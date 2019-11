El Gobierno de Urkullu avanza con Podemos y Equo con el objetivo de una subida de la RGI superior a la del 2%

La negociación de los presupuestos vascos de 2020 entre el Gobierno de PNV y PSE-EE y una delegación de Podemos y Equo carbura tras una segunda reunión de la que ya se ha caído IU, el tercer socio de la coalición Elkarrekin Podemos y que no ve con buenos ojos este acercamiento. Ambas partes han "avanzado considerablemente" este viernes en introducir enmiendas en las cuentas en materia de igualdad y cambio climático, según han informado tanto el Ejecutivo como desde las formaciones de izquierdas sin concretar las cifras. Y hay voluntad de "seguir profundizando" en otras "medidas de protección" que sirvan como escudo social para jóvenes, familias y trabajadores. Singularmente, existe la posibilidad de que en 2020 la renta de garantía de ingresos (RGI) crezca en una proporción mayor al 2% previsto aunque no se llegue al 8% solicitado inicialmente por Elkarrekin Podemos. Este asunto está todavía muy por definir.

Tal es la sintonía entre las partes que el portavoz del Ejecutivo, Josu Erkoreka, ha manifestado en Euskadi Irratia que existe ya "alto grado" de acuerdo aunque no haya "nada cerrado". En la misma línea se ha pronunciado tras estar más de una hora reunido en Lakua con el consejero de Hacienda, Pedro Azpiazu, el portavoz de Podemos, Lander Martínez, aunque con cautela: "Es cierto que queda todavía una parte muy importante, podríamos decir que incluso la más importante, que es el escudo económico y social para proteger a los jóvenes, a las familias y a las empresas de una posible crisis económica. De hecho, hablar de esto hoy es más pertinente que nunca. Ayer mismo el informe de Cáritas decía que si hubiera una crisis económica en Euskadi habría 300.000 personas que se quedarían fuera del sistema, que estarían en riesgo de exclusión", ha enfatizado Martínez.

Como el año pasado, en que el Gobierno exploró (sin éxito) un acercamiento a EH Bildu, la subida de la RGI va a volver a ser fundamental en la negociación. En su propuesta para mover 350 millones, Podemos y Equo incluyen una subida del 8% en las prestaciones sociales. Las dejaría en 720 euros en 2020 en su modalidad básica por 680 de la propuesta inicial del Ejecutivo. Es posible que el resultado final no sea tan alto, pero fuentes de las formaciones de izquierdas confían en mejorar las condiciones de los más de 50.000 perceptores de RGI.

El Gobierno, públicamente, ha agradecido que sus interlocutores no tengan "líneas rojas". De hecho, Martínez ha confirmado que una de sus primeras medidas ya no está sobre la mesa, revertir algunas medidas fiscales pactadas en su día con el PP. El Ejecutivo había remarcado su deseo de no tocar la fiscalidad hasta el año que viene y que la competencia es de las tres Juntas Generales, no del Parlamento autonómico.

EH Bildu, tras un encuentro corto y de poco recorrido con el Gobierno -si bien formalmente las negociaciones no están rotas, como tampoco con el PP-, criticó públicamente este jueves que PNV y PSE-EE tenían ya atado y decidido que su socio presupuestario será Elkarrekin Podemos (sin IU). Y cuestionaron que esta formación haya rebajado sus exigencias políticas de otros años. Preguntado por ello, Martínez ha sido diplomático, ha garantizado que no hay nada cerrado aunque vea avances y, sobre todo, ha indicado que la propuesta económica que han puesto sobre la mesa es "más ambiciosa" que la que EH Bildu negoció con el Gobierno el pasado año. "Les diría que, al igual que ellos optaron por negociar en un momento dado, nosotros también. Y que la propuesta de Podemos en 2020 es más ambiciosa. No quiero entrar a mayor debate, porque nosotros estamos centrados en nuestra propia negociación", ha señalado Martínez.

En cuanto al calendario, no hay fecha para nuevos encuentros, aunque es seguro que los habrá y que las partes se cruzarán documentos. Antes de fijar una nueva fecha, el Gobierno tiene que resolver sus contactos con EH Bildu y PP y en el ámbito político vasco hay otros asuntos que pueden marcar la agenda, como el debate sobre la reforma del Estatuto que se reactivará el 30 de noviembre.