Compra local para salvar al pequeño comercio

Salvemos las sensaciones, la ilusión las ganas de callejear y las buenas costumbres. En peligro de extinción, salvemos el comercio, compra local son los lemas de la nueva campaña de revalorización del comercio local.

La Consejera de Turismo, Comercio y Consumo, Sonia Pérez Ezquerra, ha presentado la campaña de revalorización del comercio local acompañada de algunos de los comerciantes que han tomado parte en ella como representación de los diferentes sectores del comercio: la panadería Echebarria de Murguía; la ferretería Urra de Santurtzi; la librería Lagun de Donostia-San Sebastián y la tienda de ropa M35 Moda de Laguardia

La Consejera ha explicado que el comercio se enfrenta a un escenario que combina cambios en las pautas de consumo, el impacto de la globalización y el despliegue del comercio electrónico. “El comercio de proximidad está, por tanto, en un proceso de reconversión, un momento de cambio donde debe tomar decisiones que le ayuden a afrontar el futuro con las mejores herramientas. Pero no debemos asustarnos porque ahí radica también la oportunidad de avanzar”.

De hecho, el peso del comercio en el PIB se ha mantenido estable en los últimos años, rozando el 11% y el número de afiliados a la Seguridad Social llega a los 137.000.

“El comercio de proximidad tiene un espacio muy relevante que no debe perder porque aporta un valor que no ha conseguido el comercio electrónico. No deja de ser cierto que las personas que compran quieren salir, socializar, pasar un buen rato cuando van de compras. No se trata solo de transacciones, sino de relaciones”.

Y en este sentido se enfoca la campaña, ha comentado la Consejera, “porque como consumidores tenemos la libertad y la responsabilidad de elegir cómo y dónde consumimos. Y al hacerlo, estamos decidiendo qué mundo queremos construir, en qué tipo de sociedad queremos vivir”. “En nuestra mano está salvar al pequeño comercio. Cada uno de nosotros podemos reactivarlo y con ello insuflar vida a nuestras calles”.

Campaña de revalorización del comercio local

La campaña se extiende durante octubre y noviembre, en fechas previas a la época navideña. Basada en la idea de “En peligro de extinción” además de los soportes habituales de spot, cuñas de radio, anuncios en prensa y exteriores, se ha creado una página web donde recoger firmas a favor del comercio local, una forma de implicar a la ciudadanía y mostrar que en nuestra mano está salvar el comercio de proximidad.

Se trata de un gesto simbólico que apela a todo aquello que el comercio de cercanía representa: a la cercanía, a la sostenibilidad, a la creación de empleo, a la diversidad, a la innovación, a la seguridad y al bienestar. “Elementos que se perderían si dejamos que nuestro comercio se pierda”.