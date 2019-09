El PSE-EE afea a su socio Urkullu su propuesta para superar el Estatuto: "Olvídese, por favor, del modelo confederal"

Han pasado tres días desde que se conoció que en noviembre habría elecciones generales por segunda vez y son ya tres los roces entre el PNV y el PSE-EE, socios de Gobierno en Euskadi, tanto a nivel autonómico como a nivel foral y local. Tras el encontronazo en Twitter por el papel de los diputados nacionalistas en la fallida investidura de Pedro Sánchez, tras la polémica abierta en Bizkaia en torno a la propuesta de rebajar impuestos a las rentas más altas y clubes de fútbol, el pleno de política general del Parlamento Vasco ha acogido un tercer asalto. La secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, ha dicho desde la tribuna mirando directamente al lehendakari que no le gusta nada la propuesta de "Concierto Político" y modelo de Estado "confederal" que ha esbozado el Iñigo Urkullu en su discurso.

"Fracasaron Estella 1 y Estella 2. Acertaron Gernika 1 y Gernika 2, los pactos integradores de los años 30 y 70. Cualquier cosa que quiera reemplazar la experiencia de mayor éxito de nuestra historia, la que estamos viviendo, deberá sostenerse sobre la pluralidad y la legalidad. Cualquier intento de romper lo que tanto ha costado coser, cualquier idea de categoría ciudadana en función del sentimiento, estará abocado a un nuevo fracaso y una nueva frustración. Los socialistas no participaremos de ninguna forma en ningún experimento que vaya en esa dirección", ha argumentado Mendia.

Y ha seguido dejando claro que las palabras de Urkullu no habían sido consensuadas en el Gobierno: "Si hacemos este viaje [de reformar el Estatuto], que sea para lograr algo mejor, más integrador y más progresista. Pero los socialistas no vamos a subirnos a ningún tren que vaya a descarrilar y que se lleve por el barranco todo lo que hemos logrado. Usted ha vuelto a traer aquí su propuesta. La suya y la de su partido. Sabe que no es la nuestra". "Olvídense, por favor, [un matiz de cortesía incorporado a última hora] del modelo confederal y unamos fuerzas para mejorar el sistema actual. Logremos objetivos compartidos por caminos viables y efectivos", ha abundado Mendia, que ha puesto en valor el cuadragésimo aniversario del Estatuto de Gernika, que se cumple el 25 de octubre.

Mendia también ha hecho una defensa cerrada de la gestión de Pedro Sánchez y de sus beneficios para Euskadi y su ciudadanía, unas palabras con claro aroma preelectoral. "Se ha comprobado el compromiso del presidente Sánchez con esta tierra [...]. Por eso nos conviene un Gobierno socialista", ha solemnizado.