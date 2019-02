El Parlamento de Cantabria rechaza "pasos atrás" en la lucha contra la violencia machista

El Pleno del Parlamento de Cantabria ha aprobado este lunes por unanimidad una proposición no de ley, firmada por PSOE, PRC y PP, que llama a la unidad de los partidos políticos en torno a la violencia machista, y rechaza cualquier tipo de posicionamiento político o acuerdo, implícito o explícito, que suponga "un paso atrás" en la lucha contra el "terrorismo machista" y los logros conseguidos en este ámbito.

El debate de la iniciativa ha estado impregnado de alusiones a VOX y al acuerdo que el PP y Ciudadanos han alcanzado con este partido en Andalucía. "Me asusta que un partido de extrema derecha nos obligua a debatir algo que creíamos superado", ha dicho la portavoz del PRC, Matilde Ruiz, quien ha pedido al PP y Cs "que se mantengan firmes y unidos" en la lucha contra la violencia machista, porque no se puede gobernar a cualquier precio".

En la misma línea, aunque sin citar ninguna sigla, la socialista Silvia Abascal ha hecho un llamamiento a "la unión sin fisuras" en una lucha que "no admite cálculos políticos y electorales". Por parte de Podemos, la diputada no adscrita Verónica Ordóñez ha dicho que firmar esta iniciativa y negociar con quienes quieren quitar derechos a las mujeres es "incompatible", y ha pedido al PP que "no ponga ninguna Alcaldía ni ninguna Presidencia por delante de las mujeres".

En la misma línea, Alberto Bolado, procedente del grupo de Podemos y ahora en el Grupo Mixto, ha confiado en que la postura del PP al firmar esta iniciativa al mismo tiempo que pacta con Vox en Andalucía, sea "sincera".

"Nadie nos va a dar lecciones" en este ámbito, les ha replicado la portavoz del PP, Isabel Urrutia, quien ha garantizado que el Partido Popular "no va a tolerar ningún paso atrás en una lucha que es de todos" y que si se quiere modificar las leyes ha de ser para "perfeccionarlas, nunca para eliminarlas".

El diputado del Grupo Mixto Juan Ramón Carrancio ha opinado que la iniciativa tiene "tufo electoralista", y el portavoz de Ciudadanos, Rubén Gómez, ve un "trasfondo demagógico". "Si lo que les preocupa de verdad es la violencia de género, por Cs pueden estar tranquilos, si lo que tienen miedo es a que se levanten las alfombras en Andalucía, pueden seguir temblando", ha dicho.

LA RESOLUCIÓN

La PNL, aprobada con 33 votos a favor, insta al Gobierno de Cantabria a "reforzar y seguir poniendo en valor las medidas contenidas en Pacto de Estado en materia de violencia de género de Congreso y Senado, con el objetivo de combatir el terrorismo machista, el problema más grave que sufre actualmente la sociedad, que tiene su caldo de cultivo en una cultura y educación profundamente antidemocrática y que parte de la idea de la superioridad del hombre sobre la mujer".

Además, el Parlamento manifiesta "su repulsa a todas las manifestaciones de dicha violencia, su compromiso con las víctimas y declara tolerancia cero con los maltratadores"; a la vez que expresa su rechazo a cualquier posicionamiento político que propugne la eliminación o minoración de las medidas de protección de las mujeres frente a la violencia machista, así como el drama social y las consecuencias que tiene para las víctimas".

En este sentido, rechaza la adopción de cualquier tipo de acuerdo, explícito o implícito, "que plantee la supresión o reducción de las medidas de protección de las mujeres, dando así cobertura a políticas irresponsables que conllevan un altísimo riesgo de agravar el problema".