La oposición activa ya en el Parlamento la comisión de investigación por el fraude en las oposiciones

A la vuelta del parón estival, uno de los primeros asuntos que tendrá el Parlamento Vasco sobre la mesa será la constitución de una comisión de investigación en torno a las irregularidades en la OPE de Osakidetza, que de momento han conllevado la apertura de una investigación en la Fiscalía, la investigación de los exámenes en ocho especialidades médicas y la repetición de tres de ellas. EH Bildu ha confirmado este lunes que ha registrado ya la petición formal y, en los últimos días, los otros dos partidos de la oposición, Elkarrekin Podemos y PP, se han mostrado también proclives a llegar hasta el final.

La oposición tiene 38 escaños por 37 de los partidos que sustentan al Gobierno, PNV y PSE-EE. Esta heterogénea mayoría ya fue suficiente a principios de año para activar una comisión de investigación en torno al fraude en los comedores escolares.

Según el escrito registrado por EH Bildu, el Departamento de Salud no ha mostrado hasta ahora la diligencia suficiente para llegar hasta el final en la investigación interna y en la depuración de responsabilidades, por lo que ve imprescindible que sea un grupo de comisionados del Parlamento el que asuma esa tarea. Fuentes de Elkarrekin Podemos ya habían confirmado su deseo de activar este mecanismo y rubrican ahora que apoyarán la iniciativa de EH Bildu. El PP, igualmente, no descarta ningún mecanismo para "llegar hasta el final" en este asunto aunque oficialmente no haya adoptado todavía una decisión.

A finales de la pasada semana se había previsto una reunión a tres para el jueves 26 que iba a perfilar esta iniciativa política, aunque los acontecimientos se han precipitado ante nuevas informaciones que extiende el posible fraude también a los procesos de ascenso a las jefaturas. La propuesta de creación de la comisión deberá ser visada por la Mesa del Parlamento el 4 de septiembre y será votada previsiblemente en el primer pleno ordinario después de las vacaciones, a finales de septiembre o primeros de octubre.

No es la primera vez que el Parlamento pone sus ojos en un fraude en las oposiciones del Servicio Vasco de Salud. En la década de 1990 la Cámara ya analizó la primera convocatoria, en la que se denunció la manipulación del proceso para beneficiar a personas cercanas al PSOE y a UGT. La comisión de investigación entonces creada concluyó que había evidencias para dar por probadas las irregularidades y señaló a la cúpula de la Sanidad vasca.