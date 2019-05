La Junta Electoral asume que la "mayoría" de colegios de Vitoria no tiene cabinas para el voto secreto

La confidencialidad del voto es un derecho ciudadano. En Vitoria, sin embargo, en muchos colegios no se han habilitado las habituales cabinas destinadas al efecto. Consultada la Junta Electoral, asume que es algo que ocurre en la "mayoría" de centros de votación. El motivo esgrimido es que la abundancia de papeletas por la suma de elecciones europeas, forales y municipales hace que no quepan en las cabinas, que sí están en los colegios, pero vacías, por lo que se ha optado por dejar todas las candidaturas en mesas expuestas al público por ser zonas de tránsito.

En un colegio electoral, funcionarios de la Administración han explicado a un votante que ha elevado una queja que, si no deseaba preparar el voto en una zona de paso de no más de un metro de anchura, la alternativa era coger "un puñado" de papeletas de varios partidos y meterlas en los sobres o bien en un lugar apartado o bien en las propias cabinas vacías. En otro centro han decidido juntar dos cabinas para poder salvar la situación. Al parecer, no se han previsto cabinas suficientes para toda la ciudad a pesar de que la coincidencia de fechas de estas tres elecciones era conocida desde hace tiempo.

A través de un comunicado, Ciudadanos ha señalado que ha presentado un recurso ante la Junta Electoral porque "no se está respetando el principio de derecho constitucional a ejercer el voto de manera secreta". Hace extensiva su queja también a Bilbao. Apoderados de la coalición Elkarrekin Podemos también han dejado constancia de estas anomalías en varios centros de la capital vasca.