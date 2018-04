El hashtag que saca a la luz miles de agresiones machistas

"Yo fui violada, no grité, no me defendí, no tenía la consciencia perdida, TEMÍA POR MI VIDA y mi instinto de supervivencia me decía que tenía que ser así... #cuéntalo", publicado por @1loshumanistas. "Con 11 años un hombre me levantó la falda por la calle y me sobó el culo. No había esponja luego que me quitara el recuerdo de ese tacto. #cuéntalo", por @Barbijaputa. "Le dije a mi profesor que me dolía la tripa y me llevo a la sala de materiales. Me dijo que igual me había bajado la regla y pese a que le dije que no que aún no me había bajado nunca, decidió tocarme el coño para comprobarlo. Tenía 13 años y aún es un recuerdo bloqueado #cuéntalo", por @OlarizuFMA.

Miles de tweets, miles de usuarias y un único hashtag: #cuéntalo. Es el arma utilizada en la red social Twitter para denunciar situaciones y agresiones que las mujeres han sufrido alguna vez para concienciar sobre que la violencia machista es un problema real que se manifiesta de numerosas de maneras. @Maria_risquez escribía: "Lees el hashtag #cuéntalo y te das cuenta de que no son casos aislados. Que nos pasa a todas".

Fue el jueves pasado cuando la sentencia a los miembros de 'la manada' indignó a toda España. La razón: ser absueltos de agresión sexual. Los jueces valoraron que aquel San Fermín no hubo violencia, por lo que los cinco acusados irán a la cárcel 9 años por abuso sexual. 'Solo' por abuso sexual, como condenan miles de personas después de que se hiciera público el texto.

Multitudinarias manifestaciones inundaron las ciudades españolas al grito de "No es abuso, es violación". Para los jueces, la víctima no se defendió lo suficiente. Como lamentaba este domingo la madre de Nagore Laffage en una entrevista, quien sí se lo hizo y fue asesinada en Pamplona hace diez años: "No podemos decir a las víctimas que se resistan, porque las matan".

A golpe de hashtag las usuarias en Twitter están desenterrando agresiones sufridas por ellas mismas alguna vez. Por ellas y por las que ya "no pueden contarlo". Quienes ahora consideran que la sentencia del pasado jueves no las protege están denunciando masivamente para dejar claro que "todos los hombres no son iguales, pero todas las mujeres sí son víctimas de agresiones o intimidación", como publicaba @loorenaa10 entre otras.

'#Cuentalo' es el hashtag que abrió la veda. Miles de usuarias han dado el paso y han sacado a la luz agresiones, que no abusos, padecidas alguna vez. Desde violaciones hasta la sensación de volver solas a casa por la noche, el objetivo es reflejar cada situación que supone que una mujer se sienta vejada, subestimada o agredida y que los micromachismos también suponen un tipo normalizado de violencia.

Siempre que vuelvo a casa sola de noche aprieto las llaves tan fuerte que me hago marcas en las manos.

Siempre que salgo sola con mis amigas nos ponemos mensajes para saber que hemos llegado a casa y no dormimos hasta saber que hemos llegado. #cuéntalo — La vecina rubia (@lavecinarubia) 27 de abril de 2018

"Salir de fiesta y tener que decir 'tengo novio' quiere decir que los hombres respetan más que seamos propiedad de otro hombre que de nosotras mismas", escribe @Mariaesparza052. @Paulapz3: "Nochevieja. Hora de marcharse a casa. Yo estaba sentada en la marquesina esperando al autobús. De repente, un tío se me sienta al lado y con un: "a ver hasta dónde te llegan las medias" me intentó subir el vestido".

El primer paso lo dio Cristina Fallarás después de que Virginia P. Alonso publicara en el diario Público una pieza que narraba una agresión sufrida cuando tenía 13 años. Fallarás puso en marcha el hashtag '#cuéntalo' y desde el pasado jueves miles de mujeres han dado el paso y han denunciado agresiones sexuales sufridas en el pasado. Los tweets dan fuerza a las usuarias, que han iniciado una marea que deja clara que no son las únicas y que incluso el miedo es una agresión.

La denuncia ha sobrepasado las fronteras: mujeres de otros países se han sumado y han publicado mensajes que demuestran que el problema del acoso y la violencia machista es algo trasnacional. Y el objetivo no es únicamente sacar a la luz las situaciones compartidas por miles de mujeres, sino expresar que el miedo, el riesgo de sufrirlas e incluso las agresiones verbales suponen el pan de cada día de todas. "Hoy lo cuento yo por miedo a que mañana ya no esté para contarlo", @AgusOlmed_.