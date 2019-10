El Gobierno de Urkullu plantea 1.776 millones para igualdad y cambio climático como guiño al pacto presupuestario con Elkarrekin Podemos

El Gobierno de Iñigo Urkullu ha aprobado este martes el proyecto de presupuestos de cara a 2020, el último de la legislatura. Son un total de 11.774 millones frente a los 11.486 de las cuentas de 2018, ya que las de 2019 no fueron aprobadas después de que el socio parlamentario de PNV y PSE-EE, el PP, cambiara su línea política luego del apoyo de los nacionalistas a la moción de censura con Mariano Rajoy. Si el año pasado el Ejecutivo exploró -sin éxito- un pacto con EH Bildu centrado en mejorar los complementos de pensiones, este ejercicio el consejero de Hacienda, Pedro Azpiazu, ataviado con una corbata verde en la presentación de los números y con un documento en el que el color principal de los números es también el verde, ha enfatizado el compromiso del Gobierno contra el cambio climático y con un "enfoque de género" de las políticas públicas, líneas que recibirán de manera transversal 1.776 millones de euros sin que quede claro cuántos son nuevos recursos. ¿Es un intento de conquistar a Elkarrekin Podemos? Azpiazu no lo ha negado, el propio lehendakari ya anunció un intentó de acercamiento a coalición de izquierdas y ellos mismos se han dejado querer estas semanas.

"Elkarrekin Podemos parece que tiene ciertas condiciones más favorables [para el acuerdo]", ha respondido Azpiazu a preguntas de los periodistas al tiempo que indicaba que "no es fácil llegar a un acuerdo con el PP", el socio en los dos primeros años de la legislatura, y que la experiencia de EH Bildu no fue satisfactoria el pasado año ("fue intenso, pero no pudo ser"). No obstante, el titular de Hacienda es consciente de que "las elecciones no van a facilitar los acuerdos". Sin embargo, el Ejecutivo de PNV y PSE-EE no va a esperar al 11 de noviembre para hablar con la oposición, con los tres partidos -ha recalcado- aunque las miradas estén más puestas en uno de ellos. "Voy a llamarles cuanto antes", ha insistido Azpiazu, que ha fijado el inicio del calendario a partir del viernes, cuando el Gobierno entregue al Parlamento el proyecto de presupuestos de 2020 y tanto los partidos como la ciudadanía puedan acceder a todos sus detalles. Lo que "no se contempla" es que por segundo año haya que prorrogar las cuentas.

El presupuesto más alto de la historia

La oferta del Gobierno, sujeta a los cambios de la posible negociación en el Parlamento, suma 11.774 millones de euros para 2020. De ser aprobada, sería el presupuesto más alto de la historia de Euskadi. En 2019, las cuentas nonatas preveían una inversión total de 11.784 millones. No obstante, el Ejecutivo matiza que a pesar de ser una dotación algo menor el gasto "operativo" es bastante más alto, de 301 millones, dado que se ha reducido notablemente la partida destinada a amortizar deuda. Si se compara con los números vigentes, los de 2018, la subida es todavía más evidente. Euskadi se halla en torno a un 12% de endeudamiento y lleva desde 2017 cumpliendo las restricciones estatales y europeas de déficit cero.

Y eso que la propuesta económica llega con casi todos los indicadores a la baja (consumo, inversión, PIB, creación de empleo, ...). La desaceleración es palpable y en 2020 sólo se prevé que vaya a mejor la tasa de paro, del 9,9% al 9,8%. No obstante, el crecimiento de la economía al 2% es más alto que la media europea y, desde luego, que una Alemania en vías de recesión o la vecina Francia. La precaución por el contexto internacional, en todo caso, lleva la prudencia al equipo de Azpiazu. Este martes, por ejemplo, al tiempo que se presentaban los presupuestos a los medios de comunicación el Gobierno reunía su comisión de seguimiento del Brexit preparada para "el peor de los escenarios", el de una salida del Reino Unido de la UE a las bravas. Gobierno central, autonómico, diputaciones, ayuntamientos, puertos, universidades y cámaras de comercio han compartido impresiones y parece evidente la necesidad de "reforzar efectivos en controles fronterizos y aduaneros", en palabras del Ejecutivo.

El PSE-EE gestiona el 4,28% del total

Aunque el detalle de los presupuestos no se conocerá hasta que el viernes todos los tomos lleguen al Parlamento, Azpiazu sí ha ofrecido algunas "claves". [Nota: las comparaciones ofrecidas en la documentación oficial son siempre respecto al proyecto no aprobado en 2019, no al vigente en 2018]. "Cerca de ocho de cada diez euros se destinan a gasto social", ha enfatizado el Gobierno. La cifra que aporta es del 77,5% y un año más las carteras de mayor peso son Salud, a la que se le asignan 3.941 millones, Educación (2.919 millones) y Empleo y Políticas Sociales (1.030 millones). Azpiazu ha indicado que 141 de los alrededor de 300 millones adicionales de "gasto operativo" los acapara Salud, mientras que Educación suma otros 73. En el área de Empleo y Políticas Sociales, sin embargo, impera la contención y la subida se queda en un 0,2%. Se atribuye a que la mejora de la economía ha reducido la demanda de prestaciones sociales.

El proyecto prevé mejorar un 2% los salarios de los altos cargos, de los 90.000 empleados públicos y de los alrededor de 60.000 perceptores de la renta de garantía de ingresos. Otra novedad relevante es el crecimiento de 100 a 175 millones del fondo Finkatuz para comprar participaciones en empresas privadas que se consideren estratégicas, como ha ocurrido ya con Kaiku o CAF. Las inversiones se han fijado en 1.093 millones, un 10,2% más -100 son una partida para las obras del AVE, un dinero luego devuelto por el Estado- y el plan de ciencia y tecnología crece un 5,44%, hasta los 486 millones.

Otro dato, los tres Departamentos que dirige el PSE-EE (Trabajo y Justicia; Turismo, Comercio y Consumo; y Medio Ambiente y Vivienda) dispondrán de 504,4 millones de euros de presupuesto para un total de 11.774 millones, el 4,28% del total. Se da la circunstancia de que el consejero Azpiazu ha leído los "retos" de todas las áreas pero se ha saltado la que dirige la socialista Sonia Pérez, la de Turismo, Comercio y Consumo.