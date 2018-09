El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, revelará en un mes su futuro político, sobre el que, según ha dicho, debe hacer una "reflexión profunda" porque "no sabe qué hacer". "Los compañeros del partido quieren que me presente como sea", ha aseverado en alusión al congreso que el partido celebrará el 11 de noviembre para elegir candidato.

A preguntas de los periodistas antes de participar la celebración de la Bien Aparecida, en la campa anexa al santuario de Hoz de Marrón (Ampuero), Revilla ha vuelto a señalar que su estado de salud será un "factor importante" en la decisión que debe de tomar.

"Para afrontar este trabajo hay que estar en plena forma. Hay que levantarse todos los días a las seis menos cuarto, estar en todos los sitios y eso solo se hace cuando se está bien físicamente. Cuando uno no está a tope físicamente, aunque funcion la cabeza. no puedes hacer este trabajo", ha explicado Revilla, que ha asegurado que no se presentará "si no puede hacer eso".

Además, ha vuelto a señalar que su familia quiere pasar más tiempo con él.