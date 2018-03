La Brigada Móvil amaga con una 'huelga encubierta' durante la visita a Bilbao del Olympique de Marsella

La resaca tras la muerte por un infarto del miembro de la Brigada Móvil Inocencio Alonso durante los incidentes que se registraron entre aficionados radicales del Athletic y del Spartak de Moscú el pasado 22 de febrero no ha terminado. El enfrentamiento larvado entre los sindicatos de la policía y el Departamento de Seguridad que lidera la consejera Estefanía Beltrán de Heredia ha vuelto a la luz con fuerza esta semana. Y junto a la concentración que tendrá lugar este jueves delante del Parlamento, el malestar creado en la Brigada Móvil, cuerpo al que pertenecía el agente fallecido, por sus condiciones laborales puede desembocar en una 'huelga encubierta' entre el 12 y el 18 de marzo, justo cuando el Athletic se enfrentará en el partido de vuelta en Bilbao al Olympique de Marsella (15 de marzo). La fecha límite fijada por los agentes para obtener una respuesta por parte del Departamento vence el próximo 9 de marzo, según han confirmado a este periódico fuentes presentes en la asamblea celebrada esta misma semana en la sede de la Brigada Móvil.

El pasado martes más de un centenar de agentes de la Brigada Móvil -el cuerpo de élite de intervención de la policía vasca-, convocados por la central mayoritaria en el cuerpo, ErNE, se reunió en asamblea en la sede de Iurreta (Bizkaia) para tratar sobre su condiciones laborales. El ambiente creado en la unidad tras el fallecimiento de su compañero durante los incidentes entre radicales violentos de ambas aficiones futbolísticas y la "falta de respuesta a las reivindicaciones históricas" de esa unidad ha colmado la paciencia de estos agentes de élite, que han puesto un límite temporal para obtener una respuesta del equipo que dirige la consejera Estefanía Beltrán de Heredia: el próximo 9 de marzo.

Como los policías tienen prohibido expresamente el derecho de huelga -el sindicato ErNE lo reclamó ante los tribunales y llegó hasta Europa, pero el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no les dio la razón en abril de 2015- el método ya empleado en otras ocasiones es convocar lo que los sindicatos denominan las "semanas de salud laboral". Los agentes se ausentan de sus puestos de trabajo y enmascaran esa inasistencia acudiendo al médico durante su jornada laboral para pedir la baja.

Los partidos vascos expresan su pesar por la muerte de un ertzaina en Bilbao EFE

Inocencio Alonso, 'Ino', de 51 años, falleció por causas naturales de un "tromboembolismo pulmonar masivo" durante los graves incidentes vividos en la explanada que rodea al estadio de San Mamés Barria, pero sus compañeros han denunciado las larguísimas jornadas laborales que arrastran en operativos especiales como el desplegado por el Departamento de Seguridad para ese evento deportivo. "Le podía haber pasado en otro sitio, pero le paso ahí, trabajando. Llevaba desde las 7 de la mañana en el operativo", denunció al día siguiente un delegado del sindicato Esan, central a la que pertenecía al agente de la Brigada Móvil fallecido.

Los agentes de la brigada, conocidos con el nombre de beltzas por el color negro de su indumentaria, vienen reclamando sin éxito mayor presencia de ertzainas en los operativos policiales en los que participan, la formación continua que les fue "anulada desde hace tres años", según denuncian, y un calendario único de retén y doblar los denominados 'bizkor' [la Unidad de Intervención Rápida, que ahora son tres efectivos por provincia en cada capital y lo consideran un número bajo]. Además, los agentes de la Brigada Móvil exigen compensaciones horarias y de índole económico cuando el Departamento modifique de manera unilateral los calendarios, descansos en los operativos de seguridad, relevos y desfibriladores, entre otras reivindicaciones.

"Plan de Modernización" de la Brigada Móvil

El Departamento de Seguridad, conocedor del creciente malestar en esta unidad de élite de la Ertzaintza, ha movido ficha. En la convocatoria del Consejo de la Ertzaintza, remitida a los sindicatos el mismo día de la asamblea en Iurreta, en la que participaron y votaron a mano alzada las medidas de presión los 112 agentes presentes, Seguridad incluye un punto en el que se anuncia a las centrales que se dará "información sobre la decisión del Departamento de abordar un plan para la modernización de la Brigada Móvil".

En el otro punto del orden del día, el Departamento propone "la orden de la consejera de Seguridad de declaración de acto de servicio del fallecimiento de Inocencio Arias García, el pasado 22 de febrero de 2018, durante el dispositivo policial con motivo del partido de fútbol entre el Athletic Club y el Spartak de Moscú. La reunión está convocada para las 15:30 del 6 de marzo en la Dirección de Recursos Humanos en Erandio (Bizkaia).

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) avaló las restricciones al ejercicio de huelga para los miembros de la Ertzaintza por tratarse de un cuerpo policial para el que no se contempla esa posibilidad. El tribunal con sede en Estrasburgo, en su sentencia del 21 de abril de 2015, señaló que la prohibición del derecho a la huelga "no constituye una injerencia injustificada" y recordó que ese derecho no está reconocido en el Código Europeo de Ética de la Policía. Esta restricción, sin embargo, no ha impedido a los sindicatos convocar las denominadas "semanas de salud laboral" para forzar la negociación con el Departamento. Lo hicieron en 2004, forzando a los responsables de entonces, dirigidos por el consejero Javier Balza, a sentarse a negociar una mejora de las condiciones laborales. Entonces se llegaron a contabilizar un total de 1.800 bajas en el cuerpo.

Para subir la temperatura y en la búsqueda del cuerpo a cuerpo con el propio Íñigo Urkullu, los sindicatos retoman sus movilizaciones este jueves frente al Parlamento vasco con una concentración a partir de las 8:30 con el lema con el lema dirigido al lehendakari: "Nahikoa da/Es suficiente". El objetivo es denunciar "la precariedad, la falta de medios, la falta de previsión en eventos deportivos" y la "incapacidad de los responsables políticos y policiales de este Gobierno vasco, que anteponen su imagen a la seguridad de los ciudadanos y de los propios funcionarios de la Policía vasca", según denuncia ErNE, que ha convocado junto a ELA y el Sipe a todos los ertzainas.