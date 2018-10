"Esto no es Venezuela. Hay que probar las acusaciones", se defiende Darpón de las acusaciones sobre la OPE de Osakidetza

Cláusula de confidencialidad, un contrato 'a dedo' y los médicos de Valladolid

La larga comisión ha permitido conocer también otros detalles sobre toda la polémica que ha rodeado a las OPE de Osakidetza. El Gobierno autorizó a que la oposición pudiese consultar las actas y expedientes en la sede central del Servicio Vasco de Salud pero, según ha indicado Rebeka Ubera (EH Bildu), ella y su asesor fueron advertidos de que tenían que firmar una "cláusula de confidencialidad". Ellos se negaron y Elkarrekin Podemos tampoco lo hizo, pero el PP sí la rubricó. Asimismo, se ha conocido el coste del informe estadístico externo encargado por el consejero Jon Darpón al profesor de la Universidad de Oviedo José Muñiz. Supuso 14.999 euros, justo un euro por debajo del límite para poder contratarlo 'a dedo'. Según Cristina Macazaga (Elkarrekin Podemos), Darpón necesitaba un "amigo" de Oviedo "para que le dijera lo que le interesaba" y abonar su teoría de que no hay pruebas de filtraciones. El consejero, socarrón, ha respondido que él no tiene amigos en Oviedo y que no conocía al profesor Muñiz hasta que estalló esta crisis. No ha sido su único momento de ironía, ya que ha llegado a asegurar que lo raro en la OPE sería no que obtengan plazas los candidatos de un hospital concreto, sino los aspirantes "de Valladolid". El consejero ha tenido que matizar que no tiene "nada en contra" de los facultativos pucelanos "como tampoco de los de Copenhague" y que lo que quería decir era que la mayoría de aspirantes eran vascos y que por ello lo habitual es que sean ellos los que, mayoritariamente, aprueben la OPE.