"todavía estoy, no dolida ni sorprendida", ha dicho--, ha relatado que mantuvo una reunión en el Ayuntamiento con miembros de la plataforma "a una hora que ellos determinaron --porque a unas horas les parecía tarde y a otras no podían y luego en otras citas a otras horas han estado--", en la cual "no me dejaron ni explicarles porque no les interesaban los cambios (de las líneas del TUS) de Monte y Cueto".

La alcaldesa ha subrayado que en el equipo de Gobierno "no nos restamos de explicar nada" cuando haya que dar explicaciones pero "el mínimo de quien ya te ha dado un palo una vez, a lo mejor la siguiente vez le puedes decir, con toda educación, que a esa cita no se asistirá", ha manifestado.

En dicha mesa redonda, que se celebró en el espacio Ricardo Lorenzo del Colegio de Arquitectos, la plataforma planteó la posibilidad de debatir sobre el Metro TUS en el Parlamento de Cantabria, algo que Igual ha conocido hoy a través de los medios de comunicación.

"Cualquiera es libre de llevar cualquier solicitud a donde crea que debe", ha considerado la alcaldesa quien, no obstante, ha insistido en que el autobús municipal es una competencia del Ayuntamiento de Santander.

"Ya hemos dicho que vamos a estar muy atentos a todos los cambios y los últimos se dieron el martes, con lo que me parece precipitado valorar esos cambios", ha observado, subrayado que el equipo de Gobierno está dispuesto a "mejorar la red de transporte urbano de Santander hoy, mañana y dentro de muchos años porque es una competencia del municipio", ha reiterado.

Por otra parte y también a preguntas de la prensa sobre las críticas de comerciantes que dicen que la gente no baja al centro por no coger el Metro TUS, la alcaldesa se ha mostrado "sorprendida" por las declaraciones del presidente de la Federación de Comerciantes, Agustín Ordejón, puesto que éste no le ha trasladado personalmente las quejas pese a que ambos se han reunido "en varias ocasiones", la última la semana pasada para hablar del comercio y de la campaña que se realizará en la calle del Martillo una vez concluyan las obras de mejora.

"Prefiero que me lo digan personalmente; prefiero que el mensaje sea directo; y prefiero trabajar con quienes tengan razones para decir que eso no es así", ha manifestado la alcaldesa, que ha realizado estas declaraciones tras asistir al inicio de las obras de mejora de la calle Marcelino Sanz de Sautuola.