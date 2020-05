"El ataque que tuvo Mendia en el domicilio es consecuencia de una situación extrema que está pasando un preso", afirma la portavoz de EH Bildu en el Congreso

"El ataque que tuvo Idoia Mendia en el domicilio viene a consecuencia de una situación extrema que está pasando un preso... un preso vasco. Si no existiera esa situación, no sucedería esto. Dicho esto: mi solidaridad con Idoia Mendia". Así se ha expresado la portavoz de la coalición EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, preguntada en la Cadena Ser por la cadena de ataques a sedes de partidos y, además, al domicilio particular de la secretaria general del PSE-EE y candidata a lehendakari.

Además, Arkaitz Rodríguez, el secretario general de Sortu -que es el principal partido que compone EH Bildu- ha respondido en Twitter con una negativa a los emplazamientos del resto de formaciones políticas para que condene las pintadas a sedes y a la casa de Mendia. En una cadena de mensajes, Rodríguez sostiene que la izquierda abertzale "no comparte la estrategia" pero considera que "lo realmente grave no son las pintadas" sino "el mantenimiento de una política penitenciaria excepcional" por parte del Estado.

Es de sobra conocido que la izquierda abertzale no comparte la estrategia de aquellos que estos días están haciendo pintadas, entre otros, al propio Sortu (si todos son “enemigos”, ¿con quién y de qué manera piensan sacar a los presos?), así como que nada tiene que ver con ellos. — Arkaitz Rodriguez Torres (@arkarodriguez) May 21, 2020

La campaña de sabotajes de los últimos días, que ha alcanzado a sedes de PNV, PSE-EE y Podemos y esta noche incluso a una 'herriko taberna' de Bilbao, tiene detrás a la disidencia de la izquierda abertzale. Se esgrime como justificación de las diferentes acciones y movilizaciones la situación del preso de ETA Patxi Ruiz, interno en Murcia por el asesinato del dirigente de UPN Tomás Caballero y en huelga de hambre en protesta por la situación que se vive en las cárceles durante la pandemia.

"Es de sobra conocido que la izquierda abertzale no comparte la estrategia de aquellos que estos días están haciendo pintadas, entre otros, al propio Sortu. Si todos son 'enemigos', ¿con quién y de qué manera piensan sacar a los presos?", reflexiona Rodríguez en otro mensaje críptico a ese sector agrupado en torno a ATA y que se caracteriza por cuestionar la línea política institucional de EH Bildu. El propio Ruiz, en 2017, fue expulsado del colectivo oficial de presos (EPPK) por abogar por la continuidad de la violencia.

Pero añade que también es "de sobra conocido" que "la izquierda abertzale nunca ha entrado y nunca entrará en la falaz rueda de las condenas, entre otras cosas, porque lo realmente grave no son las pintadas, sino el mantenimiento de una política penitenciaria excepcional y en muchos puntos ilegal". "Así pues, menos emplazamientos maniqueos y tendenciosos a la izquierda abertzale y más pasos por el respeto de los derechos de los presos", ha rematado Rodríguez.