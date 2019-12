El Parlamento Vasco inicia por unanimidad la tramitación de una ley para la protección de los animales

El Parlamento Vasco ha admitido a trámite este jueves la propuesta de reforma de la Ley de Protección y Bienestar de los Animales de Euskadi presentada en julio por Elkarrekin Podemos. El texto, que actualiza el de 1993, dota de derechos a todos los animales domésticos (no solo los de compañía, sino también los silvestres) y sanciona categóricamente el maltrato, con multas que pueden alcanzar los 100.000 euros. No obstante, no aborda ni la caza ni la pesca ni los espectáculos taurinos, porque "existen normativas sectoriales que les afectan". Se abre ahora el plazo de enmiendas, aunque la ley no dispone de mucho margen para ser aprobada, puesto que apenas restan unos meses para la conclusión de la legislatura.

José Ramón Becerra, parlamentario de Equo y de la coalición Elkarrekin Podemos, presentó la propuesta de reforma en julio y está convencido de que se adecúa "a la nueva realidad jurídica de la Euskadi del siglo XXI, una realidad social que rechaza el maltrato, el trato inadecuado, el abandono y el sacrificio". Así, la iniciativa prohíbe el sacrificio de animales que se encuentren en los centros de acogida y la de aquellos que tengan enfermedades tratables, siempre y cuando no les impidan llevar una vida digna. Pasa a considerar a los animales domésticos —categoría en la que se incluyen los animales de compañía, incluso aunque sean éxoticos, y los silvestres que viven en el entorno urbano— como "seres sensibles", lo que conlleva la regulación de sus cuidados y la prohibición de su empleo en espectáculos públicos.

Para combatir el abandono y el maltrato, la iniciativa aboga por limitar la tenencia de animales. Así, hay varias medidas destinadas a la reducción del comercio, que pasa por prohibir la exhibición de mascotas en escaparates y por exigir que los cachorros de perros y gatos se tengan que vender por catálogo. La ley prevé, asimismo, un endurecimiento de las sanciones, que se impondrán de acuerdo con el daño infringido. El tope de las leves pasa de los 300 euros que fijaba el texto de 1993 a los 3.000 del actual y el de las graves, de 1.500 a 10.000. En cuanto a las más graves, se contemplan multas de hasta 100.000 euros, que superan por mucho los 15.000 de la ley aprobada hace ya veintiséis años.

Pese a la unanimidad en cuanto a la necesidad de actualizar el texto de 1993, el PP ha recordado que ya propuso hace más de un año una ley que "coincide en gran medida" con la de ahora. "Hemos perdido el tiempo, porque podríamos haber aprovechado para hacer un texto y hoy podría estar aprobado", ha señalado la parlamentaria María del Carmen López de Ocáriz. Así, aun estando a favor de iniciar la tramitación de la iniciativa, el grupo 'popular' ha criticado con dureza la creación del Consejo Vasco de la Convivencia y Protección de los Animales que prevé la iniciativa. "Es curioso que aquellos que venían o decían llegar a la política para ser el 'pronto', la bayeta mágica de la acción política, insistan en crear chiringuitos a la primera de cambio", ha achacado López de Ocáriz.

"Consenso político tan grande como el social"

La caza, la pesca y los toros han quedado excluidos del ámbito de aplicación de esta ley, al existir normativas sectoriales que les afectan. Lo mismo sucede con los animales "de producción o renta", categoría en la que se incluyen los relacionados con la ganadería y las granjas. Becerra ha admitido que se han tenido que "sacar del foco político, del debate, aquellas cuestiones que pudieran resultar en más polémicas", para conseguir así un consenso político tan grande como el consenso social que existe en torno a la materia. "Creemos que esta mayor claridad en cuanto al alcance no le resta efectividad a la ley, porque las cuestiones fundamentales, como el maltrato, el abandono y, sobre todo, el sacrificio quedan bastante más afinadas de lo que estaban en la ley del 93", ha sostenido Becerra.

Admitida a trámite, la ley emprende ahora un recorrido parlamentario que tendrá que cubrir en poco tiempo, dado lo cerca que está el fin de la legislatura. Así, se abre ahora el plazo para presentar las enmiendas y, una vez concluya, es previsible que se apruebe, al haber recibido en este primer momento el respaldo de todos los grupos políticos.