"Podemos debe recuperar la radicalidad discursiva y una democracia más participativa"

Podemos Cantabria ha puesto el contador en marcha para elegir a su nuevo secretario general, el tercero en apenas tres años. Las primarias arrancaron el pasado 8 de marzo con la apertura del plazo para presentar candidaturas y concluirán el próximo 9 de abril cuando se cierre la votación. Quien salga elegido tiene por delante dos retos fundamentales: las elecciones autonómicas y municipales que tendrán lugar en 2019 y lograr la paz orgánica de la que no han podido disfrutar en este tiempo.

Entre los candidatos Fernando Abad (Torrelavega, 1981), técnico de Nutrición y Dietética, aunque realmente se presenta como "un trabajador precarizado del sector turístico". Comenzó su andadura como activista desde joven, movilizándose con 16 años contra la reforma educativa promovida por Esperanza Aguierre cuando esta era ministra de Educación. A raíz de ahí se unió al sindicato de estudiantes y surgieron sus inquietudes por la política. Su objetivo en estas elecciones internas es "generar debate" sobre los objetivos que debe perseguir Podemos. Pugnará el liderazgo con Verónica Ordóñez -que pactó una lista única con Luis del Piñal-, Rosana Alonso y Josefina Acebo.

¿Por qué ha decidido presentarse al proceso de primarias para liderar el partido?

La intención principal que hemos tenido en el equipo de Podemos en Movimiento es, fundamentalmente, entrar en el debate de los objetivos que debe perseguir Podemos Cantabria y las propuestas políticas para la Comunidad Autónoma.

¿Cuáles son esos objetivos?

En primer lugar subsanar algunos de los errores o fallos que hemos cometido en estos años. Por ejemplo, hemos pecado de ingenuidad al tratar con Revilla. Del pacto de investidura solo cumplió una de las tres condiciones que le pusimos; hemos visto con el paso del tiempo que sus palabras son papel mojado. Es una lección que debemos aprender, el PRC es un partido más del régimen del 78. Una cosa es lo que nos vende en la televisión saliendo en La Sexta o en El Hormiguero y otra las políticas que lleva a cabo aquí en Cantabria.

¿Cuáles son las fortalezas de su candidatura?

Somos una candidatura valiente que no tiene miedo a decir las cosas tal y como son. Lo hemos dicho siempre: no creemos en la moderación discursiva para convertirnos en un partido ‘atrápalo-todo’ como pueden hacer otros. Podemos, cuando nació en 2014, tenía unas ideas muy claras con el manifiesto Mover Ficha y poco a poco ha ido moderando el discurso con la intención de atrapar más electores, pero creemos que lo que debe ser la espina vertebral del partido es precisamente ese acuerdo de mínimos que salió de los Círculos, de las calles y de las plazas en 2014 con ese manifiesto. Apostamos por recuperar la radicalidad discursiva y una democracia más de base y participativa.

Su figura es quizá de las menos conocidas entre la terna de candidatos. ¿Cree que tiene posibilidad de disputar la secretaría general?

La verdad es que sabemos perfectamente con las fuerzas con las que contamos, pero ya he dicho que nuestro principal interés es entrar en el debate. Durante este periodo muchas veces se han tomado las decisiones desde arriba, desde la cúpula, y nuestra intención es, sobre todo, volver a dar la voz a las bases, plantear una ideas políticas claras sobre lo que creemos que debe ser Podemos y poder debatirlo públicamente. Luego ya decidirá la gente.

¿Qué ha fallado en Podemos Cantabria para que ir a por el tercer secretario general en apenas tres años de vida?

Varias cosas. Uno de los principales problemas ha sido la moderación en el discurso que viene acompañada también de basarse más en lo institucional y un abandono de las calles, de las protestas. Y eso ha convertido el partido en algo mucho más burocratizado y vertical de lo que esperábamos en 2014. Podemos debe ser dirigido desde abajo, desde las bases. En 2014, antes del primer congreso Vistalegre I, antes de que Podemos fuera siquiera un partido, los Círculos llegaron a tumbar propuestas de Pablo Iglesias, incluso en la época de mayor mesianismo. Después, cuando el partido se convirtió en una estructura orgánica fue cambiando: las decisiones comenzaron a tomarse desde arriba hacia abajo en lugar de ser al revés.

También está el tema de Arronti. La asamblea ciudadana la consideramos un fracaso, como ya hemos dicho en los debates internos y en la prensa, por su baja participación, porque algunas propuestas que se votaron son contradictorias. Se hizo de forma muy caótica. En nuestra opinión, un proceso así no puede acortarse por arriba, con unos límites; la participación debe ser mucho más amplia. Doscientas y pico personas no pueden decidir lo que debe ser la marea del cambio en Cantabria.

Abad durante una de las Marchas de la Dignidad.

¿Es partidario de confluir con otras fuerzas políticas en las próximas elecciones?

Creo que es vital confluir, pero construida desde la base, juntando a la gente en las asambleas locales y empezar a plantear el debate de qué es lo que hace falta en Cantabria. No se trata de que las direcciones de los partidos se sienten a confeccionar listas, sino que la gente se vuelva a reunir en asambleas sin importar el signo político y trate de configurar un programa de cambio. No se trata de que aparezca tal o cual marca o persona, se trata más de un proyecto.

¿Ha mantenido contacto con otras candidaturas? ¿Hubiera estado dispuesto a pactar una lista única como han hecho Verónica Ordóñez y Luis del Piñal?

Eso de las listas únicas muchas veces se vende como consenso, pero a la hora de la verdad es antidemocrático. Por ejemplo, un país que tiene listas únicas es Corea del Norte y no es precisamente un ejemplo de democracia. La diversidad de ideas y la pluralidad es buena y al final quien toma la decisión son las bases votando. Contactos he tenido en el último Consejo Ciudadano con Luis del Piñal o con Merche de la lista de Verónica, pero nada realmente formal.

El núcleo de su candidatura está formado por personas de Torrelavega. ¿Por qué no han tenido cabida representantes de otros puntos de la Comunidad?

Realmente la candidatura surge de un grupo de base que es el Círculo de Torrelavega. Hemos preferido presentar la lista así, con personas que conocíamos, con las que habíamos debatido intensamente y teníamos muchos puntos en común. También por los tiempos en los que se ha hecho el proceso. No hemos presentado si quiera una lista completa.

Una de las candidatas, Josefina Acebo, ha pedido la paralización de las primarias porque según asegura están dirigidas por la cúpula. ¿Comparte esas afirmaciones?

Sí he visto que Fina ha protestado, pero la verdad es que no entiendo en qué basa esas acusaciones. No lo entiendo. Está dirigido hasta un punto que es normal; hay un equipo técnico que es el que está llevando el proceso, pero es eso, un equipo meramente técnico, no hay una dirección política detrás de las primarias.

Si no sale elegido, ¿qué papel desempeñará dentro de la organización?

Nuestra intención no es ocupar cargos autonómicos. La intención es después de generar el debate en esta campaña, continuar trabajando en el Círculo de Torrelavega y en la candidatura de Torrelavega Puede.