Vitoria evita 'in extremis' otra huelga de limpieza

De nuevo 'in extremis' pero, de nuevo, la sangre no ha llegado al río. El Ayuntamiento de Vitoria ha conseguido desactivar a última hora otra convocatoria de huelga de los trabajadores de la contrata de limpieza de la ciudad, gestionada por la UTE de las empresas FCC y GMSM (Viuda de Sainz). El matiz es que la protesta queda "suspendida" y no "desconvocada" hasta que los operarios no cobren algunos atrasos.

Según ha confirmado el alcalde, Gorka Urtaran (PNV), en un comunicado hecho público este domingo, los representantes sindicales y los de la UTE "han alcanzado un acuerdo" tras una larga reunión celebrada esta misma mañana. Por ello, "la huelga de la limpieza que iba a comenzar esta noche ha quedado suspendida", se ha felicitado Urtaran, que "ha mediado entre ambas partes durante los últimos días" y velará por que FCC-GMSM "cumple el acuerdo alcanzado". "Vitoria-Gasteiz no sufrirá las nefastas consecuencias que hubiera producido la huelga", ha dicho el regidor, que ya evitó otras convocatorias 'sobre la bocina' -tres este año-.

Según han indicado fuentes del comité de empresa a Efe, se ha pactado convertir 12 contratos temporales en indefinidos y activar 11 contratos relevo. Ello es suficiente para "suspender" la huelga o posponerla, pero no para anularla definitivamente, ya que está todavía pendiente el pago de remuneraciones atrasadas desde 2014, alrededor de 500.000 euros. Se espera que se ejecute en los próximos días.

La gestión de la limpieza siempre ha sido una patata caliente para una ciudad que, paradójicamente, sigue haciendo gala de haber sido capital verde de Europa hace unos años. La UTE ya ha anunciado su intención de abandonar el contrato mucho antes de que llegue a su fin (2023) por no considerar rentable el canon que cobra y el Ayuntamiento ha accedido a volver a sacar el servicio a concurso frente a algunas demandas de remunicipalización. También se conoció en agosto que el Ayuntamiento había tenido que sancionar a FCC-GMSM por haber falseado documentos para justificar servicios no prestados. Algunos asuntos, incluso, han acabado en los tribunales, como los posibles sobrecostes en la compra de camiones de basura. Todo ello, sin embargo, no impide que en un próximo concurso estas empresas, juntas o por separado, puedan volver a ganar incluyendo en el precio ofrecido al Ayuntamiento el dinero que ahora no quiere afrontar